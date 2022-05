Cyber Apps 23/05/22 : Sago Mini First Words / Soso Note / Apex Legends / Bus Simulator

ไม่ว่าเจ้าตัวเล็กของคุณจะยังพูดไม่ได้ หรือเริ่มหัดพูดได้บ้างแล้ว Sago Mini First Words จะช่วยให้พวกเขาฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ วิดีโอแบบอินเทอร์แอ็กทีฟของแอปจะช่วยพัฒนาทักษะการออกเสียงเหมือนเด็กๆ ที่เป็นเจ้าของภาษา โดยมีเกมและฟิลเตอร์ AR มาช่วยเพิ่มความสนุกให้การเรียนรู้อีกด้วยจุดเด่นของแอปคือ วิธีที่แอปช่วยให้เด็กๆ ฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ โดยให้พูดตามวิดีโอที่มีเด็กๆ วัยเดียวกัน เด็กๆ จะมองเห็นตัวเองพูดตามคำที่เด็กคนอื่นๆ พูดผ่านกล้องของ iPhone หรือ iPad นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ เช่น การไขพัซเซิลหรือการถ่ายเซลฟี่พร้อมใส่ฟิลเตอร์หูน้องหมาเสมือนจริง ซึ่งจะพาเด็กๆ ไปรู้จักบริบทของการใช้คำศัพท์ต่างๆ ที่กำลังเรียนรู้อยู่ด้วย เพราะวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเฉพาะตัว H และ S นั้นอาจจะแยกเสียงยาก ดังนั้นต้องให้เด็กๆ ได้วอร์มกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยแบบฝึกหัดสนุกๆ ในหมวด Mouth Exercises ซึ่งกิจกรรมการวอร์มนี้จะมีทั้งการขยับลิ้นเป็นวงกลม การทำแก้มป่อง และการฝึกขยับริมฝีปากเป็นเสียง “อู-อี” เป็นต้น Sago Mini First Words ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้คำแนะนำของนักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ฉะนั้นผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ในแอปนี้จะเหมาะกับเด็กๆ วัย 0-5 ปีอย่างแน่นอนดาวน์โหลดแอป Sago Mini First Words ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/sago-mini-first-words/id1592702367 เมื่อวานเรารู้สึกอย่างไร? สัปดาห์ที่แล้วล่ะ เราโอเคกว่าตอนนี้ไหม? การถามคำถามเหล่านี้เพื่อเช็กทวนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในทุกๆ วัน เป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าและ ยังทำให้เราได้รับรู้ถึงการเติบโตทั้งด้านความคิดและจิตใจของตัวเราเองอีกด้วยแอปจดบันทึก Soso Note เป็นทั้งสมุดไดอารี่จดเรื่องราวดีๆ ในแต่ละวัน และก็เป็นทั้งสมุดบันทึกอารมณ์ รวมไปถึงรายการที่ต้องทำในแต่ละวันด้วย ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดา หรือเป็นวันพิเศษ ที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่าวันไหนๆ ก็สามารถบันทึกความรู้สึกนั้นผ่านไอคอนเจ้าหมีน้อย ซึ่งทีมงานตั้งใจออกแบบการแสดงออกทางสีหน้าของเจ้าหมีน้อยที่หลากหลาย ช่วยให้คุณระบุความรู้สึกของคุณได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดเมื่อเวลาผ่านไป คุณอาจเริ่มสังเกตเห็นว่าสติกเกอร์ใดที่คุณใช้มากกว่า และแม้กระทั่งระบุแนวโน้มว่าอารมณ์ของคุณผันผวนอย่างไรในแต่ละวันและหลายเดือน ลูกเล่นอื่นๆ ที่น่าสนใจในแอปนี้ ก็มีทั้งการไฮไลต์ประโยคที่สำคัญ เช่น ใครชมเราว่ายังไง ก็ใช้ฟังก์ชันปากกาเน้นเป็นข้อความที่สว่างสดใสได้เลย ทั้งตัวแอปจะซิงค์รายการของคุณผ่านระบบ iCloud จึงมั่นใจว่าข้อมูลไม่หายไปไหน และใช้งานพร้อมกันได้ทั้งบน iPhone และ iPad อีกด้วย ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ และการเพิ่มวิดเจ็ตไว้บนหน้าจอหลักเพื่อจดบันทึกได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ทั้งบน iPhone และ iPad ราคา 69 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/TH/app/id1554734055 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sosofulbros.sosonote.pro&hl=th&gl=US แอ็กชันมันหยด เกมเพลย์ที่รวดเร็ว ตัวละครอันทรงพลัง Apex Legends ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับเกมแนวแบทเทิลรอแยลตั้งแต่เปิดตัวบน PC และคอนโซลในปี 2019 ซึ่งตอนนี้เกมก็พร้อมที่จะมาสร้างนิยามใหม่ให้กับเกมแนวนี้อีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการมาเยือนบน iPhone และ iPadApex Legends Mobile ถูกสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับมือถือโดยเฉพาะ และได้นำเอาสีสันใหม่ๆ มาใส่ลงไปในจักรวาลแห่งนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Apex Games เกมกีฬาที่เหล่าฮีโร่จะมาแข่งขันกันเพื่อชื่อเสียงและเงินทองในแผนที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและไอเทมมากมาย โดยในแต่ละแมตช์จะเป็นการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว และต้องยกเครดิตให้กับฟีเจอร์สุดล้ำที่ออกแบบมาสำหรับมือถือโดยเฉพาะ ที่จะทำให้คุณคว้าชัยได้ง่ายกว่าที่เคยตัวละครแต่ละตัวจะเรียกว่าเป็น Legend ที่จะมีทักษะ (สกิล) เฉพาะตัวแตกต่างกันไป เช่นสกิลแกะรอยสุดเจ๋งของ Bloodhound ไปจนถึงโล่ป้องกันของ Gibraltar หรือถ้าชอบอยู่แนวหลังและสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมด้วยการฮีลล่ะก็ Lifeline นี่แหละใช่เลย! ผสมผสานความสามารถของเหล่า Legend ให้ดีแล้วจะไม่มีใครหยุดคุณได้ คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับทุกสิ่งบน iPhone และ iPad แมตช์เกมเร็วจะเหมาะมากๆ ในการเล่นนอกสถานที่ รวมถึงมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามก็มีพร้อมให้ใช้งานกันแล้ว และสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ต่างๆ ได้ที่การตั้งค่า ทั้งการปรับปุ่มควบคุมแบบเต็มรูปแบบไปจนถึงตัวเลือกช่วยการเข้าถึงสำหรับผู้เล่นที่ตาบอดสีเลยล่ะเริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/apex-legends-mobile/id1543991460 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.apexlegendsmobilefps&hl=th&gl=US โปรดทราบ ประกาศครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน รถบัสจะออกแล้ว! ใน Bus Simulator: Ultimate หน้าที่ของคุณก็คือสร้างบริษัทรถบัสขึ้นมา แต่นี่ไม่ใช่งานหมูๆ นะ คุณจะตั้งชื่อบริษัทว่าอะไรดี? โลโก้ต้องเป็นยังไง? คนขับต้องมีภาพลักษณ์แบบไหน? เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเอาเสียเลยเมื่อคุณจัดการสิ่งเหล่านั้นเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Ultimate League กับผู้เล่นคนอื่นๆ เพื่อเฟ้นหาผู้ที่สามารถสร้างบริษัทเดินรถบัสที่ดีที่สุดและงานชุกที่สุด หรือจะเลือกเล่นใน Career Mode ที่ไม่ต้องแข่งกับใครอย่างไรก็ตาม หากต้องการเข้าร่วมแข่งขันใน Ultimate League คุณจะต้องใช้บริการสมัครรับก่อน ซึ่งก็จะมาพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ที่รวมไปถึงฟีเจอร์มัลติเพลเยอร์และรางวัลรถบัสใหม่ทุกๆ สัปดาห์อีกด้วย ในเกมมีเซอร์ไพรส์มากมายกำลังรอให้คุณไปสัมผัสอยู่ ซึ่งหลายต่อหลายเซอร์ไพรส์ก็จะชวนนึกถึงยุคทองที่กิจการเดินรถบัสเฟื่องฟูอีกด้วยนะ และสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ Bus Simulator เป็นเกมที่เล่นเพลินสุดๆ ในแบบที่ไม่เหมือนใครเลยผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/bus-simulator-ultimate/id1461749632 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zuuks.bus.simulator.ultimate&hl=th&gl=US