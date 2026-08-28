ปิดฉากยิ่งใหญ่ การประชุม ALMM ครั้งที่ 29 ไทยโชว์ศักยภาพประธานอาเซียนสำเร็จตามเป้า มุ่งยกระดับ 357 ล้านแรงงานสู่สากล ก่อนส่งติมอร์-เลสเต เจ้าภาพอีก 2 ปีข้างหน้า

ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการและสมเกียรติ สำหรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ALMM ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “การพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียน : การรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากล” โดยมีผู้แทนระดับสูง รัฐมนตรีแรงงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) ตลอดจนผู้นำองค์กรระหว่างประเทศระดับโลก เข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
วันที่ 27 สิงหาคม 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงผลการประชุม ALMM ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ประเทศไทยในฐานะประธาน ALMM มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงาน (Skill Certification) ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างแท้จริง
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมที่ทันสมัย : การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ มาตรฐานฝีมือแรงงานสากล : การเทียบเคียงและยกระดับมาตรฐานทักษะแรงงานให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล และศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียน (ASEAN Excellence Centres) : การใช้ประโยชน์จากศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐาน และพัฒนานวัตกรรมกำลังคนขั้นสูง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการนำร่องใช้งาน หนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียน (ASEAN DigitalSkills Passport : DSP) ซึ่งจะช่วยให้แรงงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทักษะและประวัติการฝึกอบรมในรูปแบบดิจิทัล สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบและเป็นธรรม พร้อมทั้งเสนอ AI Governance Framework เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแลและลดผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเด็กจบใหม่และแรงงานรุ่นใหม่ให้มีทักษะสอดรับกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเทคโนโลยี AI
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม (SLOM+3) การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 (ALMM) และการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 14 (ALMM+3) โดยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านแรงงานและการพัฒนาทุนมนุษย์ของอาเซียน โดยเฉพาะ การพัฒนาทักษะ การประเมินและรับรองสมรรถนะ การยกระดับมาตรฐานและการยอมรับคุณวุฒิและทักษะ ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมกำลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
“ผลการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การรับรอง แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 (Joint Communiqué of the 29th ALMM) เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านแรงงานของอาเซียน และ แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 14 (Joint Statement of the 14th ALMM+3) เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทักษะและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัว และแข่งขันได้ในระดับสากล การประชุม ALMM ครั้งที่ 29 จึงนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งของชาติสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทยในฐานะประธานจะนำข้อตกลงและทิศทางทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของภูมิภาคด้วยทักษะที่ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายจุลพันธ์ กล่าว