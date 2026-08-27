ช่อง 8 ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนด้วย Multi-Platform เชื่อมคอนเทนต์–ธุรกิจ–AI

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ภายใต้ บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เดินหน้าปรับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรครั้งสำคัญ รับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากการรับชมโทรทัศน์ตามผังรายการ สู่การเลือกคอนเทนต์ เวลา และแพลตฟอร์มด้วยตัวเอง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “Multi-Platform” โดยมีผู้ชมเป็นศูนย์กลาง (Audience-Centric) เชื่อมศักยภาพด้านคอนเทนต์ ธุรกิจ และเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสร้างโอกาสการเติบโต
ในระยะยาว
กลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งให้คอนเทนต์ของช่อง 8 ไม่ได้จบเพียงหน้าจอโทรทัศน์ แต่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งการรับชมออนไลน์ การสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ชม (First-Party Audience Relationship) และการพัฒนาคอนเทนต์ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่สามารถต่อยอดสู่รูปแบบธุรกิจและรายได้ที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อมต่อกับกิจกรรม On-Ground เพื่อขยายฐานผู้ชมและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่
แนวทางดังกล่าวจะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และเข้าถึงฐานผู้ชมโดยตรง ควบคู่การพัฒนาคอนเทนต์ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ที่เติบโตและสร้างมูลค่าข้ามแพลตฟอร์ม เพื่อกระจายช่องทางสร้างรายได้ที่หลากหลายและยั่งยืน ด้วยการเชื่อมต่อกับกิจกรรมเพื่อขยายฐานผู้ชมและต่อยอดจากคอนเทนต์ที่มีศักยภาพของช่อง 8 อาทิ “คุยข่าวเช้า” “ลุยชนข่าว” “คนดังนั่งเคลียร์” และ “ข่าวมันส์เขี้ยว” พร้อมนำเทคโนโลยี AI และ Data Analytics มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของผู้ชม การค้นหาและประเมินประเด็นที่กำลังเป็นกระแส ไปจนถึงการสนับสนุนการพัฒนาคอนเทนต์ให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
“การปรับกลยุทธ์ครั้งนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อให้ช่อง 8 มีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ โดยมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยืดหยุ่นและเชื่อมโยงทุกมิติในปี 2027 ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ On-Air, Online และ On-Ground พร้อมต่อยอดศักยภาพของคอนเทนต์ เทคโนโลยี AI และความเข้าใจผู้ชม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและพันธมิตร” นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายมัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ กล่าว
ทั้งนี้ ช่อง 8 เตรียมเปิดตัวไลน์อัปคอนเทนต์ไฮไลต์ในไตรมาส 4 ของปีนี้ เพื่อเดินหน้าสร้างการเติบโตบนทุกแพลตฟอร์ม และเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ช่อง 8 ในยุคที่ผู้ชมเป็นผู้เลือก และเราตอบสนองได้ครบถ้วนทั้ง “จะดูอะไร ดูที่ไหน และดูเมื่อไร”