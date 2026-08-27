อคส. ยกเลิกประกาศนำเข้าข้าวโพด 6 แสนตัน “พาณิชย์” ขอเอกชนชะลอนำเข้ากรอบ WTO

กรมการค้าภายในเผยองค์การคลังสินค้า (อคส.) ยกเลิกประกาศนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน 6 แสนตันแล้ว เหตุพื้นที่เพาะปลูกในประเทศ ไม่ได้เสียหายจากน้ำท่วมมากนัก ผลผลิตยังมีปกติ พร้อมขอความร่วมมือผู้นำเข้าชะลอการนำเข้าข้าวโพดภายใต้ WTO ออกไปเป็นต้นปีหน้า เพื่อให้ซื้อผลผลิตในประเทศก่อน ยันเดินหน้าตรวจการรับซื้อ ต้องเป็นไปตามประกาศราคาที่กำหนด
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิด และได้มีการพิจารณาร่วมกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) เกี่ยวกับประกาศเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน ปริมาณ 6 แสนตัน โดยเห็นว่าขณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแนวทางการนำเข้าดังกล่าว จึงได้ระงับและยกเลิกประกาศดังกล่าว ทำให้ปัจจุบัน ไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านตามประกาศแล้ว
สำหรับการยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากนัก เพราะน้ำมาเร็วและไปเร็ว และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดว่าราคาข้าวโพดในประเทศ จะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะผลผลิตที่ออกมาสามารถจำหน่ายได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ประจำปี 2568/69 ที่ได้ให้ใช้คำสั่งนี้ จนกว่าจะมีการออกประกาศฉบับใหม่ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และราคารับซื้อที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกรด 2 ที่ความชื้น 30% ราคา 7.05 บาทต่อกิโลกรัม และการรับซื้อในระดับความชื้นอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์การปรับราคารับซื้อตามคุณภาพที่กำหนด
นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้นำเข้า ให้ชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโควตาภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จากเดิม 572,405 ตัน โดยส่งมอบภายในเดือน ธ.ค.2569 จำนวน 120,000 ตัน และขอความร่วมมือให้ส่วนที่เหลือนำเข้าในปี 2570 เพื่อให้มีการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศในประเทศก่อน
ส่วนการรับซื้อ กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในเรื่องเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น และการแสดงราคารับซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย โดยที่ผ่านมาได้ตรวจสอบแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และนครปฐม พบการใช้เครื่องวัดความชื้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 11 ราย ซึ่งกรมได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว สำหรับการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์รายใหญ่ ส่วนใหญ่เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามปกติ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับและติดตามคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้แล้ว
สำหรับการพิจารณาต้นทุนการผลิต คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยให้นำเสนอผลการทบทวนต่อ นบขพ. ภายในวันที่ 31 ส.ค.2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรือโทวีระชัย โกสาแสง รองผู้อำนวยการ อคส. รักษาการแทนผู้อำนวยการ อคส. กล่าวว่า อคส. ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ม.ค.2569 ได้ออกประกาศนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ให้เพียงพอ และมีเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้กระทบต่อราคาอาหารสัตว์ โดยการนำเข้า จะเก็บไว้ในคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน และหากจะนำออก ต้องได้รับการอนุญาตก่อน และที่ออกประกาศมาช่วงนี้ เพราะเห็นว่า พื้นที่เพาะปลูก เช่น จ.น่าน ที่เป็นแหล่งปลูกอันดับ 6 ถูกน้ำท่วม และมีแนวโน้มน้ำกระจายไป จ.สุโขทัย พิษณุโลก จึงต้องป้องกันผลกระทบไว้ก่อน แต่เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมไม่รุนแรง และคลี่คลายเร็ว และพื้นที่เพาะปลูก ไม่ได้รับผลกระทบมาก ผลผลิตยังมีต่อเนื่อง จึงได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้ว