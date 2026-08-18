โก โฮลเซลล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้า “ตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น” ปี 3 เปิดพื้นที่กว่า 700 บูธ สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน สร้างรายได้สู้วิกฤติเศรษฐกิจ

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าเปิดพื้นที่ "ตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น" จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายเล็ก เอสเอ็มอี โอท็อป ในพื้นที่ใกล้สาขามีโอกาสสร้างรายได้ ด้วยการนำสินค้ามาออกบูธจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ล่าสุดจัดที่สาขา อุดรธานี, ขอนแก่น, ภูเก็ต, พัทยา, เจริญราษฎร์
ที่ผ่านมา โก โฮลเซลล์ จัด “ตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น” ในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนในหลายสาขาเฉลี่ยเดือนละครั้ง เพื่อช่วยสนับสนุนสินค้าในพื้นที่ให้มีช่องทางจำหน่าย สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต ตอกย้ำการเป็นธุรกิจค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการ และช่วยผู้ประกอบการคนตัวเล็กลดภาระต้นทุนค่าเช่าสถานที่จำหน่าย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ให้กับเอสเอ็มอี โอท็อป รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ให้กับ โก โฮลเซลล์ ซึ่งเป็นการใช้ “Wholesale Ecosystem” สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เอสเอ็มอี ขณะเดียวกันก็สร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจด้วย
นี่เป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการผลักดันศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ สู่ภาพการพึ่งพากันและกันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า นำพาผู้ประกอบการรายย่อย คนตัวเล็กในท้องถิ่นและชุมชนเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งประกอบด้วย
• Experiential Wholesale (ธุรกิจค้าส่งเชิงประสบการณ์) : เปิดพื้นที่แห่งโอกาส บริเวณด้านหน้าก่อนทางเข้าพื้นที่ขายในสาขา โดยตั้งบูธขนาด 2x2 เมตร ให้ผู้ประกอบการรายเล็ก โอท็อป เอสเอ็มอี ในจังหวัด นำสินค้าหลากหลายมาจำหน่าย ทำให้ลูกค้า โก โฮลเซลล์ ได้สัมผัส ชิม และฟังเรื่องราว จากปากของเกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชน สร้างประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ ที่หาไม่ได้จากการช็อปออนไลน์
• Hyperlocal & Micro-Targeting (เจาะลึกชุมชนขั้นสุด) : ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ถวิลหาบรรยากาศการซื้อขายแบบตลาดนัดของคนในชุมชน ซึ่งแต่ละสาขาก็จะมีสินค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบขึ้นชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ เพิ่มเสน่ห์ สร้างความคุ้นเคยให้คนในท้องถิ่น เช่น อาหารประจำท้องถิ่น สินค้าแปรรูปจากชาวประมงพื้นบ้านในสาขาเมืองท่องเที่ยว หรือสลัดผักอินทรีย์จากเกษตรกรรายย่อย
• Local Economy & Community Trust (หนุนเศรษฐกิจชุมชน) : การซื้อขายที่เกิดขึ้น จะช่วยลดขั้นตอนพ่อค้าคนกลาง สร้างรายได้หมุนเวียนตรงสู่คนในพื้นที่ทันที สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต เพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์เลิฟให้กับ โก โฮลเซลล์ ท่ามกลางสถานการณ์แห่งความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ความน่าสนใจของโมเดล "ตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น" หน้าสาขา โก โฮลเซลล์ ยังเป็นการเชื่อมต่อ (Connect the Dots) ระหว่าง "ผู้ผลิตรายย่อย" “ผู้ค้าเอสเอ็มอี” กับ "กลุ่มโฮเรก้า (HoReCa)" ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก รวมถึงผู้บริโภคที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่มาซื้อสินค้าที่ โก โฮลเซลล์ จนอาจนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สร้างโอกาสให้แม่ค้าในตลาดนัดชุมชนฯ ได้เติบโตในช่องทางการขายอื่นๆ เป็นการร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
โก โฮลเซลล์ ได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2567 โดยเปิดพื้นที่ตลาดนัดชุมฯ ตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศให้เอสเอ็มอีและโอท็อปจำหน่ายสินค้า รวมแล้วไม่น้อยกว่า 700 บูท สะท้อนถึงบทบาทของการสร้างพื้นที่ทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สถานการณ์ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่เผชิญแรงกดดันรอบด้าน ทำให้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ประกอบการรายย่อย ต้องเผชิญความท้าทายอย่างหนัก การเปิดพื้นที่ของกิจกรรมนี้ จึงเป็นทางหนึ่งในการร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือเอสเอ็มอี และพ่อค้าแม่ขายคนตัวเล็กระดับชุมชนให้มีรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนให้ผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นไปให้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความคึกคักให้กับชุมชน ส่งเสริมการบริโภคสินค้าท้องถิ่น และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการรายย่อยในระยะยาว สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ โก โฮลเซลล์ ที่มุ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสในการเติบโตได้อย่างเท่าเทียม