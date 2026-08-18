อองฟองต์ โตสวนทางอัตราเกิดต่ำ รุกพรีเมียมขยายพอร์ตดูแลทุกช่วงวัย

อองฟองต์ (ENFANT) แบรนด์ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กระดับพรีเมียมของคนไทยกว่า 40 ปี ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 เติบโต 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สวนทางอัตราการเกิดของประเทศไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากกลยุทธ์การต่อยอดพอร์ตธุรกิจสู่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกดูแลแม่ เด็ก และทุกคนในครอบครัว (Organic Baby & Family Care) ควบคู่ไปกับการรักษาความแข็งแกร่งของ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเด็ก (Baby & Kids Apparel) ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม อ่อนโยน และปลอดภัยสำหรับทุกช่วงวัย พร้อมตอกย้ำการเติบโตภายใต้แนวคิด “Grow Together, Beautifully” ตั้งเป้ายอดรวมเติบโต 12% ในปีนี้
พิรตา ติรัญญพัตร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์อองฟองต์ (ENFANT) กล่าวว่า ในขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และทำสถิติต่ำสุดในรอบกว่า 75 ปี อองฟองต์ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าครอบครัวยุคใหม่มีแนวโน้มที่จะลงทุนกับผลิตภัณฑ์คุณภาพ สูงขึ้น หรือ Premiumization เราจึงปรับกลยุทธ์พร้อมขยายบทบาทจากแบรนด์แม่และเด็ก สู่แบรนด์ออร์แกนิกเพื่อการดูแลทุกคนในครอบครัว (Organic Baby & Family Care) เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่เด็กแรกเกิดเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีเทรนด์หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน และปลอดภัยสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย (Sensitive Skin) โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก นำโดย ผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิว ซึ่งเป็น Hero Product ของแบรนด์ เติบโตกว่า 15% ตามด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน้ำและสระผม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายของอองฟองต์
อีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนความแข็งแกร่งของ อองฟองต์ คือ การก้าวขึ้นสู่แบรนด์ออร์แกนิกอันดับ 1 ที่ครอบครัวยุคใหม่ไว้วางใจ จากผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวออร์แกนิก Enfant Extra Moisture Daily Nourishing Lotion ที่พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น Biohydrated LOC™ ช่วยล็อคความชุ่มชื้นยาวนาน 24 ชั่วโมง การันตีด้วยรางวัล Mommy's Choice: รางวัลผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเด็กและโลชั่นออร์แกนิคยอดเยี่ยม (2025) พร้อมครองยอดขายอันดับ 1 บนช่องทางออนไลน์** ขึ้นแท่นแบรนด์เลิฟสุดฮิตของชาวโซเชียล
นอกจากนี้อองฟองต์ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัว ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ครีมอาบน้ำ Family Care Moisture Shower Cream 2 สูตรใหม่ HYA และ Collagen ที่ช่วยทำความสะอาดผิวจากมลภาวะ ลดการสะสมของแบคทีเรีย และปกป้องผิวอ่อนโยน สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบปีขึ้นไปจนถึงทุกคนในครอบครัว ขยายฐานผู้บริโภคที่ต้องการการดูแลผิวที่อ่อนโยน
อองฟองต์ยังคงเดินหน้าต่อยอดการเติบโตผ่านการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง แม้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง แต่เชื่อว่าตลาดผลิตภัณฑ์พรีเมียมสำหรับครอบครัวยังคงมีศักยภาพในการเติบโต พร้อมมุ่งยกระดับแบรนด์จากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก สู่แบรนด์ออร์แกนิกที่ดูแลทุกคนในครอบครัว
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวการดูแลลูกน้อยและ ทุกคนในครอบครัวกับ อองฟองต์ ได้ทาง Facebook และ LINE OA: Enfant Mom Club พร้อมสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์อองฟองต์ แผนกเด็ก ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เซ็นทรัล โรบินสัน และเดอะมอลล์ รวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อบัญชี “@enfantmomclub”.