Sauce Skills จับมือ UOB FinLab ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ยกระดับทายาทธุรกิจครอบครัวไทยผ่านหลักสูตร "Legacy Leaders"

ผู้บริหารและพันธมิตรจาก ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ยกระดับทายาทธุรกิจครอบครัวไทย กับหลักสูตร "Legacy Leaders: NextGen Transformation Academy" เพื่อพัฒนาทายาทธุรกิจครอบครัวที่มุ่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่
จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวชัชศรัณย์ คมน์อนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส, Head of Ecosystem Partnership & FinLab ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
2. นายบัลลังก์ ว่องธวัชชัย ผู้อำนวยการอาวุโส, Head of Digital Engagement and Ecosystem Partnerships ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
3. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
4. นายมาโนช พฤฒิสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอสสกิลส์ จำกัด แบ่งปันมุมมองความร่วมมือกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
5. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร โค้ชทายาทธุรกิจ และ Vice Chairman, Thailand Management Association (TMA) แบ่งปันแนวคิดและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
6. นางสาวแคทลียา ท้วมประถม CEO & Founder, The Idea Essential Co., Ltd.
กรุงเทพฯ – 18 สิงหาคม 2569 – บริษัท ซอสสกิลส์ จำกัด (Sauce Skills) ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย โดยยูโอบี ฟินแล็บ (UOB FinLab) หน่วยงานบ่มเพาะด้านนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลและความยั่งยืนดำเนินงานภายใต้ธนาคารยูโอบี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมสนับสนุนหลักสูตร "Legacy Leaders: NextGen Transformation Academy" หลักสูตรพัฒนาทายาทธุรกิจครอบครัวที่มุ่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ พร้อมสร้างรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ภายใต้แนวคิด "รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ยั่งยืน เพื่อสืบทอดธุรกิจให้มั่นคง"
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายสำคัญของธุรกิจครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน โดยข้อมูลจาก STEP Global Family Business Survey ระบุว่า กว่าร้อยละ 70 ของธุรกิจครอบครัวไทยยังไม่มีแผนสืบทอดธุรกิจอย่างเป็นระบบ ขณะที่ผลการศึกษาของธนาคารยูโอบีพบว่า เกือบร้อยละ 40 ของผู้มีรายได้สูงยังไม่ได้เริ่มวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง สะท้อนให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำ การบริหารความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการวางแผนการส่งต่อธุรกิจ กำลังเป็นวาระสำคัญของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน เพื่อร่วมตอบโจทย์ดังกล่าว Sauce Skills ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนาผู้นำ ร่วมกับ UOB FinLab ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านองค์ความรู้ เครือข่ายทางธุรกิจ และโซลูชันด้านการเงินและนวัตกรรม ได้ผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมให้ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมมอบโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ
• การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก (Exclusive Insights) ด้านการเงิน การบริหารธุรกิจ การเติบโตอย่างยั่งยืน การวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง และแนวโน้มเศรษฐกิจ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
• การสร้างเครือข่ายระหว่างทายาทธุรกิจ เจ้าของกิจการ และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และแนวทางการบริหารธุรกิจข้ามรุ่น
• การต่อยอดความร่วมมือในอนาคตผ่านเครือข่ายพันธมิตรของธนาคารยูโอบี ประเทสไทยและยูโอบี ฟินแล็บเพื่อสนับสนุนการปรับธุรกิจการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในระยะยาว
โดยมี นายมาโนช พฤฒิสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอสสกิลส์ จำกัด และ คุณปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
นายมาโนช พฤฒิสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอสสกิลส์ จำกัด กล่าวว่า "Legacy Leaders ออกแบบมาเพื่อแก้โจทย์จริงที่เกิดขึ้นในบ้านและในบริษัทของทายาทธุรกิจ ความร่วมมือกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ครั้งนี้ช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยองค์ความรู้จากสถาบันการเงินระดับภูมิภาคที่ทำงานใกล้ชิดกับธุรกิจครอบครัวมาอย่างยาวนาน"
นายบัลลังก์ ว่องธวัชชัย ผู้อำนวยการอาวุโส Head of Digital Engagement & Ecosystem Partnership ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และการส่งต่อธุรกิจสู่คนรุ่นถัดไปเป็นมากกว่าการส่งต่อทรัพย์สินหรือบทบาทการบริหาร แต่คือการเตรียมความพร้อมให้ผู้นำรุ่นใหม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยูโอบีมีความยินดีที่ได้ร่วมกับ Sauce Skills สนับสนุนหลักสูตร Legacy Leaders ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ เครือข่าย และมุมมองทางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับทายาทธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถสานต่อธุรกิจครอบครัวได้อย่างมั่นคงและสร้างการเติบโตในระยะยาว”
นอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ "รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ยั่งยืน เพื่อสืบทอดธุรกิจให้มั่นคง" โดย คุณธรรมศักดิ์ จิตติมาพร โค้ชทายาทธุรกิจ และ Vice Chairman, Thailand Management Association (TMA) พร้อมกิจกรรม Mentoring พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 ราย ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ธุรกิจครอบครัวไปได้อย่างไม่สะดุด" เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Legacy Leaders: NextGen Transformation Academy เป็นหลักสูตรเข้มข้น 10 สัปดาห์ที่ออกแบบมาเพื่อทายาทธุรกิจโดยเฉพาะ (Purely Successor Centric) ครอบคลุมทั้งด้าน Soft Skills และ Business Skills ตั้งแต่การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว การยกระดับระบบกงสีสู่การบริหารแบบมืออาชีพ ไปจนถึงการวางแผนสืบทอดกิจการและการสเกลธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้จากโจทย์จริงร่วมกับครอบครัวธุรกิจชั้นนำกว่า 30 ครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ท่าน
• กำหนดการเรียน: ทุกวันศุกร์ (11 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2569) รวม 10 ครั้ง พร้อมกิจกรรมทริปนอกสถานที่ และ One Day Bootcamp
• สถานที่: ยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
• ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: https://canva.link/yxzy7hfib153zq1
เกี่ยวกับ Sauce Skills บริษัท ซอสสกิลส์ จำกัด ผู้พัฒนาหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง THE STANDARD และ Bluebik Group มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพผู้นำยุคใหม่ผ่านหลักสูตรชั้นนำ อาทิ Legacy Leaders, Secret Sauce Superclass และ Chief Productivity Officer
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: LineOA: @sauceskills หรือคลิก https://lin.ee/TXk1Xqx