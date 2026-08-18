จุดประกายพลังแห่งทักษะ! WorldSkills Shanghai 2026 เปิดตัว “ทูตแห่งความฝัน” รุ่นที่ 2

เนื่องในวันทักษะเยาวชนโลก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน WorldSkills Shanghai 2026 ได้ประกาศแต่งตั้ง สุดยอดช่างฝีมือแห่งชาติ และผู้เข้าแข่งขัน WorldSkills รวม 6 คน ได้แก่ หวัง ซู่ฉวิน, หลิว ซินหรู, เฉา เจียห่าว, จู ลี่เซวียน, หยาง หลิงจื้อ และอู๋ เจียหนี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ทูตแห่งความฝัน รุ่นที่ 2 ของ WorldSkills Shanghai โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้พลังสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งประณีตศิลป์และความเชี่ยวชาญ และจุดประกายให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาเติบโตในสายอาชีพด้านทักษะฝีมือ
การเปิดตัวครั้งนี้ต่อยอดมาจากความสำเร็จของทูตแห่งความฝันรุ่นแรก จำนวน 10 คน ที่ได้เปิดตัวไปในงานนับถอยหลัง 1 ปีสู่งาน WorldSkills Shanghai เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว โดยทูตแห่งความฝันรุ่นใหม่ทั้ง 6 คนนี้ รวบรวมความเชี่ยวชาญครอบคลุมหลายสาขา ตั้งแต่การประกอบชิ้นส่วนอวกาศ, ซอฟต์แวร์ดิจิทัล, การจัดดอกไม้, การทำขนมอบและขนมหวาน, การต้อนรับในโรงแรม ไปจนถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทุกคนต่างกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ประเทศจีนบนเวทีทักษะฝีมือระดับโลก
หวัง ซู่ฉวิน ช่างเทคนิคอาวุโสด้านอวกาศและหัวหน้าทีมประกอบกลไกเชื่อมต่อยานอวกาศแบบมีมนุษย์ควบคุมประจำโรงงาน 149 สถาบันวิจัยที่ 8 แห่งกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศแห่งชาติจีน (CASC) เขาได้นำทัพทุ่มเทฟันฝ่าอุปสรรคทางเทคนิคในการเชื่อมต่อยานอวกาศมานานกว่า 16 ปี จนเนรมิต “การจุมพิตในอวกาศ” (Space Kiss) ครั้งแรกของจีนได้สำเร็จ ในภารกิจเชื่อมต่อระหว่างยานเซินโจว-8 และสถานีอวกาศเทียนกง-1 เมื่อปี 2011 นอกจากนี้ เขายังได้รับรางวัล China Skills Award และรางวัลความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อันดับ 2 อีกด้วย
หลิว ซินหรู อาจารย์ประจำวิทยาลัยช่างเทคนิคอู๋จง เมืองซูโจว ผู้คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้แก่ทีมชาติจีนในการแข่งขันสาขาการทำขนมอบและขนมหวาน ในการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 47 นอกจากนี้ เธอยังได้รับเชิญให้ไปถ่ายทอดเรื่องราว “สำเร็จได้ด้วยทักษะ” ณ สำนักข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีน และได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงบนเวทีงานกาลาเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของสถานีโทรทัศน์ CCTV ประจำปี 2026
เฉา เจียห่าว อาจารย์ประจำวิทยาลัยช่างเทคนิคซูโจว เจ้าของเหรียญทองสาขาการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ในการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 47 ซึ่งถือเป็นเหรียญทองแรกของจีนในสาขานี้
จู ลี่เซวียน อาจารย์ประจำโรงเรียนการจัดการสารสนเทศเซี่ยงไฮ้ คว้าเหรียญเชิดชูความเป็นเลิศ ในสาขาการต้อนรับในโรงแรม จากการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 47 โดยทำคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และคว้าเหรียญรางวัลแรกในสาขานี้มาให้ประเทศจีนได้สำเร็จ นอกจากนี้ เธอยังเดินทางไปเปิดอบรมพัฒนาทักษะในพื้นที่ชายแดนของมณฑลยูนนานอีกด้วย
หยาง หลิงจื้อ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกษตรและป่าไม้เซี่ยงไฮ้ เติบโตมาจากดินแดนแถบเทือกเขาในมณฑลกุ้ยโจว ด้วยความรักในพฤกษชาติ เธอจึงเดินหน้าทำตามฝันในสายงานจัดดอกไม้ จนสามารถคว้าเหรียญรางวัลเชิดชูความเป็นเลิศในสาขาศิลปะการจัดดอกไม้ จากการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition ได้สำเร็จ
อู๋ เจียหนี หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ และหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมทักษะ ผู้เชี่ยวชาญ คว้าเหรียญเชิดชูความเป็นเลิศ ในสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 45 ซึ่งนับเป็นผลงานดีที่สุดเท่าที่ผู้เข้าแข่งขันชาวจีนเคยทำได้ในสาขานี้
คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน WorldSkills Shanghai 2026 ระบุว่า ในยุคที่จีนกำลังเร่งยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระบบดิจิทัล พัฒนาภาคการผลิตขั้นสูง และเพิ่มคุณภาพงานบริการสมัยใหม่ ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะฝีมือระดับสูงจึงมีความสำคัญและเร่งด่วนยิ่งกว่าที่ผ่านมา เส้นทางแห่งความสำเร็จของทูตแห่งความฝันทั้ง 6 คน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด “ทักษะเปลี่ยนอนาคต” ได้อย่างชัดเจน พวกเขาเป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมสำหรับเยาวชน และพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการบ่มเพาะสุดยอดช่างฝีมือแห่งชาติ และช่างฝีมือรุ่นต่อไป
หวัง ซู่ฉวิน เปิดเผยว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ทูตแห่งความฝัน ของ WorldSkills Shanghai 2026 พร้อมกล่าวว่า “WorldSkills Shanghai 2026 พร้อมเปิดประตูต้อนรับคนทั่วโลกให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมครั้งนี้ ที่นี่ ทักษะไม่ได้มีไว้เพื่อแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งการไล่ล่าความฝัน ขอเชิญทุกคนร่วมกันจุดประกายพลังแห่งทักษะ และหล่อเลี้ยงทุกฝันอันยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นจริงด้วยความมุ่งมั่นไปด้วยกัน”
ขณะที่ อู๋ เจียหนี ก็ได้ฝากข้อความจากใจไว้เช่นกันว่า “ทักษะฝีมือไม่เคยเป็นแค่ทางเลือกสำรอง แต่เป็นเส้นทางอันทรงเกียรติสู่ความเป็นเลิศ ขอเชิญทุกคนมาพบกันที่นครเซี่ยงไฮ้ และร่วมกันเขียนตำนานแห่งวัยเยาว์ของเราบนเวที WorldSkills นี้ด้วยกัน”