“เคนโด้” ผนึก THAI THAI ปั้น “จิ้มแจ่ม” สู่แบรนด์พันล้าน รุก Content–Live Commerce–ตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ

“เคนโด้ – เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร” เดินหน้ารุกธุรกิจอาหารและเครื่องปรุงครั้งใหญ่ จับมือแพลตฟอร์ม THAI THAI ผลักดันแบรนด์ “จิ้มแจ่ม” สู่ตลาดดิจิทัลเต็มรูปแบบ วางกลยุทธ์ใช้พลัง Content, Creator, Live Commerce และ E-Commerce ขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าผลักดันธุรกิจสู่ยอดขายระดับ 1,000 ล้านบาท
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ “จิ้มแจ่ม” หลังเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำจิ้ม ซอส พริกแกง เครื่องปรุง และอาหารรสจัดจ้าน โดยเตรียมยกระดับช่องทางการขายจากรูปแบบเดิมเข้าสู่การทำตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบ ผ่านแพลตฟอร์ม THAI THAI
แนวทางดังกล่าวไม่ได้มุ่งเพียงการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการเชื่อมตั้งแต่ การสร้างการรับรู้แบรนด์ การผลิตคอนเทนต์ การประชาสัมพันธ์ การทำแคมเปญ การขายผ่าน Live Commerce ตลอดจนการใช้ Creator และ Affiliate เข้ามาช่วยสร้างยอดขายและขยายฐานผู้บริโภค
เคนโด้เปิดเผยว่า ตลาดออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการเติบโตในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องปรุงไทยที่มีจุดแข็งด้านรสชาติและเอกลักษณ์ ซึ่งยังมีศักยภาพในการขยายตลาดได้อีกมาก ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบอาหารไทยในต่างประเทศ
“เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการขายสินค้าให้ได้มากขึ้น แต่ต้องการสร้าง ‘จิ้มแจ่ม’ ให้เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเมื่อพูดถึงความอร่อยและรสชาติแบบไทย เป้าหมายยอดขาย 1,000 ล้านบาทจึงเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ และการร่วมมือกับ THAI THAI จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยให้เราเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้น กว้างขึ้น และสร้างตลาดได้อย่างเป็นระบบ”
สำหรับแผนงานหลังจากนี้ “จิ้มแจ่ม” เตรียมเดินหน้าทำตลาดเชิงรุกทั้ง Content Marketing, Live Commerce, Creator & Affiliate Marketing, Campaign Collaboration และ Promotion รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้น
ขณะเดียวกันยังมีแผนต่อยอดโอกาสในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยใช้จุดแข็งของสินค้าไทยและรสชาติอาหารไทยเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแตกต่างของแบรนด์
ด้าน THAI THAI จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตผ่านโครงสร้าง Content + Creator + Community + Commerce เพื่อช่วยเปลี่ยนการมองเห็นและ Engagement บนโลกออนไลน์ให้เชื่อมต่อไปสู่การซื้อขายและสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว
ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง “เคนโด้ – จิ้มแจ่ม – THAI THAI” จึงไม่ใช่เพียงการนำสินค้าเข้าสู่ Marketplace แต่เป็นการวางโครงสร้างเพื่อผลักดันแบรนด์ไทยเข้าสู่การแข่งขันในตลาด Digital Commerce อย่างเต็มรูปแบบ
โปรเจคแรกจิ้มแจ่มนำสินค้าเกรดส่งออก พริกทอดในน้ำมันรำข้าว ที่ส่งไปในหลายประเทศทั่วโลก นำกลับมาจำหน่าย ให้คนไทยได้ลิ้มลองมบน แพลตผฝฟอร์ม THAI THAI เป็นที่แรก เร็วๆนี้ และจะตามมาด้วยความแซ่บเกรดส่งออกอีกหลายผลิตภัณฑ์
จากแบรนด์อาหารและเครื่องปรุงรสไทย สู่เป้าหมายธุรกิจระดับ 1,000 ล้านบาท นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่น่าจับตา ว่า “จิ้มแจ่ม” จะสามารถใช้พลังของคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ และตลาดออนไลน์ ขยายจากแบรนด์ไทยไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้ไกลเพียงใด