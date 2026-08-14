Boots คว้าสิทธิ์เปิดตัวและวางขาย La Roche-Posay Mela B3 Double Dose ก่อนใคร

บู๊ทส์ ประเทศไทย ส่งเซอร์ไพร์สเอาใจแฟน La Roche-Posay ขนผลิตภัณฑ์น้องใหม่ La Roche-Posay Mela B3 Double Dose นวัตกรรมล่าสุดที่ต่อยอดความสำเร็จจากเซรั่ม Mela B3 แต่พัฒนามาเพื่อสาววัย 40+ โดยเฉพาะ มาวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่แรกก่อนใครที่ Boots ให้ทุกคนได้สัมผัสพลังของ Melasyl™ สารไบรท์เทนนิ่งที่ทรงพลังที่สุด ช่วยจัดการรอยดำแห่งวัยอย่างตรงจุด ร่วมกับ Proxylane สารต้านริ้วรอย ช่วยให้ผิวเฟิร์มกระชับ อิ่มฟู พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่บู๊ทส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
สร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการบิวตี้อีกครั้ง กับการเสริมทัพ Mela B3 ด้วย La Roche-Posay Mela B3 Double Dose รวมพลังการดูแลผิวแบบ 2-in-1 ลดเลือนจุดด่างดำและฝ้าแดดแห่งวัย พร้อมฟื้นบำรุงผิวให้ดูเฟิร์มกระชับ อิ่มฟู สูตรอ่อนโยน ผ่านการทดสอบกับผิวบอบบางมีแนวโน้มแพ้ง่าย และสามารถใช้กับผิวหลังทำหัตถการได้ ตอบโจทย์ทั้ง รอยดำและริ้วรอยแห่งวัย ในหนึ่งเดียว
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ La Roche-Posay Mela B3 Double Dose คือ Melasyl™ นวัตกรรมสารไบรท์เทนนิ่งเอกสิทธิ์เฉพาะของลา โรช-โพเซย์ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนากว่า 18 ปี และจดสิทธิบัตรกว่า 11 ฉบับ ด้วยกลไกดักจับสารตั้งต้นของเม็ดสีเมลานินก่อนก่อตัวเป็นจุดด่างดำ ช่วยลดเลือนรอยดำและลดโอกาสการกลับมาเกิดซ้ำ โดยยังคงความสม่ำเสมอของสีผิวตามธรรมชาติ สูตรนี้มาพร้อม Melasyl™ เข้มข้น 2 เท่า ผสาน Niacinamide สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาล และรากชะเอมเทศ ช่วยจัดการกระแดดและรอยดำแห่งวัย พร้อม Proxylane และ Adenosine ช่วยฟื้นบำรุงโครงสร้างผิวให้เฟิร์มกระชับ เรียบเนียน เสริมด้วย LHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน Carnosine และ Vitamin E ช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ และ Glycerin เติมความชุ่มชื้นพร้อมเสริมปราการผิวให้แข็งแรง
การเปิดตัวครั้งนี้ยังตอกย้ำความเป็น Health & Beauty Destination ของ Boots ที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพและความงามไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานอังกฤษและแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไปจนถึงคำแนะนำจาก เภสัชกรและ Skin Expert ที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคค้นพบการดูแลตัวเองที่เหมาะกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
พบกับนวัตกรรมดูแลผิวตัวท็อปล่าสุด La Roche-Posay Mela B3 Double Dose ก่อนใครที่ Boots ในราคาพิเศษเพียง 2,450 บาท จากราคาปกติ 2,745 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569 เท่านั้น ที่ Boots ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์
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