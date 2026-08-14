"แม็คโคร" ชวนฉลอง 37 ปี ลุ้นกระทบไหล่ "LYKN" ที่ “Rak Mak Fair”

“แม็คโคร” ผู้นำธุรกิจค้าส่งภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบ 37 ปี อย่างยิ่งภายใต้ใหญ่แคมเปญ "รักมาก แม็คโคร" (RakMak Makro) เพื่อส่งต่อคำขอบคุณถึงลูกค้าและผู้ประกอบการไทย พร้อมจัดกิจกรรม “Rak Mak Fair” ให้ชาว LYKYOU ร่วมลุ้นกระทบไหล่ พรีเซนเตอร์แม็คโคร ไอดอล T-POP สุดฮอต “LYKN (ไลแคน)” เพียงเป็นสมาชิก Makro หรือ Makro PRO และซื้อสินค้าในแม็คโคร (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ลุ้นเป็น 50 Top Spenders เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Meeting กับ “LYKN” แบบครบวงทั้ง 5 หนุ่ม “วิลเลี่ยม-จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์”, “เลโก้-รพีพงศ์ ศุภธินีกิตต์”, “นัท-ธนัท ด่านเจษฎากล”, “ฮง-พิเชฐพงศ์ จิระเดชสกุล” และ “ตุ้ย-ชยธร ไตรรัตนประดิษฐ์” แบบใกล้ชิดสุด Exclusive ในงาน “Rak Mak Fair” โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่บริเวณลาน Siam Square Block I
สมาชิก Makro หรือ Makro PRO ที่สนใจเข้าร่วมสนุกสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Line @makro
( https://miniapp.line.me/2010767193-EDLLpgFy ) เพื่อเข้าสะสมยอดซื้อสินค้า และเริ่มส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการระบุข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมอัปโหลดรูปใบเสร็จจริงในการซื้อสินค้า ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ใบ แต่สามารถส่งสะสมใบเสร็จได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (หลายใบต่อวัน) โดยจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ผ่านทาง https://www.facebook.com/makroHQ
สามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน https://makropro.onelink.me/NDNS/efbck2xa หรือ เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/makroHQ รวมถึงอัปเดตโปรโมชันใหม่ ๆ พร้อมซื้อสินค้าผ่านทาง www.makro.co.th และแอปพลิเคชัน Makro PRO