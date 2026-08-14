“อายิโนะโมะโต๊ะ คู่ร้าน” พันธกิจใหม่ล่าสุดเพื่อร้านอาหาร

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้าน “AminoScience” และนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการเพื่อความกินดีมีสุข ยกระดับร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดทั่วประเทศ ด้วยการเปิดตัว อายิโนะโมะโต๊ะ คู่ร้าน พันธมิตรโซลูชันที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและพ่อครัวแม่ครัวไว้วางใจ 2 รสชาติ ได้แก่ ซอสหมักและย่าง/พะโล้
ทุกวันนี้เกือบ 50% ของคนไทยซื้ออาหารพร้อมทานจากร้านอาหาร รวมถึงการนั่งทานที่ร้าน ซื้อกลับบ้าน และดิลิเวอรี ตอกย้ำความสำคัญของธุรกิจอาหารต่อชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมอาหารของไทย ซึ่งคาดว่ามีจำนวนร้านอาหารมากกว่า 700,000 ถึง 1 ล้านแห่งทั่วประเทศ จากการตระหนักถึงความสำคัญของร้านอาหารและสตรีทฟู้ดในประเทศไทย อายิโนะโมะโต๊ะจึงได้เปิดตัว “อายิโนะโมะโต๊ะ คู่ร้าน” คู่ร้านขายดี พันธกิจใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวทั่วประเทศ โดยมีจุดเด่นคือช่วยลดต้นทุน ลดขั้นตอน และช่วยประหยัดเวลาในการทำอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พ่อครัวแม่ครัวจริงๆ เพราะพัฒนาจากอินไซต์ที่ได้จากผู้ประกอบการร้านอาหารโดยตรง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวแคมเปญ "อายิโนะโมะโต๊ะ คู่ร้าน" เพื่อเชิดชูพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารไทย พร้อมสร้างการสื่อสารผ่านกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงคอมมิวนิตี้ "อายิโนะโมะโต๊ะ คู่ร้าน" บน Facebook, Line และ TikTok เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาร้านอาหารตั้งแต่เมนู การบริหารร้าน ไปจนถึงการสร้างโอกาสในการเติบโตอีกด้วย
โดย 1.อายิโนะโมะโต๊ะ คู่ร้าน ซอสหมักและย่าง ขนาด 300 กรัม ราคา 65 บาท สูตรนุ่มเข้าเนื้อใน 30 นาที ทำง่าย อร่อย
2.อายิโนะโมะโต๊ะ คู่ร้าน พะโล้ ขนาด 350 กรัม ราคา 65 บาท สูตรเข้มข้นนุ่มเข้าเนื้อ ทำง่าย อร่อย หาซื้อได้ที่ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งทั่วไป ทีมขายหน่วยรถเงินสด ร้าน THAI FOODS Fresh Market สาขาต่างๆ.