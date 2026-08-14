KCG โชว์กำไรครึ่งปีแข็งแกร่ง ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งแรก

KCG ประกาศผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 กำไรสุทธิ 276.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ แม้เผชิญความท้าทายของปัจจัยมหภาค มั่นใจกำไรครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งแรก ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ สัญชาติไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มียอดขาย 1,902.1 ล้านบาท ขยายตัวเล็กน้อย 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาวะตลาดโดยรวมค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 122.2 ล้านบาท เติบโตโดดเด่น 23.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจไทย ในด้านของผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก มียอดขาย 4,089.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% และมีกำไรสุทธิ 276.8 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 25.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของยอดขายในประเทศ ทั้งช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ (B2B) และช่องทางการขายให้ผู้บริโภค (B2C) รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ ประกอบกับนโยบายการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งแรก ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2569 คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากับ 33.5% ของกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2569 จากที่มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี นับจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2566 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (XD) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2569
แม้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนในระดับสูง แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2/2569 และมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี สอดคล้องกับการประเมินของบริษัทฯ ว่ายอดขายได้ผ่านพ้นช่วงชะลอตัวที่สุดในไตรมาส 2/2569 ไปแล้ว และคาดว่ายอดขายจะกลับมาเติบโตได้เล็กน้อยในไตรมาส 3/2569 และไตรมาส 4/2569 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบในไตรมาส 3/2569 มีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัว การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2569
บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินงานและความสำเร็จด้านความยั่งยืนที่สำคัญนับจากต้นปี 2569 ดังนี้ (1) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 (2) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยสถาบันไทยพัฒน์ (3) ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SETESG และดัชนี SETCLMV ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2569 (4) ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ (5) ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2569 (Prime Minister’s Export Award 2026) ประเภทรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์สัญชาติไทย นายดำรงชัยกล่าวสรุป.