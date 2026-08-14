เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” ในหมวด Entertainment Complex (Cinema) แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องถึง 9 ปีซ้อน สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ ความไว้วางใจจากผู้บริโภค และความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือความคาดหมายให้กับคนรักหนังทั่วประเทศ
วุธรวี จารุวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสาร Marketeer ร่วมกับ บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด เพื่อยกย่องแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประจำปี 2569 โดยมี แบรนด์ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับรางวัล ครอบคลุมกว่า 94 หมวด รวม 79 แบรนด์ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ภายในงาน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล, เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม, สมสมร โพธิ์เพิ่มเหม และ ธีรพงษ์ ชมานนท์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญของแบรนด์
รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2026” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยเป็นรางวัลที่สะท้อนความนิยมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ผ่านการสำรวจความคิดเห็นครอบคลุมสินค้าทั่วไป103 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม 123 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และสินค้ากลุ่มเฉพาะ 20 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 123 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 6,500 ตัวอย่างทั่วประเทศ
ความสำเร็จของ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” ในครั้งนี้ สะท้อนถึง DNA ของแบรนด์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ผ่านปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น ได้แก่
1.มาตรฐานการบริการระดับสากล : มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่ดีที่สุด ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
2.เอกลักษณ์เฉพาะตัวและไลฟ์สไตล์ : เป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
3.ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Leader) : เดินหน้านำเทคโนโลยีระบบฉาย ภาพ และเสียงที่ทันสมัยและล้ำหน้าที่สุดระดับโลก มาเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แฟนหนังชาวไทยอย่างต่อเนื่อง
การได้รับรางวัล No.1 Brand Thailand ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน จึงไม่ใช่เพียงรางวัลแห่งความสำเร็จของแบรนด์ แต่คือเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคที่เลือก “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” ให้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุขในทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่โรงภาพยนตร์ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการเดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก และรักษาความเป็น “แบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค” อย่างต่อเนื่องในอนาคต.