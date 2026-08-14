The Dentistry ปักหมุด 3 ปี สู่ 100 สาขา

The Dentistry เดินหน้าขยายเครือข่ายคลินิกทันตกรรมชั้นนำอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 100 สาขา ภายใน 3 ปี ยกระดับศักยภาพการให้บริการผ่านนวัตกรรมด้านทันตกรรม ล่าสุด The Dentistry ได้ทำการเปิดสาขา The Dentistry สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของแผนขยายเครือข่าย
The Dentistry เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายทันตกรรม (Dental Clinic Chain) ตั้งเป้าขยายการให้บริการสู่ 100 สาขา ภายใน3 ปี เล็งปักหมุดสาขาในทำเลสำคัญ โดยพัฒนาห้องตรวจที่ทันสมัย พร้อมด้วยนวัตกรรมด้านทันตกรรมครบครัน เพื่อก้าวสู่ หนึ่งในเครือข่ายคลินิกทันตกรรมที่มีศักยภาพ รองรับผู้รับบริการมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐาน การดูแลด้านทันตกรรม ตลอดจนระบบการให้บริการ และ ประสบการณ์ของผู้รับบริการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสาขา
ล่าสุด The Dentistry ได้ทำการเปิดสาขา The Dentistry สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของแผนขยายเครือข่าย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม ในทำเลใจกลางเมือง และ รองรับความต้องการของผู้บริโภค ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย และได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ
ในช่วงที่ผ่านมา The Dentistry มองเห็นโอกาสที่น่าสนใจของตลาดทันตกรรมไทยซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ กับ คุณภาพการรักษา ความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการเข้ารับบริการ มากกว่าปัจจัยทางด้านราคา ส่งผลให้ ความต้องการบริการทันตกรรมระดับพรีเมียมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญ กับคุณภาพ และมาตรฐานการรักษา ซึ่งมองหาคลินิกที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการดูแลที่ชัดเจน และการบริการที่ช่วยสร้าง ความมั่นใจ ในทุกขั้นตอน
เพื่อตอบรับกระแส และความเป็นไปของตลาดดังกล่าว The Dentistry ได้วางแนวทางการพัฒนาแบรนด์และเครือข่ายการให้บริการ ด้านทันกรรม ภายใต้ 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ ผสานศาสตร์และศิลป์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทันตกรรมให้เข้ากับความ ต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล (Art & Science Harmony), มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ของทันตแพทย์และบุคลากรผ่าน The Dentistry Academy (Academy) และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้รับบริการด้านทันตกรรม โดยมุ่งพัฒนาบริการให้ อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา (Accessible Standard)
1. ผสานศาสตร์และศิลป์ของเทคโนโลยี เพื่อการดูแลด้านทันตกรรม (Art & Science Harmony)
The Dentistry นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการดูแล ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การตรวจวินิจฉัย การวางแผน การรักษา ไปจนถึงการติดตามผล เพื่อช่วยให้ทันตแพทย์ วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม เห็นภาพชัดเจน และมี ความเข้าใจในสุขภาวะและสภาพช่องปาก ตลอดจนสามารถแนะนำทางเลือกขั้นตอนการรักษาได้อย่างชัดเจน ก่อน การตัดสินใจรับบริการ ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันตกรรรมสำคัญที่นำมาใช้ ได้แก่
สแกนช่องปากแบบสามมิติ (Intraoral 3D Scanner) เพื่อใช้บันทึกข้อมูลฟันและช่องปากในรูปแบบดิจิทัล ช่วยลดขั้นตอน การพิมพ์ปากด้วยวัสดุแบบเดิมในบางกรณี และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนรักษา เช่น การจัดฟันใส วีเนียร์ และครอบฟัน พร้อมแสดงภาพโครงสร้างฟัน ให้ผู้รับบริการเข้าใจสภาพฟัน และแนวทางการรักษา ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจรับบริการ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (CBCT Scan) ใช้เพื่อแสดงภาพโครงสร้างฟัน รากฟัน กระดูกขากรรไกร และบริเวณโดยรอบในรูปแบบสามมิติ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนรักษาที่ต้องพิจารณารายละเอียดภายใน เช่น การทำรากฟันเทียม การผ่าฟันคุด และการรักษารากฟัน ช่วยให้ทันตแพทย์มีข้อมูลสำหรับประเมินและวางแผน การรักษาได้รอบด้านมากขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบรอยยิ้ม (Digital Smile Design) โดยนำข้อมูลใบหน้า รอยยิ้ม และลักษณะ ฟันมาประกอบการออกแบบแนวทางของรอยยิ้มให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ช่วยให้ทันตแพทย์และผู้รับบริการ สามารถเห็นภาพ และสื่อสารจากข้อมูลชุดเดียวกัน รวมถึงมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
การเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาผ่านระบบดิจิทัล (Digital Dental Workflow) โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากการตรวจ การสแกน ภาพถ่าย เอกซเรย์ การวางแผนรักษา และการผลิตชิ้นงานทางทันตกรรมไว้ในกระบวนการเดียวกัน ช่วยให้การส่งต่อข้อมูล การประสานงาน และ การติดตามการรักษามีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีที่มีหลายขั้นตอน หรือ มีทันตแพทย์มากกว่าหนึ่งสาขาวิชาร่วมประเมิน และให้คำแนะนำในการรักษา
สตูดิโอถ่ายภาพทางทันตกรรม (Dental Photography Studio) ใช้บันทึกรายละเอียดของใบหน้า ฟัน และรอยยิ้มอย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วางแผนการรักษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง รวมถึงช่วยให้ทันตแพทย์ สามารถอธิบายข้อมูลและแนวทาง การดูแลแก่ผู้รับบริการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อมูลจากการตรวจภาพถ่าย การสแกน และเทคโนโลยีต่างๆ จะถูกนำมาใช้ประกอบ การให้คำปรึกษา และวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพฟัน ความต้องการ และข้อจำกัดของผู้รับบริการแต่ละราย พร้อมช่วยให้ผู้รับบริการเข้าใจ ทางเลือก ขั้นตอน ระยะเวลา และประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ
แนวทางดังกล่าวสะท้อนแนวคิด “Crafted Technology with Better Human Communication” ซึ่ง The Dentistry เชื่อว่าเทคโนโลยี ไม่ได้มีบทบาทเพียงสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยและการรักษา แต่ยังเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างทันตแพทย์กับผู้รับ บริการชัดเจน เข้าใจง่าย และสร้างความมั่นใจมากขึ้นในทุกขั้นตอน
2.อะคาเดมีเฉพาะทางด้านทันตกรรมจาก The Dentistry (Academy)
The Dentistry จัดตั้ง The Dentistry Academy เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และแนวทาง การทำงาน ของทันตแพทย์ และบุคลากรภายในเครือข่าย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย รู้เท่าทันเทคโนโลยี และแนวทางด้านทันตกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
การดำเนินงานครอบคลุมการอบรมเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ และการทบทวนแนวทางการรักษา และการให้บริการร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรในแต่ละสาขามีความเข้าใจในมาตรฐานและแนวทางของ The Dentistry ไปในทิศทางเดียวกัน
The Dentistry เชื่อว่าการเติบโตที่ยั่งยืน คือการพัฒนาการบริการผ่านสาขาที่รองรับอย่างทั่วถึง และต้องควบคู่กับการ พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน และรักษาคุณภาพการดูแล ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
3.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้รับบริการด้านทันตกรรมที่มีมาตรฐานเดียวกัน (Accessible Standard)
The Dentistry เร่งแผนในการขยายสาขา เพื่อมุ่งสู่ 100 สาขาภายใน 3 ปี โดยใช้แนวคิด One Brand, One Standard เพราะเล็งเห็นว่า มาตรฐานด้านทันตกรรมเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการควรเข้าถึงได้ง่าย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับความเป็น The Dentistry โดยตั้งใจว่า การเพิ่มจำนวนสาขา จะเน้นที่ทำเลที่สะดวก ทั้งใน ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และพื้นที่ชุมชน สำคัญๆ เข้าถึงได้ง่าย โดยจะมีจำนวนห้องตรวจที่รองรับและให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนัดหมายและรองรับ บริการทันตกรรมที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่
อ.ทพ.พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง The Dentistry กล่าวว่า เป้าหมายของเรา คือ การอยากให้คนไทย มีโอกาสเข้าถึงบริการและเทคโนโลยีด้านทันตกรรมที่ทันสมัยและ เป็น มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายคลินิกทันตกรรมที่มีระบบ และมาตรฐานการให้บริการในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการรักษา และ ประสบการณ์ของผู้รับบริการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลที่สร้างความมั่นใจได้ในทุกสาขา โดยเราตั้งเป้า ขยายสู่ 100 สาขา ภายใน 3 ปี ควบคู่กับการเพิ่มจำนวนห้องตรวจ และ การพัฒนาด้านทันตแพทย์ และ บุคลากรของเรา ผ่าน The Dentistry Academy เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้างมาตรฐานการ ให้บริการร่วมกันในทุกสาขา
การเปิด The Dentistry สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแผนขยายเครือข่ายในทำเลศักยภาพใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อรองรับทั้งกลุ่มคนทำงาน ผู้บริหาร ครอบครัว และผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวกในการเดินทาง
ภายในงาน Grand Opening The Dentistry สาขา CentralWorld ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ และ คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วย คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และพันธมิตรขององค์กร เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ The Dentistry ชั้น 5 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
การเปิดสาขาแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มจุดให้บริการ แต่สะท้อนทิศทางการเติบโตของ The Dentistry ที่มุ่งเชื่อมโยง เทคโนโลยี บุคลากร องค์ความรู้ และมาตรฐานการให้บริการ เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการในระยะยาว ภายใต้ปรัชญา การให้บริการ ที่ว่า “รอยยิ้มที่ดีที่สุด คือรอยยิ้ม ที่มาพร้อมความมั่นใจและสบายใจในทุกขั้นตอน”.
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