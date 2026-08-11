NTT DATA ส่ง ‘AI for Insurance’ เปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน สู่บริการ AI ที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้

• โซลูชันบริการในรูปแบบซอฟต์แวร์ (Service-as-Software) ซึ่งขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม NTT DATA AIVista ช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพการตัดสินใจ และการบริหารความเสี่ยงตลอดทั้งกระบวนการพิจารณารับประกันภัย การเรียกร้องสินไหมทดแทน และการบริการลูกค้า ผ่าน AI ที่ได้รับการควบคุมด้วยการกำกับดูแลระดับองค์กรและการตรวจสอบโดยมนุษย์
• โซลูชันนี้ผสานรวมความเชี่ยวชาญด้าน AI ที่ได้รับการยอมรับของ NTT DATA เข้ากับประสบการณ๋
ในอุตสาหกรรมประกันภัยที่มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ เพื่อสนับสนุนบริษัท ประกันภัย ชั้นนำขนาดใหญ่ทั่วโลก
NTT DATA ผู้นำระดับโลกด้าน AI ธุรกิจดิจิทัล และบริการด้านเทคโนโลยี ประกาศเปิดตัว NTT DATA AI for Insurance ซึ่งเป็นโซลูชันระบบตัวแทน AI ที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นรากฐาน (AI-native agentic solution) เพื่อพลิกโฉมกระบวนการทำงานหลักที่ซับซ้อนของการประกันภัยให้กลายเป็นบริการที่ได้รับการกำกับดูแลและทำซ้ำได้ โซลูชันแบบบริการในรูปแบบซอฟต์แวร์นี้ ถูกสร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจประกันภัยที่มีกฎระเบียบควบคุมอย่างเข้มงวด โดยผสานรวมตัวแทน AI ที่สามารถกำหนดค่าได้ โมเดลข้อมูลเฉพาะสำหรับธุรกิจประกันภัย การจัดการกระบวนการทำงาน และการกำกับดูแลระดับองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อรักษาความสามารถในการตรวจสอบได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุมดูแลโดยมนุษย์
NTT DATA AI for Insurance ช่วยให้บริษัทประกันภัยยกระดับการพิจารณารับประกันภัย การเรียกร้องสินไหม การบริการลูกค้า และกระบวนการทำงานหลักอื่น ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานทั่วทั้งองค์กร ด้วยขุมพลังจาก NTT DATA AIVista ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ ที่มี AI เป็นรากฐานของบริษัท โซลูชันนี้ได้ผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านประกันภัยที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เข้ากับการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นและการปรับแต่งเฉพาะจุด ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็สามารถปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รูปแบบการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งได้
โซลูชันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อระบบแบบเปิด (Open Integration) เข้ากับระบบเดิมของบริษัทประกันภัยและสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีระดับองค์กร ช่วยให้ผู้รับประกันภัยสามารถปรับใช้ความสามารถ ของ AI ได้โดยไม่ต้องผูกมัดติดกับระบบหลักเดิม (Core system lock-in) นอกจากนี้ ความสามารถในการเลือกเส้นทางโมเดล (Model-routing) ยังช่วยให้บริษัทประกันภัยหลีกเลี่ยงการผูกติดอยู่
อยู่กับโมเดลพื้นฐาน (Foundation model) เพียงโมเดลเดียวอีกด้วย
“ธุรกิจประกันภัยสร้างขึ้นจากการตัดสินใจของมนุษย์ที่เข้าใจถึงความเสี่ยง การตั้งราคาอย่างเป็นธรรม และการรักษาสัญญาเมื่อถึงเวลาที่สำคัญที่สุด” Bruno Abril หัวหน้าสายงานอุตสาหกรรม ประกันภัยระดับโลกของ NTT DATA, Inc. กล่าว “AI จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของบริษัทประกันภัย
ในการรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว และ NTT DATA AI for Insurance ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนความเชี่ยวชาญ
ของมนุษย์ด้วยระบบอัจฉริยะ ที่ทำงานภายใต้ชั้นปฏิบัติการที่มีการกำกับดูแล เพื่อการพลิกโฉมในระดับองค์กรผลลัพธ์ที่ได้คือ บริษัทประกันภัยสามารถเปลี่ยนผ่านจากกระบวนการทำงานที่มี AI ช่วยเหลือ ไปสู่การปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบในระดับองค์กร พร้อมด้วยการกำกับดูแลตามที่หน่วยงานควบคุมและคณะกรรมการบริหารต้องการ”
บริษัทประกันภัยต้องการระบบตัวแทน AI (Agentic AI) ที่สร้างขึ้นเพื่อการดำเนินงานด้านประกันภัยโดยเฉพาะ
บริษัทประกันภัยต้องเผชิญกับแรงกดดันในการเพิ่มขีดความสามารถในการพิจารณารับประกันภัย เร่งกระบวนการเรียกร้องสินไหมและให้บริการ ลดอัตราส่วนความเสียหาย (Loss Ratios) และปรับปรุงการคัดเลือกความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองต่อความคาดหวังด้านการกำกับดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นรายงาน Global AI ประจำปี 2026 ของ NTT DATA ในหัวข้อ: 'คู่มือสำหรับผู้นำด้าน AI ในอุตสาหกรรมประกันภัย' พบว่า 2 ใน 3 ของบริษัทประกันภัยต้องการใช้ AI ในส่วนบริการลูกค้าหน้าบ้าน (Front-office) ในขณะที่ 86% สนับสนุนการใช้ AI ในกระบวนการทำงานส่วนกลางและส่วนหลังบ้าน (Mid- and Back-office) แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำระบบตัวแทน AI มาปรับใช้อย่างเป็นระบบทั่วทั้ง การปฏิบัติงานหลักNTT DATA AI for Insurance จึงถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าว "อุตสาหกรรมประกันภัยกำลังสร้างข้อมูลมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา แต่ผลลัพธ์ที่ดีกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด" Prashant Hinge ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารสนเทศของ MSIG USA กล่าว "AI สามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยระบุการเคลมที่มีความเสี่ยงสูงได้เร็วขึ้นปรับปรุงความสม่ำเสมอตลอดกระบวนการเคลม และมอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น"
NTT DATA AI for Insurance มอบสถาปัตยกรรมระบบตัวแทนที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วย:
• โมเดลและ AI Agent เฉพาะทาง
ที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะด้วยข้อมูลของบริษัทประกันภัยและข้อมูลเฉพาะโดเมน เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ และความคุ้มค่า
• ระบบป้องกัน (Guardrails) เฉพาะทาง ที่ฝังการกำกับดูแลเข้ากับการตัดสินใจทุกครั้งของ AI Agent และสนับสนุนผลลัพธ์ที่สามารถคาดการณ์และตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลภายใน
• ฐานความรู้แบบ AI-native และโครงสร้างข้อมูลประกันภัย (Data Genome)
ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยผัง AI Agent เข้ากับระบบ ข้อมูล และกระบวนการที่บริษัทประกันภัยและกระบวนการที่บริษัทประกันภัยใช้อยู่แล้ว พร้อมทั้งให้บริบทที่ Agent จำเป็นต้องใช้ในการตีความข้อมูลการยื่นเสนอ กรมธรรม์ การเคลม และข้อกำหนดทางกฎระเบียบ
• AI Agent ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับตั้งค่าได้ ซึ่งช่วยให้ปรับใช้งานเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับประกันภัย การเคลม การบริการ และเวิร์กโฟลว์
ประกันภัยอื่น ๆ ได้เร็วขึ้นถึง 3 เท่า
• การจัดการ AI Agent แบบรู้คิดและขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (Cognitive and event-driven agent orchestration)
ซึ่งจะประสานการทำงานระหว่าง AI Agent บุคลากร ระบบ และกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทประกันภัย
NTT DATA ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำในรายงานการวิจัย HFS Horizons: Agentic Services ประจำปี 2026 รวมถึงรายงาน ISG Provider Lens™ – Insurance Services – Strategic Capabilities (ความสามารถเชิงกลยุทธ์ด้านบริการ Insurance GenAI และ Agentic AI) ในระดับโลก
บริษัทให้บริการแก่บริษัทประกันภัยชั้นนำถึง 10 แห่งจาก 25 อันดับแรกของโลก มีศูนย์ปฏิบัติการที่ให้บริการความเชี่ยวชาญด้านประกันภัย 16 แห่งและมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยมากกว่า 12,000 คน
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เกี่ยวกับ NTT DATA
NTT DATA เป็นผู้นำด้านบริการทางธุรกิจและเทคโนโลยี มูลค่ากว่าสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้บริการแก่บริษัทใน Fortune Global 100 เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75 เรามุ่งมั่นในการเร่งความสำเร็จให้แก่ลูกค้าและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างรับผิดชอบ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และดิจิทัลชั้นนำของโลก โดยมีขีดความสามารถอันโดดเด่นในด้าน AI ระดับองค์กร (enterprise-scale AI), คลาวด์, ความปลอดภัย, การเชื่อมต่อเครือข่าย, ศูนย์ข้อมูล และบริการด้านแอปพลิเคชัน
บริการให้คำปรึกษาและโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมของเรา ช่วยให้องค์อรและสังคมก้าวสู่อนาคตยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน ในฐานะองค์กรผู้จ้างงานชั้นนำระดับโลก (Global Top Employer) เรามีผู้เชี่ยวชาญในกว่า 70 ประเทศ นอกจากนี้เรายังให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งซึ่งประกอบด้วยศูนย์นวัตกรรม รวมถึงพันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนำและบริษัทสตาร์ทอัป NTT DATA เป็นส่วนหนึ่งของ NTT Group ซึ่งลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) กว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nttdata.com