RS เปิดตัว “อาวียองซ์เซรั่ม” ขับเคลื่อนธุรกิจ Commerce

อาร์เอส กรุ๊ป ลุยคอมเมิร์ซเต็มสูบ ส่ง ‘ยูไลฟ์’ เปิดตัวเซรั่มระดับพรีเมียม ‘อาวียองซ์’ ชูนวัตกรรม Skin Longevity ปลดล็อก 5 รหัสผิวอ่อนเยาว์
อาร์เอส กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจคอมเมิร์ซ ผ่าน ยูไลฟ์ (ULife) ล่าสุดประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและลำคอสูตรใหม่ “อาวียองซ์ สกินมูน สโนว์ เรเดียนซ์ ลิฟติ้ง เซรั่ม” (aviance SKINMUNE SNOW RADIANCE LIFTING SERUM) ภายใต้นวัตกรรม “Skin Longevity” ชูจุดเด่นการฟื้นบำรุงผิวลึกจากภายในสู่ภายนอกเพื่อความอ่อนเยาว์อย่างยาวนาน หวังตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพผิวเชิงลึก
สำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์อาวียองซ์ในครั้งนี้ มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย "THE SKINGEVITY CODE 5 – Unlock the 5 Codes to Timeless Skin" หรือการปลดล็อก 5 รหัสแห่งผิวอ่อนเยาว์เหนือกาลเวลา มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการฟื้นบำรุงตัวเองของผิวตามธรรมชาติ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี 5 มิติ ประกอบด้วย
* PROTECT (ปกป้อง): ปกป้องผิวจากความร่วงโรยด้วยสารสกัดจากสาหร่ายหิมะแดงในไลโปโซม
* RENEW (ฟื้นบำรุง): นำเทคโนโลยีสเต็มเซลล์จากควินซ์ (Quince) เข้ามาช่วยฟื้นบำรุงการทำงานของเซลล์ผิว
* BALANCE (ปรับสมดุล): เสริมสมดุลไมโครไบโอมบนผิวด้วย Microbiome P3X Technology
* RECHARGE (เติมพลัง): เติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกผ่าน Oil-infused Micro Beads Technology ที่มอบสัมผัสเซรั่มแบบ 2 เนื้อสัมผัส
* GLOW (กระจ่างใส): เผยผิวดูกระจ่างใส เปล่งประกายด้วย Radiance Complex ที่ผสานไนอะซินาไมด์และสารบำรุงจากธรรมชาติ
นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์ยังมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง Mood-lifting Scent™ ที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายและยกระดับอารมณ์ในขณะใช้งานอีกด้วย
สำหรับผลิตภัณฑ์ aviance SKINMUNE SNOW RADIANCE LIFTING SERUM ในครั้งนี้ ทางอาวียองซ์ได้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด Skin Longevity ที่เชื่อมั่นว่า ผิวที่ดูอ่อนเยาว์และแข็งแรงไม่ได้เกิดจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ที่ปลายเหตุบนผิวชั้นนอกเท่านั้น แต่ต้องเกิดจากการรักษาและเสริมสร้างศักยภาพตามธรรมชาติของผิวให้สามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุด
การเปิดตัวในครั้งนี้จึงถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์และความมุ่งมั่นของแบรนด์อาวียองซ์ ในการผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การดูแลผิวที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการดูแลผิวที่มองไกลกว่าปัจจุบัน สู่การสร้างรากฐานผิวที่แข็งแรงและดูอ่อนเยาว์ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว.