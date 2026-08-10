ไฮเออร์ปักธง AI Appliance รุก 5 กลุ่มสินค้าอัจฉริยะ

“ไฮเออร์“ เดินเครื่องครั้งใหม่ ประกาศทิศพัฒนานวัตกรรมรับเทรนด์ Smart Living วางกลยุทธ์ “AI Appliance” ทรานส์ฟอร์มเครื่องใช้ไฟฟ้าสู่ระบบนิเวศอัจฉริยะ “Smart Living Ecosystem” ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคไทยยุค Future Home
นายต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากการแข่งขันด้านตัวผลิตภัณฑ์ไปสู่การแข่งขันด้านนวัตกรรมและระบบนิเวศอัจฉริยะ (Smart Ecosystem) แม้ปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภค และความผันผวนในตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังเป็นความท้าทายในหลายประเทศ
ทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยระดับโลก Euromonitor International ระบุว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั่วโลกในปี 2025 คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 1.4% มีมูลค่าประมาณ 298,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยี AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรม โดยคาดว่าตลาด Smart Home ทั่วโลกจะมีมูลค่าทะยานสูงกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2030
เปิดอินไซต์ตลาดไทยขยับสู่กลุ่ม "Mass" ยุคใหม่
เทรนด์การปฏิวัติทางเทคโนโลยีดังกล่าวยังสอดรับกับภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยที่พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน โดยผู้ซื้อหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ความสะดวกในการใช้งาน และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากขึ้น ส่งผลให้ Smart Appliance ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานยุคแรก (Early Adopter) อีกต่อไป แต่ได้ขยายสู่ตลาดในวงกว้าง (Mass Market) โดยผู้บริโภคคาดหวังให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเรียนรู้พฤติกรรม เชื่อมต่อการทำงานระหว่างกัน และช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านได้มากขึ้น
ไฮเออร์จึงกำหนดให้ “AI Appliance” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตที่สำคัญของบริษัท พร้อมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Smart Home สู่ Smart Living ผ่านการผสาน AI, IoT และฐานข้อมูลการใช้งานจริงเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “5 Smart Living Innovations” เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในทุกช่วงวัยของครอบครัว ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอย่าง ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์
นายต่ง เจี้ยนผิง กล่าวต่อถึงโรดแมป "5 Smart Living Innovations" นวัตกรรมเปลี่ยนโลก กรอบการพัฒนานวัตกรรมของไฮเออร์ที่เตรียมส่งมาปฏิวัติการใช้ชีวิตภายในบ้าน ประกอบด้วย 5 แกนหลักสำคัญ ได้แก่
1. การเรียนรู้พฤติกรรมและระบบงานอัตโนมัติ (Behavioral Learning & Automation): พัฒนา AI Appliance ให้สามารถเรียนรู้พฤติกรรม วิเคราะห์การใช้งาน และปรับการทำงานได้อัตโนมัติเพื่อจัดการงานบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มตู้เย็น Space Fit Plus Series, เครื่องซักผ้า Iris Series และเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ที่นำ AI มาช่วยบริหารการใช้พลังงานควบคู่กับเพิ่มความสะดวกสบาย
2. ประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียม (Premium Innovation & Elevated Experience): พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ เช่น ทีวี Mini LED Series ที่ผสานเทคโนโลยี Mini LED และ Quantum Dot พร้อมระบบ AI Picture Quality ปรับแต่งภาพอัตโนมัติ เสริมด้วยพลังเสียงคุณภาพสูงโดย KEF และระบบ UltraSense AI ที่คอยประมวลผลให้ภาพสมจริง เสียงทรงพลัง การเล่นเกมที่ลื่นไหล ตลอดจนปรับแสงให้สบายตาเพื่อความบันเทิงเหนือระดับ
3. นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะ (Wellness by Innovation): ยกระดับบทบาทเครื่องใช้ไฟฟ้าสู่การดูแลสุขภาวะที่ดี เช่น เครื่องปรับอากาศติดตั้ง UVC Pro Technology ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและไวรัสได้ถึง 99.9% พร้อมลดกลิ่นอับชื้น ตู้เย็น Horizon Series และ Space Fit Plus Series ติดตั้งระบบ Nutri-Bank Technology ช่วยคงคุณค่าสารอาหารและความสดของวัตถุดิบ และเครื่องซักผ้าฝาบน Iris Series ที่ใช้เทคโนโลยี Double Drive Tech ถังขับเคลื่อนคู่ลดปัญหาผ้าพันกัน โดยเตรียมต่อยอดไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพอากาศและความสะอาดอื่น ๆ ในอนาคต
4. พลังงานสะอาดและการอยู่อาศัยที่เป็นมิตร (Eco-friendly & Energy Efficiency): มุ่งลดการใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการออกแบบที่เข้ากับบ้านยุคใหม่ เช่น ตู้เย็น Space Fit Plus ดีไซน์ Built-in Zero Gap แนบสนิทไปกับเคาน์เตอร์ และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า
5. ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางและยืดหยุ่นสำหรับทุกเจเนอเรชัน (User-centric & Multi-generation Flexibility): ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่มีความหลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 – 36,000 บีทียู สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ตู้เย็น Horizon Series ความจุขนาดใหญ่พิเศษกว่า 700 ลิตร เครื่องซักผ้า AI ที่มีระบบ AI Smart Wash ตรวจวัดน้ำหนักผ้าอัตโนมัติและกำหนดเวลาซักอย่างแม่นยำ ไปจนถึงโทรทัศน์ Mini LED จอยักษ์ขนาด 100 นิ้ว เพื่อรองรับกิจกรรมการพักผ่อนของทุกคนในบ้านร่วมกัน
“การขยับตัวครั้งใหญ่ในตลาดประเทศไทยครั้งนี้ ไฮเออร์ระบุชัดเจนว่าจะเดินหน้าขยายพอร์ต AI Appliance ควบคู่กับการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทุกหมวดหมู่เข้าสู่ระบบนิเวศ Smart Living Ecosystem ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ตอกย้ำแนวคิด “More Creation, More Possibilities” สะท้อนความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน” นายต่ง เจี้ยนผิง กล่าวทิ้งท้าย.