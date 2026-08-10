KFC x Grab ท้าพิชิตหมวกกันน็อกดีไซน์ลิมิเต็ด “บักเก็ตไก่ KFC” จาก “นัดเป็ด”

เป็น Bucket Lover ทั้งที ต้องไปให้สุด! KFC ประเทศไทย จับมือ “Grab” ชวนแฟนๆ สายคลั่งไก่ทอดร่วมภารกิจ รับฟรี! หมวกกันน็อกดีไซน์ “บักเก็ตไก่ KFC” สุดลิมิเต็ดจาก “นัดเป็ด” ครีเอเตอร์เจ้าของลายเส้นสุดกวนขวัญใจ GEN Z กับแคมเปญ “KFC Bucket Lover Month” เพียงแค่อิ่มอร่อยกับมื้อไก่ทอดให้ฉ่ำใจผ่าน GrabFood ขั้นต่ำ 300 บาทต่อออเดอร์ และสั่งจัดเต็มให้ครบ 5 ออเดอร์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 6 กันยายน 2569 จำกัดจำนวนเพียง 1,000 ใบเท่านั้น! กดสั่งเลยที่ https://grb.to/4wfGHVB
ในฐานะแบรนด์เจ้าตลาดไก่ทอด KFC ประเทศไทย ขอปลุกกระแสความคลั่งไก่ทอดบนแอปพลิเคชัน Grab ให้โหยกว่าเดิม จับอินไซต์ “บักเก็ตไก่ KFC” หนึ่งในเมนูสุดไอคอนิกของ KFC ที่ถูกสั่งมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา และเป็นเมนูยอดนิยมจาก KFC บน GrabFood ตอกย้ำภาพจำของมื้อไก่ทอดด้วยการต่อยอดสู่แคมเปญเอาใจแฟนๆ คนคลั่งไก่ “KFC Bucket Lover Month” ชวนให้ลูกค้ามาวัดระดับความคลั่ง “บักเก็ตไก่ KFC” สุดปัง สะสมแต้มผ่านออเดอร์ให้ครบ เพื่อรับฟรี! หมวกกันน็อกสุดลิมิเต็ด ที่นำความกวน ความสนุก และคาแรกเตอร์เฉพาะตัวของลายเส้นของ “นัดเป็ด” มาดีไซน์เข้ากับไอคอนิกสำคัญอย่าง “บักเก็ตไก่ KFC” ในสไตล์การ์ตูน Comics พร้อมเติมสีสันสดใสและพลังความแอคทีฟของ KFC และ Grab เปลี่ยนหมวกกันน็อกธรรมดาให้กลายเป็นไอเท็มสตรีทที่ทั้งใช้งานได้จริง และโดดเด่นจนใครเห็นก็รู้ทันทีว่า นี่แหละ Bucket Lover ตัวจริงมาแล้ว
Bucket Lover ตัวจริงอย่าปล่อยให้หมวกกันน็อกสุดลิมิเต็ดหลุดมือ เพราะมีเพียง 1,000 ใบเท่านั้น เริ่มสะสมออเดอร์ผ่าน GrabFood ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 6 กันยายน 2569 และติดตามรายละเอียดแคมเปญ KFC Bucket Lover Month เพิ่มเติมได้ที่ Facebook @KFCThailand และ GrabTH, TikTok @KFCThailand, Instagram @kfcthailand และ X @KFCThailand