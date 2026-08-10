หัวเว่ย และ GAC AION Thailand ผนึกกำลังขับเคลื่อน Smart Energy Ecosystem เชื่อม GAC GN8 PHEV รถยนต์ MPV ระดับพรีเมียม เข้ากับพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้าน

กรุงเทพฯ, 6 สิงหาคม 2569 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจ Huawei Digital Power ร่วมกับ บริษัท จีเอซี ไอออน (ประเทศไทย) จำกัด (GAC AION Thailand) เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านโครงการ “GAC Retail Collaboration x Huawei Solar Roof” พร้อมเปิดตัวแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ MPV ระดับพรีเมียม รุ่น GAC GN8 PHEV โดยมอบสิทธิพิเศษให้เลือกรับฟรีแพ็กเกจ Huawei FusionSolar ระบบโซลาร์เซลล์อัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัย ขนาด 3kW 1 Phase พร้อมบริการติดตั้ง* หรือรับส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท เมื่อเลือกอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Huawei FusionSolar ที่มีมูลค่าสูงกว่า โซลูชันดังกล่าวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาใช้ชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่และใช้งานภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว พร้อมยกระดับการใช้ชีวิตสู่บ้านพลังงานอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด)
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองบริษัทในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด ผ่านการผสานระบบนิเวศด้านยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) เข้ากับโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Ecosystem) ที่เชื่อมโยงการผลิต การกักเก็บ และการใช้พลังงานไว้ในระบบเดียว ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่าย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
นายแจ็ค เจิ้ง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัล (Digital Power) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "หัวเว่ยเชื่อว่าอนาคตของการใช้พลังงานจะต้องเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการผลิต การกักเก็บ และการใช้งานอย่างชาญฉลาด ความร่วมมือกับ GAC AION Thailand ในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเชื่อมโยงพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับการเดินทางด้วยรถยนต์พลังงานใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถผลิต กักเก็บ และใช้พลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร ลูกค้าไม่เพียงได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว พร้อมต่อยอดการใช้งานด้วยการเพิ่มขนาดระบบโซลาร์หรือระบบกักเก็บพลังงานในอนาคตได้ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหัวเว่ยในการสร้างพลังงานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน"
นายหลุยส์ หลิว รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "GAC AION Thailand มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างระบบนิเวศด้านยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) และพลังงานสะอาดที่ครบวงจรสำหรับผู้บริโภค ความร่วมมือกับ Huawei FusionSolar ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และการชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่เข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานใหม่ โดยเฉพาะ GAC GN8 PHEV ให้ผู้บริโภคสามารถใช้พลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากบ้านของตนเอง ลดต้นทุนด้านพลังงาน และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน"
ระบบ Huawei FusionSolar ขนาด 3 kW ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย ด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่นด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังรองรับการขยายระบบในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น สามารถเลือกใช้สิทธิเป็นส่วนลดพิเศษมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท* เพื่ออัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Huawei FusionSolar ขนาดใหญ่ขึ้น หรือเลือกติดตั้งแบตเตอรี่ Huawei LUNA S1 สำหรับกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้งานในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่แสงแดดไม่เพียงพอ ช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดภายในบ้าน ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมความมั่นใจด้วยแหล่งพลังงานสำรองที่พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนด้านพลังงานสะอาดในระยะยาว
โซลูชัน Huawei FusionSolar ยังได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และเครื่องชาร์จ EV ได้อย่างสมบูรณ์ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถชาร์จรถด้วยพลังงานสะอาดที่ผลิตได้เอง พร้อมติดตามและบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างชาญฉลาดผ่านแอปพลิเคชัน FusionSolar ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความคุ้มค่าในระยะยาว
ความร่วมมือระหว่าง Huawei และ GAC AION Thailand ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ ควบคู่กับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า