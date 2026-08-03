411 Entertainment เปิดเกมใหม่ในธุรกิจการศึกษา เปิดตัว “SCA PLUS” แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Creative Arts & Entertainment Education พร้อมต่อยอดการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท

กรุงเทพ - หลังจากดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี 411 Entertainment เดินหน้าสู่บทบาทใหม่ในภาคการศึกษา ด้วยการเปิดตัว SCA PLUS แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน Creative Arts & Entertainment Education ที่เชื่อมโยงการศึกษาด้านดนตรี ศิลปะการแสดง และศิลปะสร้างสรรค์ เข้ากับประสบการณ์จริงจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต พร้อมต่อยอดการลงทุนในธุรกิจการศึกษากว่า 100 ล้านบาท
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ 411 Entertainment ในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการบริหารศิลปิน การพัฒนา Artist Training และการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาต่อยอดสู่การพัฒนาระบบการศึกษารูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ SCA PLUS Company Limited
กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ Group Chief Executive Officer ของ 411 Entertainment เปิดเผยถึง วิสัยทัศน์และจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการศึกษาว่า เกิดจากประสบการณ์ทำคอนเสิร์ตและจัดงานอีเวนต์ระดับอินเตอร์มากว่า 18 ปี รวมถึงได้ส่งศิลปินเบอร์แรกในสังกัด คือ แอลลี่-อชิรญา นิติพน ไปฝึกซ้อมประเทศเกาหลีใต้ กว่า 3 ปี ทำให้เห็นถึงกระบวนการและองค์ความรู้ของต่างประเทศว่าถ้าจะสร้างศิลปินระดับโลกต้องทำอย่างไร จึงเกิดแรงบันดาลใจที่ต้องการนำโมเดลและหลักสูตรดังกล่าวมาไว้ในประเทศไทย
ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะที่ SCA เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาลงทุนเป็น SCA PLUS เราจึงได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดมาเพื่อสร้างและปั้นเด็กไทยให้มีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องส่งลูกๆ หลานๆ ไปเรียนที่ต่างประเทศ แทน และยังแก้ปัญหา (Pain Point) ของผู้ปกครองที่ไม่ต้องการส่งลูกหลานไปเรียนไกลถึงต่างประเทศ
SCA PLUS เชื่อว่าการศึกษาในปัจจุบันไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการถ่ายทอดความรู้ แต่ต้องช่วยให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว SCA PLUS ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาภายใต้ SCA PLUS Company Limited บริษัทในเครือ 411 Entertainment Group ที่มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านดนตรี ศิลปะการแสดง และศิลปะสร้างสรรค์ ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทุกช่วงของการศึกษา ผ่าน 3 กลุ่มการศึกษาหลัก ได้แก่
• โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงเอสซีเอ พลัส (SCA PLUS School of Music and Performing Arts) ที่มุ่งพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกของผู้เรียนทุกช่วงวัย
• ศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ เอสซีเอ พลัส (SCA PLUS Institute of Music and Creative Arts) ศูนย์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผสานการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการเรียนรู้ด้านดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะทางควบคู่กัน
• SCA PLUS University Partnership ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างเส้นทางการศึกษาที่ต่อเนื่องสู่ระกับปริญญาตรี
ทั้งสามหน่วยงานออกแบบให้ทำงานร่วมกัน จึงได้แต่งตั้ง แต๊บ-ธนพล มหธร ศิลปินและโปรดิวเซอร์รายการทีวีกว่า 10 ปี มานั่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสถาบัน SCA PLUS โดยจะนำระบบการฝึกหัดระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมของเด็กไทย เพื่อลดความกดดัน แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงตั้งแต่การค้นพบความสนใจ การพัฒนาทักษะ การศึกษาตามระบบ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน
รวมถึงแนวทางการบริหาร SCA PLUS จะชูนโยบายการสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” (Safe Space) และการคัดสรรบุคลากรครูผู้สอน ที่มีความเมตตา เข้าใจเด็ก เป็นหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทักษะความสามารถ (Creative Arts) และจิตใจควบคู่กัน
นอกจากนี้เรายังสร้างเวทีเพื่อใช้แสดงขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านบรรยากาศการแสดงจริงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการต่อยอดไปสู่อนาคต ต่อไป เรียกได้ว่าเป็น Learning Space ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาพัฒนาศักยภาพ อย่างแท้จริง
“เราไม่ได้พัฒนา SCA PLUS เพื่อรับประกันว่าผู้เรียนทุกคนจะกลายเป็นศิลปิน นักแสดง หรือซูเปอร์สตาร์ เพราะไม่มีใครสามารถรับประกันอนาคตของใครได้ แต่สิ่งที่เราสัญญาได้ คือเราจะสร้างโอกาส มอบประสบการณ์ และพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง เติบโตอย่างมั่นใจ และพร้อมเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าอนาคตจะอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือวิชาชีพใดก็ตาม” กึ้ง-เฉลิมชัย กล่าว
แต๊บ-ธนพล มหธร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสถาบัน SCA PLUS กล่าวว่า SCA PLUS ยังขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนผ่าน P-L-U-S Framework ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้ ครอบคลุมตั้งแต่การค้นพบความสนใจของผู้เรียน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการสร้างโอกาสนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน และเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอนาคต
โดยปี 2569 SCA PLUS เตรียมเปิดตัวหลักสูตรและโครงการใหม่ อาทิ ASCEND Program ระบบประเมินและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน รวมถึงการต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทำงานจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ อีก เช่น การตัดต่อคลิป VDO การทำ Content Creators, การไลฟ์สดต่างๆ
ปัจจุบัน SCA PLUS ได้ออกแบบพื้นที่แห่งเรียนรู้ในแต่ละชั้น เพื่อสะท้อนการเติบโตและเส้นทางของผู้เรียน (Learner’s Journey) ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่ Level 1: The Beginning – ประตูด่านแรกที่พร้อมต้อนรับผู้เรียนด้วยบรรยากาศแห่งแรงบันดาลใจ ความอบอุ่น และความเป็นมืออาชีพ Level 2: Discover Yourself – พื้นที่แห่งการค้นหาตัวตน Level 3: Create – พื้นที่ลงมือปฏิบัติจริง เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานผ่านสตูดิโอสร้างสรรค์ระดับมาตรฐานมืออาชีพ Level 4: Elevate – โซนการเติบโตขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอาชีพอย่างมั่นใจ
‘กึ้ง’ เปิดใจสู้คดีศึกกาแฟ ขอปกป้องแบรนด์ไทยที่พ่อสร้าง 50 ปี
นอกเหนือจากการเปิดตัวธุรกิจการศึกษา กึ้ง-เฉลิมชัยยังได้เปิดใจถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาททางกฎหมายและศึกการค้าในธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปยักษ์ใหญ่ของไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างครอบครัวมหากิจศิริกับองค์กรระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งระบุว่าขณะนี้คดีความอยู่ในกระบวนการทางชั้นศาลแล้ว
โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เกิดจาก คุณพ่อ (ประยุทธ มหากิจศิริ) เป็นผู้บุกเบิกและนำองค์ความรู้มาสร้างโรงงานกาแฟสำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคที่คนไทยยังไม่คุ้นเคยกับกาแฟประเภทนี้ จนกระทั่งสร้างตลาดจนเติบโตและถือครองสัดส่วนการตลาดในประเทศสูงถึง 70% แต่ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันในด้านนโยบาย โดยฝั่งหุ้นส่วนต่างชาติมีความพยายามที่จะบีบให้ครอบครัวขายหุ้นในราคาที่กำหนด เพื่อหวังเข้าครอบครองกิจการและส่วนแบ่งตลาดกาแฟไทยแบบ 100% ทั้งๆ ที่เงินลงทุน ค่าการตลาดทุกบาท ทุกสตางค์ ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มาจากบริษัทร่วมทุนแห่งนี้
“ วันนี้อยู่ดีๆ จะมาอ้างชื่อและจะเอาตลาดกาแฟของคนไทยทั้งหมดไปอยู่ในมือต่างชาติ 100% ผมยอมไม่ได้ ขอยืนยันหนักแน่นว่า จะไม่ยอมให้ตลาดกาแฟของคนไทยตกไปอยู่ในมือต่างชาติ แม้จะมีความเครียดจากการต่อสู้กับองค์กรระดับโลก แต่ปัจจุบันเริ่มเข้าใจและยืนยันว่า “จะไม่ไปไหนจากที่นี่” จะทำหน้าที่ในฐานะคนไทยอย่างดีที่สุด ขอให้คนไทยร่วมกันสนับสนุนธุรกิจของคนไทยด้วยกันต่อไปครับ” กึ้ง-เฉลิมชัย กล่าวปิด
SCA PLUS เป็นองค์กรด้านการศึกษาภายใต้ SCA PLUS Company Limited บริษัทในเครือ 411 Entertainment Groupมุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านดนตรี ศิลปะการแสดง และศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Arts & Entertainment Education) ผ่าน 3 กลุ่มการศึกษาหลัก ได้แก่ SCA PLUS School of Music and Performing Arts, SCA PLUS Institute of Music and Creative Arts และ SCA PLUS University Partnership เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงตั้งแต่การพัฒนาทักษะ การศึกษาตามระบบ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน
411 Entertainment เป็นบริษัทด้านความบันเทิงของประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ครอบคลุมธุรกิจการบริหารศิลปิน การจัดคอนเสิร์ตระดับสากล การพัฒนา Artist Training และการผลิตคอนเทนต์ โดยนำประสบการณ์จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาต่อยอดสู่การพัฒนาระบบการศึกษาของ SCA PLUS เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่