หัวเว่ยเปิดตัว FTTO All-Optical Campus Demo Site ณ อาคารจี ทาวเวอร์ ชูแนวคิด “อัปเกรดเครือข่ายเดิม สู่โครงสร้างพื้นฐานพร้อมรับ AI ได้ง่ายกว่าเดิม”

กรุงเทพฯ,– หัวเว่ย ประเทศไทย เปิดตัว FTTO (Fiber To The Office) All-Optical Campus Demo Site อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานหัวเว่ย ประเทศไทย อาคารจี ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อแสดงศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใยแก้วนำแสง (All-Optical Campus) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับเครือข่ายเดิมสู่ยุค AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดในคราวเดียว พร้อมรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี AI, Cloud และบริการดิจิทัลในอนาคต
การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "See It. Experience It. Believe It." โดยมีลูกค้าองค์กร พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมผัสการใช้งานจริงของ FTTO ภายในสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย ประเทศไทย ซึ่งได้มีการติดตั้งและใช้งานโซลูชันดังกล่าวในพื้นที่สำนักงานบางส่วน เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านเครือข่ายดิจิทัลให้พร้อมรองรับการใช้งาน AI ขององค์กร
ในช่วงที่องค์กรทั่วโลกกำลังเร่งลงทุนด้าน AI และระบบดิจิทัล ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังเผชิญข้อจำกัดจากเครือข่ายเดิมที่มีความซับซ้อน ใช้ต้นทุนสูงในการอัปเกรด และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเมื่อจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ
หัวเว่ยจึงนำเสนอ FTTO ในฐานะสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ช่วยให้องค์กรสามารถค่อย ๆ ยกระดับจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมสู่เครือข่ายใยแก้วนำแสงได้อย่างเป็นขั้นตอน ลดความซับซ้อนของการติดตั้งและการบริหารจัดการ พร้อมสร้างความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายใหม่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มความเร็วหรือรองรับบริการใหม่
โครงการต้นแบบ (Demo Site) ณ อาคารจี ทาวเวอร์สะท้อนผลลัพธ์ของการนำเทคโนโลยี FTTO มาใช้งานจริง โดยสามารถยกระดับเครือข่ายจาก 1 Gbps เป็น 10 Gbps รองรับ Wi-Fi 7 และผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 คน พร้อมลดจำนวนห้องอุปกรณ์ไอที ลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายผ่านระบบอัจฉริยะ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว
นายวิลเลี่ยม จาง ประธานธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรไม่ได้มองหาเพียงเครือข่ายที่เร็วขึ้น แต่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง AI, Cloud และบริการดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากทุกครั้งที่มีการอัปเกรดจำเป็นต้องรื้อระบบหรือเดินสายใหม่ ย่อมทำให้ต้นทุนและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
"FTTO ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายองค์กร จากการลงทุนซ้ำทุกครั้งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน มาเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการพัฒนาในอนาคต องค์กรสามารถต่อยอดเทคโนโลยีใหม่บนเครือข่ายเดิมได้ง่ายขึ้น ลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว"
นายจาง กล่าวเพิ่มเติมว่า "G Tower FTTO All-Optical Campus Demo Site เป็นมากกว่าศูนย์สาธิตเทคโนโลยี แต่เป็นพื้นที่ที่ลูกค้าจะได้เห็นการใช้งานจริงของ FTTO ภายในสำนักงานของ หัวเว่ยตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การบริหารจัดการ ไปจนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เราหวังว่าประสบการณ์จาก Demo Site แห่งนี้จะช่วยให้องค์กรไทยเห็นแนวทางในการยกระดับเครือข่ายของตนเองได้อย่างมั่นใจ และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ AI-Ready Campus ได้เร็วขึ้น"
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้รับฟังแนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับยุค AI พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้งจริงของ FTTO ภายในสำนักงานหัวเว่ย เพื่อเรียนรู้แนวทางการออกแบบเครือข่าย การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตในระยะยาว
การเปิดตัว FTTO All-Optical Campus Demo Site ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย ประเทศไทย ในการร่วมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการสร้างเครือข่ายที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้องค์กรลดความซับซ้อนของการอัปเกรดระบบ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และก้าวสู่ยุค AI ได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน