สสว. โชว์เคส 10 ธุรกิจสุดปัง ยกระดับ SMEs ท้องถิ่นสู่สากล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญชวนร่วมงานมหกรรม "OSS & SMEs Grow Together FAIR 2026" พร้อมเปิดโซนพิเศษ "SHOW CASE Stories by OSS" เพื่อจัดแสดงเรื่องราวความสำเร็จและผลิตภัณฑ์เด่นจากสุดยอดผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสว. โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
ภายในโซน Showcase ทุกท่านจะได้สัมผัสกับสินค้านวัตกรรมและของดีประจำท้องถิ่นที่ถูกยกระดับมาตรฐานอย่างครบครัน อาทิ น้ำมังคุดแบรนด์มังชาจากชุมพร น้ำผึ้งชันโรงจากยะลา ทูน่าหยองหลากรสจากปัตตานี ผงขมิ้นชันเกรดพรีเมียมจากสุราษฎร์ธานี น้ำพริกไข่ปูจากนครศรีธรรมราช นวัตกรรมผงผำชงดื่มจากตรัง เฉาก๊วยหนึบหรอยคัพจากสงขลา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลิงทะเลจากสตูล น้ำหอมไม้กฤษณาจากนราธิวาส และสแน็คบาร์ข้าวสังข์หยดจากพัทลุง
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวใต้และผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมเปิดประสบการณ์ ชม ชิม และอุดหนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือคนไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน