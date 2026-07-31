"Club Med Padel Cup 2.0" คัมแบ็กความมันส์ระดับภูมิภาค! ปลุกสังเวียนพาเดลไทย

สืบเนื่องจากความสำเร็จครั้งสำคัญในการเปิดตัวครั้งแรก คลับเมด (Club Med) ได้ยกระดับการแข่งขันกีฬาแร็กเกตที่มีสไตล์ที่สุดในภูมิภาค โดยเริ่มจากงานสื่อมวลชนพรีวิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม ตามด้วยการแข่งขันระดับเมือง (City Tournament) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2569 และปิดท้ายด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Grand Slam Final) ที่คลับเมด ภูเก็ต
กรุงเทพฯ, ปี 2569 – คลับเมด (Club Med) ผู้บุกเบิกการพักผ่อนแบบพรีเมียมออลอินคลูซีฟ (All-inclusive) ประกาศการกลับมาอีกครั้งของการแข่งขันกีฬาแร็กเกตที่เป็นเอกลักษณ์ โดยยกระดับสู่ “Club Med Padel Cup 2.0” ต่อยอดจากความสำเร็จของการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทำให้คลับเมดกลายเป็นผู้นำในกลุ่มคอมมูนิตี้กีฬาพาเดล (Padel) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยในปีนี้การแข่งขันจะขยายขอบเขตออกไป ยกระดับความเข้มข้นของการแข่งขัน และตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ผูกพันกับกีฬาไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์และกำลังเป็นที่นิยม
ด้วยรูปแบบการแข่งขันแบบสองระดับ (Two-tiered model) ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกีฬาสุดฮิตในเมืองเข้ากับประสบการณ์การพักผ่อนในรีสอร์ตในฝัน การแข่งขันรายการนี้ได้สร้างเส้นทางที่เริ่มต้นด้วยบรรยากาศอันคึกคักในตัวเมืองไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศระดับพรีเมียมที่มีเดิมพันสูง ณ หนึ่งในรีสอร์ตริมชายหาดของ คลับเมด
อุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลกับกิจกรรม Media Preview สุดพิเศษ
เตรียมพบกับจุดเริ่มต้นของความสนุก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 นี้ คลับเมดได้จัดกิจกรรม Media Preview ณ Sterling Sport and Wellness โดยเชิญสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ชั้นนำกว่า 20 ท่าน มาร่วมทดลองเล่นกีฬาด้วยตัวเอง พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ทั้งการฝึกสอนทักษะจาก Sterling Academy การแข่งขันกระชับมิตรในรูปแบบ “Americano-style” และเวิร์กชอปทำพวงกุญแจรักษ์โลก การจัดงานพรีวิวนี้ล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนถึงวันงานจริง เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีเวลาเตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อถ่ายทอดความตื่นเต้นและส่งต่อประสบการณ์สุดพิเศษนี้ไปสู่กลุ่มผู้ติดตาม
City Tournament: เส้นทางสู่การแข่งขันรอบแกรนด์สแลมระดับภูมิภาค
ดีกรีความเดือดจะพุ่งสูงขึ้นในการแข่งขัน City Tournament วันที่ 2 สิงหาคม 2569 นี้ ณ Sterling Sport and Wellness กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีนักกีฬากว่า 40 คู่ลงสนามชิงชัยกัน สำหรับคู่ชนะเลิศในประเภทคู่ผสม จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันต่อในรอบ Grand Slam Final ที่คลับเมด ภูเก็ต ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะเป็นการรวมตัวของสุดยอดฝีมือจากทั่วภูมิภาคเพื่อเฟ้นหาแชมป์เพียงหนึ่งเดียว
ปีนี้ความสนุกจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รายการนี้ยังเปิดรับนักกีฬาจากตลาดใหม่ๆ ที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรก อาทิ อินเดีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน ร่วมด้วยพันธมิตรจากประเทศเดิมอย่างไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย การรวมตัวของเหล่าคนรักกีฬาพาเดลจากหลากหลายประเทศเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกีฬาชนิดนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Golden Ticket สู่ศึกใหญ่ Grand Slam
ทีมคู่ผสมที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละเมือง จะได้รับ "Golden Ticket" ตั๋วใบสำคัญสำหรับการผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับพรีเมียม Club Med Padel Cup Grand Slam ณ คลับเมด ภูเก็ต โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายเที่ยวบินฟรีตลอดการเดินทาง
นอกจากความมันส์บนคอร์ตแล้ว ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายยังจะได้สัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ดังนี้:
● ยกระดับฝีมือ: ติวเข้มกับโค้ชมืออาชีพจาก Babolat ในคลาสส่วนตัวแบบเจาะลึก เพื่ออัปเลเวล
● พักผ่อนแบบเหนือระดับ: ดื่มด่ำกับประสบการณ์พักผ่อนที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น Sunset Ritual สุดพิเศษ หรือบริการอาหารแบบ All-inclusive ระดับพรีเมียม ให้คุณได้ผ่อนคลายเต็มที่หลังจบแมตช์สุดเดือด
รางวัลใหญ่สำหรับแชมป์ Grand Slam: เตรียมแพ็กกระเป๋าไปพักผ่อนแบบจุใจ 5 คืน ในห้องพัก Superior Room ที่ คลับเมด แอฟริกาใต้ (Club Med South Africa) รีสอร์ตแห่งใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ริมหาดและซาฟารีไว้อย่างลงตัว บนแนวชายฝั่งอันงดงามอย่าง Dolphin Coast (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เจาะลึกเทรนด์กีฬาและไลฟ์สไตล์ที่กำลังมาแรงที่สุดในไทย
ปัจจุบัน "พาเดล" (Padel) กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในประเทศไทย และ Club Med มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้กีฬานี้ เป็นคอมมูนิตี้ที่รวมคนมีไลฟ์สไตล์เดียวกัน เพราะสำหรับพาเดลไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬา แต่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ด้านไลฟ์สไตล์และสังคมยุคใหม่ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่สายสุขภาพและผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์
ด้วยจุดเด่นที่ผสมผสานทั้งความสนุกสุดเหวี่ยง กิจกรรมที่เน้นการสร้างคอมมูนิตี้ และแฟชั่นสไตล์ Athleisure เข้าด้วยกัน ทำให้พาเดลกลายเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพบปะและแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการแข่งขันที่สนุกเร้าใจ
พาเดลกับกระแสความนิยมที่เติบโตไปทั่วโลก
คลับเมด เดินหน้าเป็นผู้นำเทรนด์นี้อย่างเต็มตัว ด้วยการยกระดับประสบการณ์ให้เหนือชั้นผ่านการสร้างสนามพาเดลไว้ในรีสอร์ตระดับพรีเมียม เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงกีฬาที่กำลังมาแรงนี้ได้ง่ายที่สุด โดยปัจจุบันแขกผู้เข้าพักสามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นพาเดลได้แล้วที่ คลับเมด ภูเก็ต (Club Med Phuket) และ คลับเมด คานิ (Club Med Kani) ในมัลดีฟส์ พร้อมทั้งเตรียมขยายสนามเพิ่มในจุดหมายปลายทางสำคัญทั่วโลก
เปิดประสบการณ์สปอร์ตคลับที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในรูปแบบ All-Inclusive
คลับเมด ตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะสปอร์ตคลับที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการทำให้เรื่องกีฬาระดับพรีเมียมกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน เพราะที่นี่รวมครบทั้งการดูแลโดยโค้ชมืออาชีพ อุปกรณ์มาตรฐานระดับโลก ไปจนถึงการเปิดให้ใช้สนามได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจวันหยุดแบบ All-Inclusive ให้คุณหยิบไม้พาเดลขึ้นมาสนุกได้ทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่เช็กอิน
พาเดล (Padel) ขึ้นแท่นกีฬาฮิต ที่คนไทยให้ความสนใจอย่างมากอย่างที่ไม่เคยมีกีฬาไหนทำได้มาก่อน เราจึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ยกระดับการแข่งขัน Club Med Padel Cup ขึ้นไปอีกขั้น คุณบรูโน่ กูร์เบต์ (Bruno Courbet) ผู้อำนวยการประจำประเทศอินโดนีเซีย ไทย อินเดีย และตลาดใหม่ของ คลับเมด กล่าว
“ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขัน แต่คือการเฉลิมฉลองไลฟ์สไตล์แบบแอคทีฟที่รวมเอาผู้คนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์เรา เราพร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่ผสมผสานความมันส์ของกีฬาระดับโลก การสร้างคอนเนคชันใหม่ๆ และการพักผ่อนระดับพรีเมียมไว้อย่างลงตัว ตั้งแต่แมตช์สุดเดือดในเมือง ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศริมชายหาดที่สวยงามตระการตา ณ คลับเมด ภูเก็ต ที่เราเพิ่งปรับโฉมใหม่ให้สดใสกว่าเดิม”
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ https://www.clubmed.co.th/l/club-med-padel-cup-2026
และการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ที่ https://sterlingbkk.com/clubmedpadelcup
เกี่ยวกับ Club Med
คลับเมด (Club Med) ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 โดย Gérard Blitz และต่อมาได้ Gilbert Trigano มาร่วมทีม ทั้งคู่คือผู้บุกเบิกแนวคิดการท่องเที่ยวแบบ "All-inclusive" (รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว) และสร้างสีสันด้วยนวัตกรรมโปรแกรมสำหรับครอบครัวอย่าง "Mini Club" ในปี 1967 ปัจจุบัน Club Med ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกด้านการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมแบบ All-inclusive ที่ผสมผสานความเป็นฝรั่งเศส (French touch) เข้ากับประสบการณ์การพักผ่อนอย่างลงตัวสำหรับทั้งครอบครัวและคู่รักสายแอคทีฟ
ด้วยเครือข่ายรีสอร์ตกว่า 61 แห่ง ทั้งในระดับ Premium และ Exclusive Collection ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วโลก Club Med มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ไร้กังวลท่ามกลางจุดหมายปลายทางที่สวยงามตระการตา ปัจจุบันด้วยกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและการสนับสนุนจาก Fosun Tourism Group ทำให้ Club Med ครองตำแหน่งผู้นำโลกด้านการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมไลฟ์สไตล์ โดยมีทีมงาน G.O® (Gentle Organisers) และ G.E® (Gentle Employees) กว่า 25,000 คน จาก 110 สัญชาติ คอยดูแลแขกผู้มาเยือนด้วยความใส่ใจ
เกี่ยวกับ Sterling
Sterling คือจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนทำเลทองสุขุมวิท 24 ที่รวบรวมทั้งกีฬาและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรไว้ในที่เดียว ภายใต้แนวคิด One-stop destination ที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์คนเมืองโดยเฉพาะ Sterling ผสมผสานทั้งสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากล คลาสออกกำลังกายสุดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการฟื้นฟูร่างกายที่ทันสมัย ไปจนถึงพื้นที่สังสรรค์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสูงที่เน้นความสะดวกสบายและเข้าถึงง่าย Sterling จึงถูกออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ลงตัว เป็นพื้นที่ที่กิจกรรมออกกำลังกาย การฟื้นฟูร่างกาย และการสร้างสังคมคุณภาพ เป็นที่รวมครบทั้งการออกกำลังกาย การฟื้นฟูร่างกาย และสังคมคนรักสุขภาพ ให้กลมกลืนไปกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้อย่างลงตัว