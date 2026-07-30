“ต้นสน อีทซี่” วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปแบบคัพ ดีที่เส้น อร่อยเด็ดทุกรสชาติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

จาก “วุ้นเส้นต้นสน” แบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ สู่ “ต้นสน อีทซี่” วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน ที่ทุกคนรอคอย สะดวกเพียงเติมน้ำร้อน 3 นาที มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Smart Carb) ด้วย 3 จุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร
ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ชูจุดขายที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร คือ ไขมัน 0% น้ำตาลน้อย แคลอรี่ต่ำ เส้นใช้การอบแห้ง ไม่ทอด (Air-Dried Noodle) จะทานมื้อไหนก็อิ่มอร่อยแบบไม่รู้สึกผิด
ดีที่เส้น อร่อยเด็ดทุกรสชาติ ดีที่เส้น เพราะวุ้นเส้นต้นสน อีทซี่ มีความเหนียวนุ่ม ชุ่มน้ำซุป เด้งดี ไม่มีเละ อร่อยเด็ดทุกรสชาติ เสิร์ฟความอร่อย 4 รสชาติ จัดจ้านแบบไทยแท้ ได้แก่ รสซุปไก่ หอมกลิ่นพริกไทยแท้ ซดคล่อง ถึงเครื่อง, รสแจ่วฮ้อน หอมกลิ่นสมุนไพรไทย แซ่บฮ้อน ถึงเครื่อง, รสยำทะเล หอมกลิ่นมะนาวและพริกเปรี้ยวเผ็ดลงตัว และรสต้มยำกุ้ง หอมกลิ่นเครื่องต้มยำ ตำรับไทย ครบรส ถึงเครื่อง
สะดวก ง่าย เพียงเติมน้ำร้อน กลยุทธ์มัดใจคน Gen Z ถูกใจชาวหอ คอนโด พนักงานออฟฟิส หรือนักเดินทาง ที่มีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและต้องการความสะดวก ไม่ว่าที่ไหน เวลาไหน ก็สามารถอิ่มอร่อยได้ในเวลาที่จำกัด
“ต้นสน อีทซี่” แบบคัพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของครอบครัวต้นสน เป็นการขยายกลุ่มสินค้าภายใต้ แบรนด์ต้นสน แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ต้นสนให้กว้างขึ้น ด้านช่องทางจำหน่าย ปัจจุบันมีวางจำหน่ายแล้วที่ Tops, Go Wholesale, Villa Market, Mitsukoshi Depachika, Max Mart, บางบอน ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, Foodland และช่องทางออนไลน์ Tonson Family Store บน Shopee Lazada Tiktok และ Makro Pro
และเดือนสิงหาคมนี้ “ต้นสน อีทซี่” เตรียมกิจกรรมดีๆ มาให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook วุ้นเส้นตราต้นสน https://www.facebook.com/tonson.mungbeannoodle
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