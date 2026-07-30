“พาณิชย์”เผยหลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101) คนแห่เรียนสูงสุด

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยผลการเปิดใช้งานระบบ “DIP e-Learning” แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) โฉมใหม่ หลังเปิดให้บริการมาแล้ว 6 เดือน มีประชาชนและผู้ประกอบการสมัครเรียน 1,126 ราย สนใจเรียนรู้หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101) อันดับหนึ่ง ตามด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ SME และความรู้ทั่วไปเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ยันเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเข้มข้นขึ้นต่อเนื่อง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเปิดใช้งานระบบ “DIP e-Learning” แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) โฉมใหม่ ในรอบ 6 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) ว่า หลังจากเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2569 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 1,126 ราย โดยกว่า 90.9% เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้และคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันสมัย เข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลา และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถนำความรู้ IP ไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิและต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
โดยปัจจุบันระบบ DIP e-Learning มีหลักสูตรให้บริการ 8 หลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ IP ระดับพื้นฐานไปจนถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101) มีผู้ลงทะเบียนเรียน 441 ราย โดยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามมาตรฐานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของ IP ในการสร้างมูลค่าและต่อยอดทางธุรกิจ โดยใช้ระยะเวลาเรียนรวมกว่า 7 ชั่วโมง 35 นาที มีผู้เรียนจบหลักสูตรแล้ว 212 ราย และกำลังเรียนอยู่ 205 ราย
2.หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs มีผู้ลงทะเบียนเรียน 206 ราย มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิและการวางแนวทางใช้ประโยชน์จาก IP อย่างเหมาะสม โดยใช้ระยะเวลาเรียนรวมกว่า 5 ชั่วโมง 36 นาที โดยมีผู้เรียนจบหลักสูตรแล้ว 67 ราย และกำลังเรียนอยู่ 123 ราย
3.หลักสูตรความรู้ทั่วไปเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย มีผู้ลงทะเบียนเรียน 144 ราย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น การคุ้มครอง GI และแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน โดยใช้ระยะเวลาเรียนรวม 58 นาที โดยมีผู้เรียนจบหลักสูตรแล้ว 97 ราย และกำลังเรียนอยู่ 27 ราย
นอกจากนี้ ระบบ DIP e-Learning ยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ การยื่นคำขอผ่านระบบ e-Filing การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงหลักสูตรระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
“ภาพรวมมีผู้เรียนจบหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) แล้ว 494 ราย คิดเป็นอัตราการเรียนจบเฉลี่ย 49% ตลอดจนมีบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม การสร้างแบรนด์ การประกอบธุรกิจ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนสามารถค้นคว้าและต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกในที่เดียวด้วย”นางอรมนกล่าว
ปัจจุบัน กรมมีแผนส่งเสริมการใช้งานระบบ DIP e-Learning อย่างต่อเนื่อง โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ และเครือข่ายพันธมิตร อาทิ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและพัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา สามารถเข้าเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ https://elearning.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368