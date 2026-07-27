“ออง-เทร่” รุก High Protein Snack คว้า "เติ้ล-เฟิร์สวัน” พรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ออง-เทร่ (Entrée) โดยบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์การตลาดในกลุ่ม High Protein Snack เพื่อตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทั้งคุณค่าทางโภชนาการ ความสะดวก และประสบการณ์ในการบริโภค ควบคู่กับการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคผ่านการสื่อสารที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ โดยล่าสุดจัดกิจกรรม "Entrée Meet & Chips เติมโปรตีน ฟินคู่ชิปส์ with เติ้ล & เฟิร์สวัน" เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีจากแคมเปญ ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของออง-เทร่ในฐานะโปรตีนสแน็กสำหรับคนรุ่นใหม่
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มองหาของว่างซึ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องรสชาติ ความสะดวก และคุณค่าทางโภชนาการ ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์มากขึ้น ทำให้การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงการสื่อสารผ่านโฆษณา แต่ต้องสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ผู้บริโภค รู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในทุกช่องทาง
"ออง-เทร่ จึงวางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นมากกว่าโปรตีนสแน็ก แต่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งด้านความอร่อย ความสนุก และการดูแลสุขภาพ เรา ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคตั้งแต่การรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ไปจนถึงการสร้าง Engagement ผ่านกิจกรรมออฟไลน์ ซึ่งช่วยสร้างความผูกพันกับแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว"
สำหรับการสื่อสารแบรนด์ในปีนี้ ส.ขอนแก่น ได้แต่งตั้ง "เติ้ล–มติมันท์ ศรีบุญเรือง" และ "เฟิร์สวัน–วรรณกร เรืองรัตน์" นักแสดงจาก DoMunDi เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของออง-เทร่ที่มีความทันสมัย สนุก และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมต่อยอดการสื่อสารผ่านกิจกรรมการตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค ได้มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์โดยตรง
ในด้านผลิตภัณฑ์ ออง-เทร่ เดินหน้าต่อยอดสินค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวรสชาติใหม่ และรสชาติ Limited Edition ที่ร่วมคอลแล็บกับเติ้ลและเฟิร์สวัน ซึ่งวางจำหน่ายแล้วในท้องตลาด เพื่อสร้างความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ High Protein Snack และตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาประสบการณ์ใหม่ในการบริโภคอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม "Entrée Meet & Chips เติมโปรตีน ฟินคู่ชิปส์ with เติ้ล & เฟิร์สวัน" ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้าง Brand Experience ที่เชื่อมต่อจากแคมเปญออนไลน์สู่ประสบการณ์จริง โดยผู้โชคดีจากแคมเปญ ได้ร่วมพูดคุย เล่นเกม และทำกิจกรรมใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น สะท้อนถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านประสบการณ์ที่จับต้องได้
นายจรัญพจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า "เรา เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสื่อสารเพียงครั้งเดียว แต่เกิดจากการสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาสที่ได้พบกัน ขอบคุณเติ้ล เฟิร์สวัน และลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแบรนด์ออง-เทร่ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้"
ด้าน "เติ้ล–เฟิร์สวัน" กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ออง-เทร่และบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และได้พบปะแฟน ๆ อย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมชวนทุกคน ร่วมสัมผัสความอร่อยของโปรตีนสแน็กออง-เทร่ และติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแบรนด์ผ่านแฟนเพจ Entrée Protein Snack เพื่อไม่พลาดกิจกรรมพิเศษและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง