เมืองเซ็นไดยกทั้งเมืองและเสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ ผ่านมหกรรม “DISCOVER TOHOKU SENDAI” ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ของญี่ปุ่น ผ่านอาหาร วัฒนธรรม และเรื่องราวจาก “อีสานของญี่ปุ่น” ที่หลายคนอาจยังไม่เคยสัมผัส
กรุงเทพฯ — กรุงเทพฯ กำลังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของคนรักญี่ปุ่น เมื่อ เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น ยกทั้งเมืองและเสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ ผ่านงาน DISCOVER TOHOKU SENDAI มหกรรมที่รวบรวมอาหาร วัฒนธรรม การแสดง และประสบการณ์ท้องถิ่นจากภูมิภาคโทโฮคุมาไว้ในพื้นที่เดียว ให้คนไทยได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งของญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขึ้นเครื่องบิน
สำหรับนักเดินทางหลายคน ญี่ปุ่นอาจเป็นประเทศที่ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ แต่แผนการเดินทางก็มักเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่บนเส้นทาง Golden Route ระหว่างโตเกียว โอซาก้า และเกียวโต ทว่านอกเหนือจากเส้นทางยอดนิยมนี้ ยังมีอีกหนึ่งภูมิภาคที่ซ่อนเสน่ห์ไว้อย่างเงียบงาม นั่นคือ โทโฮคุ หรือที่หลายคนเรียกว่า “อีสานของญี่ปุ่น” ดินแดนแห่งธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น และเทศกาลที่สะท้อนวิถีชีวิตอันเรียบง่าย พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่างจากญี่ปุ่นในภาพจำเดิม
งาน DISCOVER TOHOKU SENDAI จึงไม่ได้เป็นเพียงงานแนะนำแหล่งท่องเที่ยว แต่เป็นการพาผู้มาเยือนออกเดินทางผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ตั้งแต่รสชาติ กลิ่น เสียง สีสัน ไปจนถึงเรื่องราวของผู้คนที่ทำให้โทโฮคุเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่น่าค้นหาที่สุดของญี่ปุ่นในเวลานี้ ทุกโซนภายในงานได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าชมค่อย ๆ ทำความรู้จักโทโฮคุผ่านประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการลิ้มลองอาหารต้นตำรับ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม พูดคุยกับผู้คนจากท้องถิ่น หรือค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป ซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนเสน่ห์ของภูมิภาคแห่งนี้ในมุมที่แตกต่างออกไป
A Taste of Tohoku...เริ่มต้นการเดินทางผ่านรสชาติ จากวัตถุดิบท้องถิ่น สู่ความทรงจำของนักเดินทาง
หากมีสิ่งหนึ่งที่บอกเล่าตัวตนของโทโฮคุได้ดีที่สุด สิ่งนั้นคงเป็น “อาหาร” ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้พบกับเมนูต้นตำรับที่เดินทางตรงจากภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งแต่ Sendai Gyutan ลิ้นวัวย่างอันเลื่องชื่อของเมืองเซ็นได ที่ผ่านการหมักและย่างอย่างพิถีพิถันจนได้สัมผัสนุ่มและกลิ่นหอมเฉพาะตัว ไปจนถึง Sendai Beef เนื้อวัวคุณภาพพรีเมียมที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดมิยางิ
สำหรับสายของหวาน ยังมี Kikufuku โมจิขึ้นชื่อจากร้าน OCHA NO IGETA ที่ซ่อนชาเขียวเข้มข้นและครีมเนื้อนุ่มไว้ภายใน แป้งโมจิเหนียวนุ่มที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในของฝากที่ต้องซื้อเมื่อมาเยือนเซ็นได รวมถึง เครปซุนดะ และเครื่องดื่ม มัทฉะซุนดะที่ให้คุณได้เพลิดเพลินกับรสสัมผัสและกลิ่นอายอันเข้มข้นของถั่วแระญี่ปุ่น, พายแอปเปิลจากจังหวัดอาโอโมริ และเมนูสร้างสรรค์จากร้านดังของภูมิภาค ที่พร้อมเสิร์ฟให้คนไทยได้ลิ้มลองแบบไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่น อีกมุมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือโซนอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากโทโฮคุ ที่สะท้อนความหลากหลายของภูมิประเทศ ตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงพื้นที่ภูเขา ทุกเมนูไม่ได้เป็นเพียงของอร่อย แต่เป็นเรื่องราวของผู้คน วัตถุดิบ และวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่า การทำความรู้จักโทโฮคุ ควรเริ่มต้นจาก “โต๊ะอาหาร”
จากระบำนกกระจอก...สู่จังหวะของเมืองเซ็นได
เมื่ออิ่มท้องแล้ว เสียงดนตรีและจังหวะการเต้นจะพาผู้มาเยือนก้าวเข้าสู่อีกมิติของโทโฮคุ หนึ่งในการแสดงที่เป็นหัวใจของงานคือ Suzume Odori หรือ “ระบำนกกระจอก” ศิลปะการแสดงพื้นเมืองที่ถือกำเนิดในเมืองเซ็นไดเมื่อหลายร้อยปีก่อน นักแสดงในชุดฮัปปิสีสันสดใสจะเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงไปกับเสียงกลองและขลุ่ย ถ่ายทอดความรื่นเริงและจิตวิญญาณของผู้คนในเมืองที่มีชีวิตชีวา
เปิดแผนที่บทใหม่ของญี่ปุ่น...ที่อาจกลายเป็นทริปครั้งต่อไปของคุณ
สำหรับหลายคน การวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นมักเริ่มต้นจากเมืองยอดนิยม แต่ภายในงาน DISCOVER TOHOKU SENDAI ผู้เข้าชมจะได้ค้นพบว่า ญี่ปุ่นยังมีอีกหลายเส้นทางที่รอการออกเดินทาง โซนท่องเที่ยวภายในงานรวบรวมข้อมูลจาก City of Sendai, องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ, Sendai Terminal Building, COMPAX, HIS Bangkok, Wendy Tour และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น ที่พร้อมแนะนำเส้นทางใหม่ ๆ ตั้งแต่การชมธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล การแช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขา เทศกาลท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ไปจนถึงร้านอาหารและมุมลับที่นักเดินทางสายลึกไม่ควรพลาด ผู้ร่วมงานสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยตรง พร้อมรับข้อมูลและไอเดียสำหรับการวางแผนทริปครั้งต่อไปได้ภายในงาน
สิ่งที่ทำให้โทโฮคุแตกต่าง คือการเดินทางที่ไม่ได้เร่งรีบ เมืองเล็ก ๆ ที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิม ผู้คนที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางด้วยรอยยิ้ม และธรรมชาติที่เปลี่ยนโฉมไปในทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทุ่งสีเขียวในฤดูร้อน ใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง หรือหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทุกช่วงเวลาล้วนมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และทำให้การกลับมาเยือนโทโฮคุในแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิม
ของฝากที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนและเมือง
นอกจากอาหารและการท่องเที่ยว ภายในงานยังรวบรวมสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากทั้ง 6 จังหวัดของภูมิภาคโทโฮคุ ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป งานฝีมือ และของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวนให้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินคือ เวิร์กช็อประบายสีตุ๊กตาโคเคชิ งานหัตถกรรมพื้นเมืองที่ได้รับการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองสร้างสรรค์ลวดลายบนตุ๊กตาไม้ด้วยตัวเอง พร้อมเรียนรู้เรื่องราวและความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังงานศิลป์ชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวโทโฮคุได้อย่างงดงาม
เมืองที่อยากให้คุณหลงรัก...ก่อนจะไปเยือนจริง
คุณคาซุโกะ โคริ นายกเทศมนตรีเมืองเซ็นได กล่าวว่า “สำหรับคนไทยจำนวนมาก ญี่ปุ่นอาจเป็นประเทศที่คุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เราเชื่อว่ายังมีญี่ปุ่นอีกมุมที่หลายคนยังไม่เคยได้รู้จัก และโทโฮคุก็คือหนึ่งในมุมนั้น เซ็นไดเป็นเมืองที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับรากวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว เราจึงอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสทั้งรสชาติ อาหาร การแสดง และเรื่องราวของผู้คน ก่อนจะออกเดินทางมาค้นพบด้วยตัวเอง” พร้อมระบุว่า งานครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงสร้างการรับรู้ แต่หวังให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่า “ครั้งหน้าที่ไปญี่ปุ่น...อยากลองไปโทโฮคุ”
สองวันที่จะพาคุณตกหลุมรักโทโฮคุ
ตลอดสองวันของงาน เวทีหลักจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หมุนเวียนตลอดทั้งวัน ตั้งแต่การแสดง Suzume Odori ระบำพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเซ็นได การแสดงจาก GLEE CLUB และ Daisuke Sendai ไปจนถึงช่วงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองเซ็นไดและภูมิภาคโทโฮคุ รวมถึงกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล อาทิ คูปองเก็บผลไม้และบัตรกำนัลที่พักในประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยเติมสีสันและสร้างแรงบันดาลใจให้การเดินทางเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ภายในงาน
หลายครั้ง การเดินทางไม่ได้เริ่มต้นจากการจองตั๋วเครื่องบิน แต่เริ่มต้นจากช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ทำให้เราอยากรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งมากขึ้น อาจเป็นรสชาติของอาหารหนึ่งจาน เสียงดนตรีจากการแสดงพื้นเมือง หรือบทสนทนากับคนที่อยากแบ่งปันเรื่องราวของบ้านเกิด
DISCOVER TOHOKU SENDAI จึงไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมท่องเที่ยว แต่เป็นโอกาสให้คนไทยได้สัมผัส “ญี่ปุ่นอีกมุมหนึ่ง” ที่ยังคงอบอวลด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น พร้อมเปิดประตูสู่ภูมิภาคโทโฮคุ ดินแดนที่หลายคนเรียกว่า “อีสานของญี่ปุ่น” และกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่นักเดินทางทั่วโลกอยากไปสัมผัสสักครั้ง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางที่หลงใหลการค้นหาสถานที่ใหม่ ๆ นักชิมที่ชอบตามหารสชาติต้นตำรับ หรือคนที่ตกหลุมรักญี่ปุ่นอยู่แล้ว งานนี้คือโอกาสที่จะได้เปิดมุมมองใหม่ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของทริปครั้งต่อไปที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา
DISCOVER TOHOKU SENDAI จัดขึ้นในวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ สามย่านมิตรทาวน์ ที่พร้อมชวนทุกคนมาร่วมค้นพบว่า... ญี่ปุ่นที่น่าประทับใจ อาจไม่ได้อยู่แค่ในเมืองที่เราคุ้นเคย แต่รอให้เราออกไปทำความรู้จักในอีกมุมหนึ่งของโทโฮคุ ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Discover Tohoku Sendai