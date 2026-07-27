กรมพัฒน์ จัดอบรม “หยุด! วงจรนอมินี” เสริมความรู้ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD ได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอบรมหลักสูตร “หยุด! วงจรนอมินี : ผู้ทำบัญชีร่วมตัดตอนธุรกิจผิดกฎหมาย ปฏิบัติงานถูกต้อง ยึดมั่นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” วันที่ 19 ส.ค.69 ให้นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ หากอบรมผ่าน On-site แต่ถ้าผ่าน Zoom ไม่ได้ ตั้งเป้าให้ผู้ทำบัญชี ช่วยสกัดนอมินี และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำความผิด
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “หยุด! วงจรนอมินี : ผู้ทำบัญชีร่วมตัดตอนธุรกิจผิดกฎหมาย ปฏิบัติงานถูกต้อง ยึดมั่นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” ในวันที่ 19 ส.ค.2569 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. โดยจัดอบรมทั้งในรูปแบบ On-site ณ ชั้น 6 ศูนย์ประชุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Conference Hall) สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ แต่ถ้าอบรมผ่านระบบ Zoom ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
โดยปัจจุบันปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งการหลีกเลี่ยงกฎหมาย การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และการสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการไทย กรมได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจัง ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการยกระดับการคัดกรองการจดทะเบียนธุรกิจให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น ปรับระเบียบและกฎหมายให้รัดกุม การลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด และการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
“ผู้ทำบัญชีกว่า 88,400 คนทั่วประเทศ ถือเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและสกัดกั้นธุรกิจนอมินี เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับข้อมูลทางการเงินและโครงสร้างธุรกิจ สามารถสังเกตความผิดปกติ วิเคราะห์ความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากผู้ทำบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการร่วมตัดวงจรธุรกิจผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทาง”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับการอบรมประกอบไปด้วย 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ 1.เปิดโปงโลกของธุรกิจนอมินี ครอบคลุมความหมาย รูปแบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และบทกำหนดโทษ 2.การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจนอมินีและข้อสังเกตสำคัญสำหรับผู้ทำบัญชี 3.ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานบัญชี และ 4.หลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว พร้อมยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของวิชาชีพและระบบธุรกิจของประเทศโดยรวม
ทั้งนี้ สำหรับผู้ทำบัญชีเทา ซึ่งมีพฤติกรรมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่างชาติกระทำความผิดในลักษณะนอมินี กรมขอฝากเตือนให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว โดยล่าสุดได้ตรวจพบว่ามีผู้ทำบัญชีรายหนึ่งเข้าไปร่วมถือหุ้นในบริษัทถึง 212 แห่ง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนถึง 247 ล้านบาท
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ หยุด! วงจรนอมินี ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.2569 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 10 ส.ค.2569 ผ่านทางเว็บไซต์ข้างต้น โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4408, 0 2547 4395 หรือ Call Center 1570