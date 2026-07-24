“พาณิชย์”ดึงร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ลดราคาสูงสุด 60% ดีเดย์ 1-15 ส.ค.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลัง สสว. สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น จัดโครงการ “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทั้งข้าวสาร น้ำปลา ซอสปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จัดโปรโมชันลดราคาพิเศษสูงสุด 60% ในร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น 130 แห่ง 800 สาขาทั่วประเทศ เริ่ม 1-15 ส.ค.69 เผยใช้ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อสินค้าได้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมโครงการ “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” ณ ศูนย์ประชุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 ว่า กรมได้จัดประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย และผู้บริหารร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น เพื่อต่อยอดนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชน ผ่านการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม รายละเอียดโปรโมชัน ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ และการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชห่วยในพื้นที่ เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทย พลัส 60/40
“ได้กำหนดจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ชื่อไทยช่วยไทย x Local Low Cost โดยลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.2569 ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการกว่า 130 ร้าน 800 สาขา ลดสูงสุดกว่า 60% โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร น้ำปลา ซอสปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ และบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนทางธุรกิจให้แก่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชห่วย ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”
ทั้งนี้ มีกำหนดลงพื้นที่เปิดงาน “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ส.ค.2569 ณ ร้านตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ สาขานาดี จังหวัดอุดรธานี
สำหรับการจัดโครงการ ไทยช่วยไทย x Local Low Cost จะช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นให้สามารถจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายห้างค้าส่ง-ค้าปลีกท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีโอกาสเพิ่มยอดจำหน่าย ขยายฐานลูกค้า และยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยพันธมิตรจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สสว. นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย (บริษัท เอกวรนันท์ จำกัด) ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมและเลขาธิการสมาคมการค้าส่ง-ปลีก บริษัท ตั้งงี่สุนซูเปอร์ สโตร์ จำกัด บริษัท สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด บริษัท เอกภาพ กรชัย ท่าประชุม จำกัด บริษัท กรชัยสหพัฒน จำกัด บริษัท เอกภาพ อินเตอร์เลคตริค จำกัด บริษัท เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด และ บริษัท อีคอน แวร์เฮาส์ จำกัด