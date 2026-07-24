Coway เสริมทัพ Home Care Cody ดูแลผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบครบวงจร
โคเวย์ (COWAY) แบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ เดินหน้ายกระดับการดูแลลูกค้าผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการหลังการขาย เสริมทัพ Cody (โคดี้) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ที่เน้นให้บริการเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศ ด้วยการต่อยอด Home Care Cody (โฮมแคร์ โคดี้) เพื่อขยายมาตรฐานการดูแลบ้านอย่างครบวงจรสู่เครื่องซักอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้นวด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่จะเปิดตัวในอนาคต ตอกย้ำความมุ่งมั่นของโคเวย์ในการยกระดับมาตรฐานบริการหลังการขาย เพื่อส่งมอบประสบการณ์การดูแลผลิตภัณฑ์ภายในบ้านที่ครอบคลุม สะดวก และสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าในทุกช่วงการใช้งาน
ซึงยุน ปาร์ค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ Coway ประเทศไทย กล่าวว่า “โคเวย์ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าในทุกช่วงของการใช้งานผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าบริการหลังการขายที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในระยะยาว การต่อยอดบริการ Cody ด้วย Home Care Cody ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการของโคเวย์ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ภายในบ้านมากยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต
สิ่งที่โคเวย์ให้ความสำคัญไม่แพ้คุณภาพของการบริการ คือความปลอดภัยของลูกค้าและบุคลากรทุกคน ทีม Cody และ Home Care Cody ทุกคนได้รับการฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิคการดูแลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และแนวทางด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เรามุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์การบริการที่ลูกค้าไว้วางใจได้ในทุกครั้งที่เข้าให้บริการ พร้อมสะท้อนพันธกิจของโคเวย์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคผ่านทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ”
Cody คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศของโคเวย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้บริการเปลี่ยนไส้กรองตามรอบการบำรุงรักษา ตรวจเช็กประสิทธิภาพการทำงาน และดูแลผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของน้ำดื่มและอากาศสะอาด พร้อมได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
Home Care Cody คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ภายในบ้านของโคเวย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัท ทั้งด้านความรู้เชิงเทคนิคและมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อให้บริการตรวจเช็ก บำรุงรักษา และทำความสะอาดเครื่องซักอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้นวด และเครื่องกรองน้ำใช้ภายในบ้าน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งาน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในทุกครั้งที่รับบริการ