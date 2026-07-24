IVF เข้าถือหุ้น ETERNITY 24% รุก Male Health ต่างชาติไฮเอนด์

ผู้จัดการรายวัน 360 - อินสไปร์ ไอวีเอฟ (IVF) เปิดเกมรุก Healthcare Ecosystem เข้าถือหุ้นใน บริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด หรือ ETERNITY คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาและสุขภาพเพศชายชั้นนำของไทย ในสัดส่วนร้อยละ 24.00 มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 140.40 ล้านบาท ผสานศาสตร์ ‘Fertility - Urology’ หนุนแผน JUMP+ รุกตลาดโลก
บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ “IVF” ผู้นำศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจรระดับพรีเมียมของเอเชีย ประกาศเดินเกมรุกครั้งสำคัญในการสร้าง Healthcare Ecosystem ผ่านการเข้าถือหุ้นใน บริษัท อีเทอร์นิตี้ เฮลท์แคร์ 369 จำกัด หรือ ETERNITY คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาและสุขภาพเพศชายชั้นนำของไทย ในสัดส่วนร้อยละ 24.00 มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 140.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นครั้งแรกของการผสานศาสตร์ความเชี่ยวชาญร่วมระหว่าง “Fertility และ Urology” ในเอเชีย เพื่อสร้างบริการแบบครบวงจร สอดรับนโยบายภาครัฐและโอกาสทอง หลังประเทศไทยคว้าอันดับ 2 ของโลก จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)
การหลอมรวมความเชี่ยวชาญของ IVF และ ETERNITY ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการดึงดูดกลุ่มคนไข้ต่างชาติ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Healthcare ของไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ “IVF” เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจของ IVF ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากบริษัทประสบความสำเร็จในการวางรากฐานในการเติบโตระยะยาว เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งระบบ Telemedicine ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) การขยายสาขาในต่างประเทศ ณ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การขยายไลน์ธุรกิจทางการแพทย์โดยได้รับใบอนุญาตสหคลินิก
“รวมถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้วยการเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 24.00 ใน ETERNITY ด้วยมูลค่ารวมไม่เกิน 140.40 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO นั้น ถือเป็นก้าวสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ JUMP+ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับบริบท ‘สังคมสูงอายุ’ และเทรนด์การเกิดน้อยแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ รวมถึงกระแสนิยมในเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Healthcare) ที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงถึงระดับหมื่นล้านบาท”
ภายใต้โครงสร้างความร่วมมือดังกล่าว IVF จะร่วมวางกลยุทธ์และแชร์ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน โดย IVF พร้อมสนับสนุนการบุกตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียมที่มีกำลังซื้อกลุ่มประเทศ GCC ที่เดินทางมารับการรักษาและดูแลสุขภาพเพศชายในไทยจำนวนมาก สร้างรายได้ต่อหัวสูงตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านบาท ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาพรวมรายได้ของ IVF ในปี 2569 เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 12% ตามเป้าหมาย
“การเดินเกมเชิงรุกของ IVF ในครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางระบบนิเวศบริการสุขภาพของไทยที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมในระดับสากล สะท้อนจากสถิติในปี 2567 สามารถดึงดูดชาวต่างชาติมารับบริการทางการแพทย์มากกว่า 3,000,000 คน ตอกย้ำถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก (Global Medical Hub) ได้อย่างเหนียวแน่น” นายชนะชัย กล่าว
นางสาวเกศิณี กุลดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ “IVF” กล่าวถึงมิติการบูรณาการทางธุรกิจว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้คือการสร้าง Seamless Synergy ที่ลงตัวและส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง เนื่องจากทั้งสองธุรกิจมีฐานลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ และมีศักยภาพสูงสุดในการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เนื่องการรักษาภาวะมีบุตรยากมีความเชื่อมโยงโดยตรง กับสมรรถภาพทางเพศและการดูแลสุขภาพของฝ่ายชาย การจับมือกับ ETERNITY จะช่วยทลายข้อจำกัดและเติมเต็มระบบนิเวศ (Ecosystem) การรักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร ผ่านการทำ Cross-selling ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน”
“สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า IVF และ ETERNITY จะมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ 1. ยกระดับศักยภาพบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. สร้างการเติบโตร่วมกัน และ 3. ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งปัจจุบัน IVF มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติสูงกว่า 80% ครอบคลุมทั้งกลุ่ม CLMV, GCC, จีน และอินเดีย และพร้อมที่จะขยายบริการผ่านแพลตฟอร์ม Telemedicine 5 ภาษา” นางสาวเกศิณี กล่าว
นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน ผู้ก่อตั้ง Eternity Clinic คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กล่าวว่า ความร่วมมือกับ IVF ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการผสานความเชี่ยวชาญระหว่าง ‘Fertility’ กับ ‘Urology’ (ระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย) ตลอดจนการแชร์เทคนิคและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงร่วมกัน เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่สำคัญการได้ IVF ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาเป็นพันธมิตร จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างมาก ทั้งในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความคล่องตัว ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขยายฐานลูกค้าสู่ระดับสากล (Global) ที่มีดีมานด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
สำหรับแผนการดำเนินงานหลังการจับมือร่วมกัน ETERNITY เตรียมเปิดเกมรุกขยายสาขาหลัก เพิ่มเติมอีก 5 สาขาในหัวเมืองใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ตอนบน และภาคอีสาน โดยตั้งเป้าหมายจะขยายสาขาให้เติบโตขึ้นเท่าตัวเป็น 14-15 สาขา ภายในระยะเวลา 3 ปี จากปัจจุบันที่มีอยู่ 7 สาขา ครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองหลัก
นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายใหญ่ในการร่วมจัดตั้ง ‘โรงพยาบาลสุขภาพเพศชาย’ (Male Health Hospital) แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อคว้าโอกาสจากยุทธศาสตร์ Medical Hub ของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งเรื่องทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล และการบริการที่ประทับใจ
ปัญหาใหญ่ที่สุดของคนไข้ชายที่มีบุตรยากในปัจจุบันคือความเขินอายและการถูกละเลย เพราะในกระบวนการรักษาแบบเดิม ๆ ฝ่ายชายมักปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงเพียงลำพัง ทั้งที่ในความเป็นจริง ปัญหาภาวะมีบุตรยากเกิดจากฝั่งผู้ชายสูงถึงร้อยละ 40-50 การจับมือกันระหว่าง IVF และ ETERNITY ในครั้งนี้ จึงเป็นแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม ผ่านโปรแกรมตรวจรักษาดูแลร่วมกันแบบ One-Stop Service ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิเชิงลึกไปจนถึงการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
“ภายใต้มูลค่าตลาด Men’s Health ที่สูงถึงระดับหมื่นล้านบาทในปัจจุบัน เราพบ Insight ใหม่ที่น่าสนใจมาก คือ กลุ่มผู้ชายยุคใหม่มีอายุเฉลี่ยที่เดินเข้ามาปรึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด และหันมาเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) มากขึ้น ไม่ได้รอให้เกิดปัญหาเสื่อมสมรรถภาพหรือมีบุตรยากแล้วค่อยมา แต่เข้ามาเพื่อเสริมความพร้อมของร่างกาย การดูแลสุขภาพทางเพศองค์รวม และวางแผนครอบครัวล่วงหน้า ความร่วมมือนี้จึงตอบโจทย์ดีมานด์และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด” นพ.สืบพงษ์ กล่าว