AWC ร่วมมือครั้งแรกOCBC ผ่านสินเชื่อยั่งยืนร่วม 6.6 พันล.

• ความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง AWC และธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (OCBC) ธนาคารชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ผ่านการลงนามสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.6 พันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการเติบโตระยะยาวและการลงทุนในโครงการคุณภาพของ AWC
• ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ AWC ภายใต้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วย IBD/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจโรงแรม อาคารสำนักงาน และไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่น ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการลงทุนของบริษัทเพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการคุณภาพและไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นแห่งใหม่ ขยายพอร์ตธุรกิจอย่างสมดุล พร้อมสร้างคุณค่าระยะยาวและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยภายใต้การพัฒนาที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งสร้างจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ Sustainable Growth-Led Strategy ประกาศความร่วมมือด้านการเงินครั้งแรกกับ ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (OCBC) หนึ่งในธนาคารชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ และเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมลงนามในสัญญาสินเชื่อยั่งยืน Sustainability-Linked Loan วงเงินรวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.6 พันล้านบาท) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริหารเงินทุน สนับสนุนการเติบโตระยะยาวของบริษัท และการลงทุนในโครงการคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ความร่วมมือด้านพันธมิตรทางการเงินครั้งแรกระหว่าง AWC และ OCBC จะสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตของ AWC ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม อาคารสำนักงาน และจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเดินหน้าลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว
นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC ขอขอบคุณ OCBC ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและวิสัยทัศน์ร่วมในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือกับหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของโลก เพื่อร่วมสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และต่อยอดโอกาสการเติบโตในระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ AWC เชื่อมั่นว่าความสำเร็จของธุรกิจต้องเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า (Building Better Future) และกรอบการดำเนินงาน 3BETTERs ได้แก่ Better Planet, Better People และ Better Prosperity เราจึงมุ่งพัฒนาโครงการและจุดหมายปลายทางที่สร้างคุณค่าให้แก่คุณภาพชีวิตของผู้คน สนับสนุนศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจในระยะยาว และพร้อมจะเดินหน้าร่วมกับ OCBC เพื่อผลักดันโครงการใหม่ ๆ ที่จะเปิดโอกาสการลงทุน ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ และส่งต่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนรุ่นต่อไป"
นางสาวอีเลน แลม ผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (OCBC) กล่าวว่า “OCBC รู้สึกยินดีที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือด้านการเงินผ่านการจัดสินเชื่อยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) ครั้งแรก กับ AWC ผ่านสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณค่าในระยะยาว โดยในมุมมองของ OCBC เชื่อว่าประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในฐานะธนาคารระดับภูมิภาคที่มีรากฐานแข็งแกร่งในอาเซียน เราพร้อมสนับสนุนองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่าน โซลูชันด้าน Sustainable Finance และหวังว่าจะได้ต่อยอดความร่วมมือกับ AWC เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัทในระยะอื่น ๆ ต่อไป"
การจัดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้จะสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของ AWC ผ่านการลงทุนในพอร์ต โฟลิโอธุรกิจคุณภาพ ทั้งกลุ่มโรงแรมและการบริการ อาคารสำนักงาน และจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่เศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน