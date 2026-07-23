MIXUE เดินหน้ากลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นท้องถิ่นในประเทศไทย ผ่านขบวนพาเหรด Snow King 50 ตัว

MIXUE สร้างสีสันให้กับใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยขบวนพาเหรด Snow King 50 ตัว ในชุดลิมิเต็ดเอดิชันที่ออกแบบขึ้นสำหรับประเทศไทย พร้อมลุคพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ซีรีส์มะลิ โดยขบวนพาเหรดได้เคลื่อนผ่านย่านสยามสแควร์ ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ท่ามกลางความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก ตลอดเส้นทางของขบวนพาเหรด ผู้ชมหลายหมื่นคนร่วมเก็บภาพช่วงเวลาสุดประทับใจ ขณะที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิงต่างร่วมถ่ายทอดบรรยากาศอย่างคึกคัก สำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ คือการเดินหน้ากลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นท้องถิ่นที่ MIXUE ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารแบรนด์ การขยายเครือข่ายสาขา ตลอดจนการสร้างทีมงานท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย และเติบโตเคียงข้างตลาดไทยในระยะยาว
ปัจจุบัน MIXUE มีสาขาในประเทศไทยเกือบ 700 แห่ง ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทีมงานคนไทยหลายร้อยคนที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจในทุกมิติ ควบคู่กับการพัฒนาระบบการดำเนินงานภายในประเทศอย่างครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการร้านค้า ระบบซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และการสนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของแบรนด์ในประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การพัฒนาสู่ความเป็นท้องถิ่นของ MIXUE ไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านการขยายจำนวนสาขาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์รสนิยมและวัฒนธรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดอย่างแท้จริง ซีรีส์มะลิที่เปิดตัวในครั้งนี้ จึงได้รับการพัฒนาขึ้นจากความนิยมของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกมะลิ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย สื่อถึงความปรารถนาดี ความเป็นสิริมงคล และความจริงใจ ด้วยแนวคิดดังกล่าว MIXUE จึงผสานองค์ประกอบที่ผู้บริโภคชาวไทยคุ้นเคยเข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เครื่องดื่มไม่เพียงตอบโจทย์ด้านรสชาติ แต่ยังสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์และประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในด้านการสื่อสารแบรนด์ MIXUE ได้สร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญในปีนี้ ด้วยการแต่งตั้ง WIN ศิลปินและนักแสดงขวัญใจคนรุ่นใหม่ของไทย เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมเปิดตัวซีรีส์เครื่องดื่มส้ม เพื่อสื่อสารแบรนด์ไปยังกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย แต่ยังตอกย้ำแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในทุกตลาดที่แบรนด์เข้าไปดำเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารแบรนด์ MIXUE ยังเดินหน้าขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาวัตถุดิบ เช่น เมล็ดกาแฟและใบชา จากแหล่งผลิตภายในประเทศ พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของไทย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชน และสร้างโอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ ให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หากยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของ MIXUE ที่มุ่งเติบโตเคียงข้างภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมไทย ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานนอกจากขบวนพาเหรดSnow King แล้ว MIXUE ยังจัดกิจกรรมเปิดตัว ซีรีส์มะลิ พร้อมกิจกรรม One-Day Store Manager และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมอีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์อย่างใกล้ชิดและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมออฟไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่า สำหรับ MIXUE การสร้างแบรนด์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับวิถีชีวิตของผู้บริโภค และก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในประเทศไทย
ท่ามกลางการเติบโตของตลาดผู้บริโภคไทย ความคาดหวังที่มีต่อแบรนด์ระดับนานาชาติก็กำลังเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงการเข้ามาทำตลาดของแบรนด์ แต่ยังให้คุณค่ากับความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ความมุ่งมั่นในการลงทุนระยะยาว และการสร้างประโยชน์ร่วมกับผู้บริโภค ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ขบวนพาเหรด Snow King 50 ตัว จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมการตลาดที่สร้างสีสันให้กับกรุงเทพมหานคร หากยังเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการเดินหน้ากลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นท้องถิ่นของ MIXUE ที่มุ่งวางรากฐานและเติบโตในประเทศไทยอย่างมั่นคงในระยะยาว
MIXUE เชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการขยายธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าสานต่อกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับตลาดเครื่องดื่มไทยในอนาคต