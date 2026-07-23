กรมพัฒน์ผนึก สสว. นำ 50 ร้าน Food Truck จากทั่วไทย เสิร์ฟเมนูเด็ดที่พัทยา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลัง สสว. จัดงาน Food Truck Carnival 2026 @พัทยา นำ Food Truck มากกว่า 50 ร้าน จากทุกภูมิภาคของประเทศ มาจัดจำหน่ายอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารฟิวชัน ของหวาน และเครื่องดื่ม ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้สร้างฐานลูกค้าใหม่ มีรายได้เพิ่ม และสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน Food Truck Carnival 2026 @ พัทยา ซึ่งเป็นมหกรรมรวมร้านอาหารเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค.2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้นำ Food Truck มากกว่า 50 ร้าน จากทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารฟิวชัน ของหวาน และเครื่องดื่ม มาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
โดยการจัดงานครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการรวบรวมร้านอาหารมาไว้ในที่เดียว แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับจังหวัดชลบุรีในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกรมมุ่งหวังให้ Food Truck Carnival 2026 เป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับศักยภาพธุรกิจ Food Truck ไทย เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก
สำหรับธุรกิจ Food Truck เป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารที่มีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก ความหลากหลาย และประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหาร อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูง จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการ SME ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
“ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ร่วมสัมผัสสีสันในงาน Food Truck Carnival 2026 ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค.2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาหลักประกันทางธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4944 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th”นายพูนพงษ์กล่าว