ทช. อัปเดตการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร คืบหน้า 36% คาดแล้วเสร็จปี 2570

คืบหน้ากว่า 36% !! กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร รองรับการขยายตัวของเมือง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น หนุนการค้า-ขนส่ง นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จในปี 2570
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของประเทศ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสำหรับในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทช. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 36 ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ในส่วนของงานสะพานข้ามแม่น้ำปิงและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยโครงการก่อสร้างนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2570 ต่อไป
จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นเมืองมรดกโลกที่มีสถานที่สำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมขนาดใหญ่มีการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนให้สมบูรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด และลำเลียงสินค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียง อาทิ อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์ ฯลฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมือง ลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป - กลับ) กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ทางเท้ากว้าง 3.40 เมตร และเกาะกลางแบบยก รวมถึงก่อสร้างสะพานข้ามคู่ขนานแม่น้ำปิง ความยาว 550 เมตร มีจุดกลับรถ 4 แห่ง บริเวณจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดโครงการ และใต้สะพานทั้งสองฝั่ง พร้อมก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ งานอำนวยความปลอดภัย งานภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับ ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) และไปสิ้นสุดโครงการที่จุดตัดระหว่าง ทล.101 และ ทล.112 (ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร) ช่วงระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+510 รวมระยะทางก่อสร้าง 3.510 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,594 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทช. ยังได้กำชับไปยังผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง โดยให้ทำการติดตั้งป้ายเตือนป้ายลดความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการเพิ่มรอบในการฉีดพ่นน้ำบริเวณโครงการฯ เพื่อลดฝุ่นในพื้นที่ เป็นการอำนวยความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ทางบริเวณโดยรอบอีกด้วย