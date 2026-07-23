เปิดมุมมอง “แอริน เบญจรงคกุล” อีกบทบาทคุณแม่คนสวยของ “น้องอคิณ” เมื่อมี The 1 Family ผู้ช่วยคนสำคัญ เข้ามาเติมเต็มชีวิตครอบครัวยุคใหม่ให้ลงตัว

หลายคนคุ้นเคยกับ "แอริน เบญจรงคกุล" ในฐานะนักแสดงและพิธีกรสาวที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง เต็มไปด้วยพลัง และความสดใส แต่เมื่อก้าวเข้าสู่บทบาทของคุณแม่ของ "น้องอคิณ" สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวตนของเธอ หากเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้น และการเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการดูแลลูก การดูแลครอบครัว และการดูแลตัวเองในทุก ๆ วัน
“My happiness begins and ends with my family.” ประโยคสั้น ๆ ที่สะท้อนตัวตนของแอรินได้อย่างชัดเจน เพราะสำหรับเธอ ครอบครัวคือทั้งจุดเริ่มต้นและปลายทางของความสุข และเป็นหลักคิดที่หล่อหลอมทุกการตัดสินใจในฐานะแม่ ซึ่งการเป็นแม่นั้นไม่ใช่การทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ หรือการเสียสละจนหลงลืมตัวเอง แต่คือการเติบโตไปพร้อมกับลูก และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ครอบครัวในแบบที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตัวเอง เธอเชื่อว่า การดูแลตัวเอง การส่งเสริมพัฒนาการของลูก และการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ล้วนเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนในบ้านเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและสมดุล
หนึ่งในตัวช่วยที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ของเธอ คือ The 1 Family บน The 1 App ที่ยกระดับประสบการณ์สำหรับครอบครัวยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด OUR FAMILY • OUR STYLE • OUR MOMENTS ด้วยการผสานสิทธิประโยชน์จากกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรชั้นนำไว้ในที่เดียว ให้สมาชิกเข้าถึงประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งการดูแลลูก การดูแลตัวเอง และการใช้เวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัวได้อย่างสะดวกและครบครัน ผ่าน 3 แกนหลักสำคัญ:
OUR FAMILY เติมเต็มความสุขให้ทุกคนในครอบครัว
สำหรับการเลี้ยงลูก คุณแอรินให้ความสำคัญกับการสร้างช่วงเวลาคุณภาพระหว่างพ่อแม่ลูกทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด โดยเน้นการใช้เวลาสนุกร่วมกันเพื่อเสริมพัฒนาการตามวัย พร้อมเลือกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกก้าวการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเปิด Flash Card เพื่อฝึกพัฒนาการ และการเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ร่วมกิจกรรม Playgroup ฝึกการเข้าสังคม ไปจนถึงการเข้า Gym เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ตลอดจนพาไปดูภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโปรด หรือการใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดพักผ่อน
คุณแอรินกล่าวด้วยความประทับใจว่า “แอรินชอบที่ The 1 Family รวบรวมทุกสิทธิประโยชน์และกิจกรรมสำหรับทั้งครอบครัวไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูก การดูแลตัวเอง หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกัน อย่างวันไหนเป็นวันพักผ่อนของทั้งพ่อและแม่พร้อมหน้ากัน คุณพ่อก็จัดกิจกรรมหรือทริปสปอยลูกทันที พากันไปสวนสนุกที่ Playmondo บ้าง ล่าสุด คุณพ่อเพิ่งพาไปพักที่โรงแรม Centara มา ก็ได้รับสิทธิพิเศษและบริการระดับ VIP เลย ตอบโจทย์ครอบครัวเรามาก ๆ ทำให้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้น ทำให้เราได้ใช้เวลาคุณภาพด้วยกันมากขึ้นจริง ๆ”
โดยสไตล์การเลี้ยงลูกแบบเน้นกิจกรรมร่วมกันแบบครอบครัวเหล่านี้ สอดคล้องอย่างลงตัวกับแนวคิดที่ The 1 Family มุ่งเน้นสร้างช่วงเวลาคุณภาพร่วมกันผ่านสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรด้านการเรียนรู้ ความบันเทิง ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว ด้วยสิทธิพิเศษเพื่อให้ทุกช่วงเวลาของครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจ อาทิ
•รับส่วนลดบัตรเข้าเล่นสวนสนุกจาก Playmondo และ Playsquare
•รับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี หรือสิทธิพิเศษเมื่อสมัครเรียน จาก SAM Singapore Maths Thailand, KPN Music Academy และ First Class Preschool
•รับส่วนลดร้านอาหารจาก Cold Stone, Mister Donut และ Auntie Anne's
•สิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวจาก Centara Hotels & Resorts
•รับส่วนลดโรงภาพยนตร์จาก Major Cineplex
OUR STYLE ดูแลทุกไลฟ์สไตล์ของคุณแม่
คุณแอรินได้แชร์มุมมองในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตในสไตล์ของตัวเองไว้ว่า “ถึงเราจะเป็นแม่แล้ว แต่ผู้หญิงเราก็ไม่ควรหยุดสวยนะคะ แม้จะทุ่มเวลาให้ลูกเต็มที่ ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดดูแลตัวเอง แอรินอยากใช้ชีวิตในแบบที่ยังคงเป็นตัวเองให้ได้ด้วย
อย่างวันเสาร์-อาทิตย์ แอรินจะขอปล่อยจอย ส่งไม้ต่อให้คุณพ่อพาลูกไปปล่อยพลังกันเต็มที่ ส่วนตัวเองก็ใช้เวลานี้ชาร์จแบต ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ดูแลผิวด้วย Facial Treatment จาก CLINIQUE หรือช่วงนี้ก็สนุกกับการไปวิเคราะห์ Personal Color ที่ M.A.C. รวมถึงช้อปแฟชั่นและความงาม รับคะแนน The 1 เพิ่มแล้วยังได้คูปองส่วนลดจากแบรนด์ต่าง ๆ ไปช้อปต่ออีก ถูกใจมากคุณแม่ก็จะ Enjoy เป็นพิเศษ
คุณแอรินเน้นย้ำ "ถ้าคุณแม่มีความสุข มีพลัง และได้ดูแลตัวเอง ลูกและทุกคนในบ้านก็จะได้พลังบวกนั้นไปด้วย ซึ่ง The 1 Family เข้าใจอินไซต์ของคุณแม่ยุคใหม่ตรงนี้เป็นอย่างดี"
เพราะการดูแลตัวเองคือส่วนหนึ่งของการดูแลครอบครัว สมาชิกสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จาก Central Department Store, Robinson, B2S, Tops และธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล ครอบคลุมทั้งแฟชั่น ความงาม หนังสือ ของใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น อาทิ
•รับคะแนน The 1 เพิ่ม 400 คะแนนทุกเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 4,000 บาทต่อเดือน ในหมวดสินค้าแม่และเด็ก ความงาม หรือแฟชั่น
•คูปองส่วนลดสินค้าหมวดความงามสูงสุด 250 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท ที่ Central Department Store และ Robinson
•สิทธิพิเศษจากแบรนด์ความงามและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ อาทิ Clarins, Clinique และ M.A.C.
OUR MOMENTS สร้างทุกช่วงเวลาพิเศษให้มีความหมายยิ่งขึ้น
คุณแอรินได้นิยามความสุขในการสร้างช่วงเวลาพิเศษร่วมกับครอบครัวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ทุกวันนี้แอรินเลือกที่จะสะสมประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากกว่าแค่สิ่งของ เพราะสุดท้ายสิ่งที่ลูกจะจำได้ไม่ใช่ของเล่น แต่คือการที่เราได้ร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกันต่างหาก ยิ่งเวลาพาลูกไปเที่ยว อย่างเช่นที่เราไปพักที่โรงแรมในเครือ Centara แล้วได้รับสิทธิประโยชน์พร้อมบริการระดับ VIP เลย ก็ยิ่งทำให้ สะดวกสบาย และเต็มไปด้วยความทรงจำของครอบครัวเราจริง ๆ”
นอกจากนี้ คุณแอรินยังกล่าวด้วยรอยยิ้มในฐานะสมาชิกตัวจริงอีกว่า "แอรินเป็นสมาชิก The 1 อยู่แล้ว พอมี The 1 Family ยิ่งตอบโจทย์มาก ปกติเดินห้างวันธรรมดาพาลูกทำกิจกรรม ช้อปสบายๆ ได้ Bonus Points ไว นำคะแนนไปใช้ต่อได้ทันที ที่ประทับใจมากคือความใส่ใจ แค่กรอก Profile ลูก ก็ได้ Birthday Privileges ฉลองโมเมนต์สำคัญตลอดเดือนเกิด แถมยังมี Special Services คอยดูแลอย่างเข้าใจ ทำให้มีเวลาคุณภาพกับครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด"
โดย The 1 Family เติมเต็มทุกช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวด้วยสิทธิประโยชน์และบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันกลายเป็นความทรงจำที่มีคุณค่า อาทิ
•ร่วมฉลองวันเกิดลูกกับ Kid’s Birthday Privileges เช่น รับคะแนน The 1 5 เท่า ในเดือนเกิดของลูก และรับของขวัญพิเศษจาก The 1 Family
•รับ Special Services สำหรับคุณแม่ลูกอ่อน เช่น Baby Advisor บริการให้คำปรึกษาคุณแม่ยุคใหม่ ที่เซ็นทรัลและโรบินสัน บริการทดลองเครื่องปั๊มนมก่อนตัดสินใจซื้อ และ Pigeon Bottle Lab ที่เซ็นทรัล ชิดลม
•The 1 Family Experiences เวิร์กช็อป กิจกรรม และอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก The 1 Family เท่านั้น
สำหรับ แอริน เบญจรงคกุล The 1 Family ไม่ใช่แค่โปรแกรมมอบสิทธิพิเศษ แต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้ทุกโมเมนต์ของครอบครัวยุคใหม่มีความหมาย อบอุ่น และสะดวกสบายในทุกๆ วัน
สมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นครอบครัว The 1 Family ได้แล้ววันนี้ เพียงลงทะเบียนข้อมูลลูกบน The 1 App : https://go.the1.co.th/UohD/tr8pc99x พร้อมรับสิทธิพิเศษที่คัดสรรเพื่อคุณและครอบครัว และประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวยุคใหม่ ให้คุณใช้ชีวิตในสไตล์ที่ใช่ พร้อมเติมทุกโมเมนต์ของครอบครัว ภายใต้แนวคิด "OUR FAMILY • OUR STYLE • OUR MOMENTS"