ปตท. ครองอันดับ 1 ของไทย และที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Fortune Southeast Asia 500 เป็นปีที่ 3

ปตท.ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทย และที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในระดับสากล
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( ปตท.) กล่าวว่า ปตท.ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักสมดุลอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ สร้างการเติบโตควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการยกระดับความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับความท้าทายของโลกพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ยังคงรักษาผลการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง
จากการมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ ที่กลับมาเน้นธุรกิจ Hydrocarbon ที่เป็นธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สู่การเป็น Global LNG Player การเสริมศักยภาพธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยการปรับ Portfolio การลงทุนให้เหมาะสม และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร พร้อมบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงาน สร้างการเติบโตทางธุรกิจการควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการกำหนดเป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2050 พร้อมเป็นผู้นำสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกันกลุ่ม ปตท. สร้างความแข็งแรงภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมรับมือทุกความท้าทาย ได้แก่ โครงการ MissionX ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence), โครงการ AXIS ขับเคลื่อน Digital Transformation โดยนำ Digital Tools และ AI มาใช้ โครงการ P1 และ D1 สร้างความร่วมมือภายในกลุ่มปตท. ตลอด Supply Chain และ Marketing ทั้งในและต่างประเทศ โครงการ Asset Monetization (A1) บริหารการใช้สินทรัพย์ในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการดำเนินงานด้าน Financial Excellence (F1) เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดของกลุ่ม ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ นิตยสาร Fortune เป็นสื่อชั้นนำด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเริ่มจัดอันดับบริษัทชั้นนำของโลก 500 อันดับ (Fortune Global 500) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 สำหรับ Fortune Southeast Asia 500 จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2567 เพื่อสะท้อนศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก