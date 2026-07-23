“โก โฮลเซลล์” ขนทัพสินค้าราคาถูก ร่วม ‘ไทยช่วยไทย ณ ที่ว่าการอำเภอฯ เฟส 2’

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ไทยช่วยไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ” เฟส 2 เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำสินค้าราคาประหยัดไปออกบูธ ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีสาขาของ โก โฮลเซลล์ ตั้งอยู่ หรืออยู่ใกล้เคียง ได้แก่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, อ.เมือง และอ.บางละมุง จ.ชลบุรี, อ.กระทู้ และอ.เมือง จ.ภูเก็ต, อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอ.เมือง จ.ระยอง โดยจะออกบูธทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. ในวันที่ 3, 17, 31 กรกฎาคม 2569, วันที่ 14 และ 28 สิงหาคม 2569, วันที่ 11 และ 25 กันยายน 2569
นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ กล่าวว่า โก โฮลเซลล์ ตระหนักถึงสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงส่งผลกระทบกับค่าครองชีพและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของผู้บริโภค รวมถึงผู้ประกอบการที่ยังต้องบริหารต้นทุนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
“เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ ‘ไทยช่วยไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ’ ที่ขยายระยะเวลาเป็นเฟสที่ 2 แล้ว ซึ่ง โก โฮลเซลล์ 10 สาขา ได้เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบอาหารในราคาประหยัดถึงพื้นที่เช่นเคย”
การเข้าร่วมโครงการเฟส 2 นี้ เราได้คัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพที่จัดโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 50% ครอบคลุมทั้งสินค้า Own Brand ได้แก่ A-CHOICE, SUPERSAVE, SIPP และ YIM รวมถึงสินค้าแบรนด์ทางเลือกอีกมากมาย ไปออกร้านจำหน่ายถึงพื้นที่ มุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างการเข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาคุ้มค่า เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก” นางสาวอรวรรณ กล่าว
ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า โครงการ “ไทยช่วยไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ” เฟสแรก 878 แห่ง สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนโดยมียอดจำหน่ายรวมสูงถึง 135.40 ล้านบาท มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 51,491 ร้าน มีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคน ช่วยลดรายจ่ายและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้มากถึง 29.62 ล้านบาท
ขณะที่ โก โฮลเซลล์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ไทยช่วยไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ” ตั้งแต่เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ควบคู่กับการจัดแคมเปญ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” ผ่านทั้ง 14 สาขาและช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัด พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง