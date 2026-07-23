Meation Group เปิดตัว Tsujihan บุกตลาดข้าวหน้าปลาดิบ

Meation Group เปิดตัว Tsujihan ร้านข้าวหน้าปลาดิบรวมคุณภาพสูงชื่อดังจากโตเกียว สาขาแรกในไทย เสิร์ฟประสบการณ์ Zeitaku Don ต้นตำรับ พร้อมปักหมุดที่ Central Park
Meation Group เปิดตัว Tsujihan (ซึจิฮัน) ร้านข้าวหน้าปลาดิบรวมคุณภาพสูง (Zeitaku Don) ชื่อดังจากย่านนิฮงบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ Central Park ชั้น 5 นับเป็น สาขาแรกในประเทศไทย สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำแบรนด์ร้านอาหารระดับโลกที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพมาสู่ผู้บริโภคชาวไทย
บรรยากาศวันเปิดร้านเป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งนักชิมและแฟนอาหารญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมสัมผัสร้านต้นตำรับที่หลายคนคุ้นชื่อ จากการไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดย Tsujihan ถือเป็นหนึ่งในร้านยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไทยมักปักหมุดและยอมต่อคิวเพื่อมาลิ้มลอง เมื่อเปิดสาขาในประเทศไทยจึงได้รับการ ตอบรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่วันแรก
Tsujihan เปิดร้านครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในย่านนิฮงบาชิ ด้วยแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งนำเสนอวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมผ่าน อาหารจานพิเศษที่เข้าถึงได้และสามารถเพลิดเพลินได้ในทุกโอกาส ผ่านเมนูซิกเนเจอร์ Zeitaku Don ซึ่งโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า และความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ จนกลายเป็นร้านชื่อดังที่มีผู้คนต่อคิวทุกวัน ปัจจุบันมี 7 สาขาในประเทศ ญี่ปุ่นและสาขาในไต้หวันและฮ่องกง
เอกลักษณ์สำคัญของ Tsujihan คือการออกแบบประสบการณ์การรับประทานที่แตกต่างจากร้านข้าวหน้าปลาดิบทั่วไป ปลาดิบนานาชนิดที่จัดวางอย่างประณีตบนข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ พร้อมลำดับการรับประทานที่ได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจ ตั้งแต่ การลิ้มรสเซตากุด้งในแบบดั้งเดิม ไปจนถึงการปิดท้ายด้วย ไคเซ็นโอฉะสึเกะ จากน้ำซุปสูตรพิเศษของทางร้านให้ลูกค้าได้สัมผัส สองรสชาติในหนึ่งชาม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ Tsujihan ได้รับความนิยมจากนักชิมทั่วโลก
การเปิดตัว Tsujihan ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Meation Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร Master Franchise ร้านอาหาร ระดับนานาชาติ ปัจจุบันบริหาร 8 แบรนด์ มากกว่า 50 สาขา โดย Tsujihan เป็นหนึ่งใน 3 แบรนด์ร้านอาหารจาก ประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทนำเข้ามาเปิดในประเทศไทยในปี 2569 ต่อจากความสำเร็จของ Saemaeul Sikdang, Saemaeul Express, BHC Chicken และ Solsot
พร้อมเดินหน้าสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับโลกให้กับผู้บริโภ
คชาวไทยอย่างต่อเนื่อง