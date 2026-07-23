“เซ็นทรัลพัฒนา” เปิด 3 อินไซต์เด็ด ดัน Mid-Year Shopping กระตุ้นช้อป

ผู้จัดการรายวัน 360 –บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริโภค การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการผสานพลังของเครือข่ายศูนย์การค้าทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เผยความสำเร็จของแคมเปญ "Grand Grand Sale 2026" ด้วยกลยุทธ์ Data Driven Marketing สร้าง Spending Growth เพิ่มขึ้นกว่า 30% พร้อมจุดกระแสการจับจ่ายทั่วประเทศในช่วงกลางปี สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีกำลังซื้อ หากได้รับข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการและมอบความคุ้มค่าอย่างรอบด้าน ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ หรือ Smart Consumer
ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนาผลักดัน Grand Grand Sale จากแคมเปญส่งเสริมการขายของภาคค้าปลีก สู่การเป็น Mid-Year Shopping Season ของประเทศไทย ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐนำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจเครือเซ็นทรัล นำโดย ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา, เอสเซ็นท์ บางนา, ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้าง Mid-Year Spending Momentum กระตุ้นการจับจ่าย การเดินทาง และการท่องเที่ยวในช่วงกลางปีอย่างต่อเนื่อง
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “การเข้าใจผู้บริโภคและร้านค้าอย่างลึกซึ้ง คือหัวใจสำคัญของการทำตลาดในปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนานำ Data และ Customer Insight มาวิเคราะห์ Customer Journey พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์และพันธมิตร เพื่อร่วมกันออกแบบ Tailor-made Promotion ที่ตอบโจทย์ทั้งแบรนด์และลูกค้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำตลาด และสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งด้านยอดขาย การเข้าถึงลูกค้า และการเติบโตของร้านค้า
อีกปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ คือการผนึกกำลังพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มากที่สุดในวงการรีเทลไทย เพื่อร่วมกันสร้าง Mid-Year Spending Momentum ต่อเนื่องตลอดช่วงกลางปี ช่วยสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจและเสริมความเชื่อมั่นให้ภาคค้าปลีกไทย โดยปีนี้ผู้บริโภคยังคงตอบรับแคมเปญที่เชื่อมโยงกับ Passion และประสบการณ์มากขึ้น เราจึงต่อยอดกระแส Sport Culture จากฟุตบอลโลก 2026 ผ่านความร่วมมือกับ 'ลีน่า–หมิว' เพื่อสร้าง Engagement กับคนรุ่นใหม่ และเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นการใช้จ่ายจริง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอินไซต์สำคัญของการทำตลาดในปัจจุบัน
Data เผยอินไซต์นักช้อปแต่ละภูมิภาค
จาก Data Analytics สะท้อนเทรนด์การเติบโตของธุรกิจในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มแฟชั่นยังคงเป็น Key Growth Driver จากความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำในการจัดแคมเปญ SALE ควบคู่กับการจัดงาน GRAND GRAND SALE EVENT ที่รวมสินค้าแฟชั่นและกีฬาดังทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้หมวดแฟชั่นเติบโตโดดเด่นในภาคกลางและภาคอีสาน ที่เติบโตกว่า 15% ขณะที่หมวดอาหารเติบโตกว่า 40% โดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลาง จากแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายอย่าง "7.7 Taste of Champion" รวมถึงร้านอาหารดังที่เปิดใหม่ต่อเนื่อง ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักในศูนย์การค้า สะท้อนว่าศักยภาพการใช้จ่ายของแต่ละพื้นที่มีปัจจัยขับเคลื่อนแตกต่างกัน ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค
เปิด 3 อินไซต์ค้าปลีก จาก Grand Grand Sale 2026
1. Sport Culture เปลี่ยน Global Passion เป็นกำลังซื้อ: หนึ่งในอินไซต์ปีนี้ คือการนำกระแส Sport Culture และการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาต่อยอดเป็น Marketing Moment ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค สร้าง Traffic และ Spending ตลอดแคมเปญ โดยต่อยอดบรรยากาศฟุตบอลโลกผ่านการรวบรวมสินค้าและคอลเลกชันจากหลากหลายแบรนด์ ควบคู่กับโปรโมชั่น อาทิ "ช้อป-ลุ้น-แชมป์" ชิงโชคลุ้นรางวัลใหญ่ หรือ “ช้อป-ชิง-แชมป์” ชิงเป็น Top Spenders ในแต่ละสายช้อป และ “ช้อป-ทาย-แชมป์” ช้อปเพื่อร่วมทายผลการแข่งขันกีฬาระดับโลก ลุ้นรางวัล พร้อมข้อเสนอพิเศษจากพันธมิตร
2. Thailand’s Largest Partnership Ecosystem ผนึกกำลังพันธมิตรระดับประเทศ ครั้งใหญ่ที่สุดในวงการรีเทลไทย : แคมเปญนี้เกิดจากการผนึกกำลังครั้งใหญ่ของ กลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ภาครัฐ ภาคเอกชน และร้านค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 30,000 แบรนด์ และ 13,000 ร้านค้าชั้นนำ ร่วมกันออกแบบโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและการเดินทางทั่วประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ ผ่านความร่วมมือกับ ททท. ในแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ โดยเฉพาะ Short-haul Markets ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย รวมถึงตลาดจีนที่เริ่มทยอยฟื้นตัว สะท้อนจาก 3 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า Tourist Malls ได้แก่ จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์
3. ยุคของ Tailor-made Promotion แทน Mass Promotion : ผู้บริโภคคาดหวังข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตนเอง เซ็นทรัลพัฒนาจึงใช้ Data Analytics และ Customer Insight วิเคราะห์ Customer Journey พฤติกรรมการใช้จ่าย และลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อ Tailor-made Promotion ร่วมกับแบรนด์ เพื่อตอบโจทย์ในทุก Touchpoint โดยหนึ่งในตัวอย่างคือ Champion Day ,Special Point สมาชิก The 1 รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 10 เท่า* เน้นกระตุ้นยอดขาย จากการร่วมมือกับแบรนด์โปรดของลูกค้าอัดโปร On top เพิ่มในช่วงเวลาพิเศษ หรือ The 1 Champion Point แจกคะแนน ทุกการช้อปของทุก Category ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการใช้จ่าย กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดี โดยผลักดัน Spending Growth ในบางแบรนด์สูงสุดในรอบปี และ ทำให้ภาพรวมแคมเปญสร้างผลลัพธ์ได้สูงกว่าการทำโปรโมชั่นแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าผู้บริโภคในปัจจุบันให้คุณค่ากับข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด