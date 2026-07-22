WeLoveWine Restaurant ชวนสัมผัสประสบการณ์แฮงเอาต์สำหรับคนรักไวน์ ย่านงามวงศ์วาน 25

WeLoveWine Restaurant ร้านอาหารและแหล่งแฮงเอาต์สำหรับคนรักไวน์ บริเวณซอยงามวงศ์วาน 25 นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารและจิบไวน์ในบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง ภายใต้การตกแต่งสไตล์ Cozy & Warm ที่ให้ความรู้สึกเสมือนนั่งสังสรรค์อยู่ที่บ้านเพื่อน พร้อมสร้างสุนทรียะในการดื่มด่ำไวน์อย่างลงตัว
ภายในร้านแบ่งพื้นที่ให้บริการทั้งโซนห้องปรับอากาศและโซนนั่งชิล รองรับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ พร้อมดนตรีสดที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีห้องคาราโอเกะและห้องประชุมสัมมนา รองรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานปาร์ตี้ส่วนตัว และกิจกรรมขององค์กร
ด้านเมนูอาหาร ร้านมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารไทยพื้นบ้าน อาหารอีสาน อาหารจีน และอาหารญี่ปุ่นจาก Insho Japanese Restaurant โดยเมนูแนะนำ ได้แก่ เมี่ยงวีเลิฟไวน์ ราคา 290 บาท ผัดไทสุพรรณ ราคา 150 บาท ขาหมูเยอรมันคุโรบูตะ ราคา 590 บาท พิซซ่าทรัฟเฟิล ราคา 390 บาท ตำหลวงพระบาง ราคา 90 บาท และปลากะพงนึ่งมะนาว ราคา 540 บาท
ส่วนเครื่องดื่ม ร้านคัดสรรไวน์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมคราฟต์เบียร์ ค็อกเทล และเครื่องดื่มอีกหลายรายการ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการสังสรรค์และการจับคู่ไวน์กับอาหาร
สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก WeLoveWine Restaurant มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมลานจอดรถส่วนตัวและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
WeLoveWine Restaurant ตั้งอยู่ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 30 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 16.00–23.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 092-313-3000