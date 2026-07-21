โบลท์ (Bolt) เปิดตัวโครงการ "Bolt Sure" ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมสนับสนุนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่อย่างครบวงจร ขยายการสนับสนุนการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล สิทธิประโยชน์ทางการเงิน และการดูแลตลอดทุกขั้นตอน พร้อมร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปฯ ของประเทศไทย
กรุงเทพฯ, 21 กรกฎาคม 2569 - โบลท์ (Bolt) ประกาศเปิดตัว “Bolt Sure - สร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานความปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับขี่สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตขับขี่สาธารณะได้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ผ่านเครื่องมือดิจิทัล การให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน และมาตรการจูงใจทางการเงิน พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการของอุตสาหกรรมเรียกรถโดยสารในประเทศไทย
โครงการ Bolt Sure ต่อยอดความมุ่งมั่นของโบลท์ในการสนับสนุนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติการตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่ เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ส่งเอกสารผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของโบลท์เพื่อให้การตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงรับคำแนะนำและการสนับสนุนจากทีมงานตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โบลท์ยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านมาตรการจูงใจทางการเงิน โดยผู้ขับขี่ที่ได้รับและอัปโหลดใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบของโบลท์ จะได้รับโบนัส 500 บาท พร้อมรับสิทธิ์ส่วนลดอัตราค่าคอมมิชชันพิเศษ โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับส่วนลด 6% และรถยนต์ได้รับส่วนลด 5% ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันโบลท์เป็นแพลตฟอร์มเรียกรถเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่สร้างแรงจูงใจทางการเงินโดยตรง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ
นอกจากนี้ โบลท์ยังคงจัดกิจกรรม Booster Days อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสารและการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่เริ่มโครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในปี 2568 โบลท์ได้ลงทุนแล้วกว่า 30 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ในการขอใบอนุญาตขับขี่สาธารณะและจดทะเบียนยานพาหนะให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โบลท์เริ่มกำหนดให้ผู้ขับขี่รายใหม่ทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก่อนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2569 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน โดยปัจจุบันโบลท์ได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้กับผู้ขับขี่รายใหม่ทั้งหมดแล้ว พร้อมเชิญชวนทุกแพลตฟอร์มในอุตสาหกรรมร่วมยกระดับมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปฯ ที่ปลอดภัย โปร่งใส และดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ความมุ่งมั่นดังกล่าวเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในช่วง เดือนมกราคม 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2569 มีผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มโบลท์ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วกว่า 60,000 ราย และบริษัทตั้งเป้าหมายให้ผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มดำเนินการได้ครบ 100% ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569
"ผู้ขับขี่หลายหมื่นคนทั่วประเทศไทยพึ่งพาแพลตฟอร์มโบลท์ในการสร้างรายได้และดูแลครอบครัว เราเชื่อว่าการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ Bolt Sure จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่เข้าถึงเครื่องมือ การสนับสนุน และแรงจูงใจที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสะดวกที่สุด อย่างไรก็ตาม การยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อทุกแพลตฟอร์มร่วมกันยึดถือมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย " นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำโบลท์ ประเทศไทย กล่าว
โบลท์เชื่อว่าการลดอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หน่วยงานภาครัฐ และระบบคมนาคมโดยรวม โบลท์จึงพร้อมเดินหน้าลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่ในระบบ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเรียกรถโดยสารของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน