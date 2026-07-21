Acer คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 ครองใจผู้บริโภคต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ตอกย้ำความเชื่อมั่นในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการ “ทลายขีดจำกัด”

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการไอทีไทยอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 สาขาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคไทยไว้วางใจมากที่สุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคทั่วประเทศมีต่อแบรนด์เอเซอร์มาอย่างยาวนาน โดยมี นายเจฟ ลี กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
รางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand จัดโดยนิตยสาร Marketeer เพื่อมอบให้แบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคของแต่ละหมวดสินค้า โดยอ้างอิงจากการสำรวจเชิงปริมาณ ผ่านแบบสอบถามที่มีโครงสร้างชัดเจน และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ครอบคลุมผู้บริโภคทั่วประเทศในทุกภูมิภาค ภายใต้การนำทีมวิจัยของศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดขึ้นในปีที่มีความหมายเป็นพิเศษ เมื่อเอเซอร์ก้าวสู่วาระครบรอบ 50 ปี พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ “The Next Breaking Barriers” เดินหน้าจากผู้นำตลาดพีซีสู่การเป็นแบรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่เข้าใกล้ชีวิตผู้คนมากขึ้น รางวัลนี้จึงเป็นเสมือนหมุดหมายที่ตอกย้ำว่าการได้รับเลือกเป็น No.1 ในหมวดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริงถึงคุณภาพและความไว้วางใจที่แบรนด์สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง
นายเจฟ ลี กล่าวถึงความสำเร็จว่า “การได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 คือเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคชาวไทยมอบให้เอเซอร์มาอย่างยาวนาน และยิ่งมีความหมายเป็นพิเศษในปีที่เราก้าวสู่การครบรอบ 50 ปี ซึ่งตลอดห้าทศวรรษที่ผ่านมา เอเซอร์ยึดมั่นในการทลายขีดจำกัดของเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน วันนี้เรายังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่นำ AI เข้ามาเป็นคู่คิดคนสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ และขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”
นอกเหนือจากด้านผลิตภัณฑ์ เอเซอร์ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในหลากหลายมิติ ทั้งการผลักดันวงการอีสปอร์ตไทยผ่านเวที Predator League รวมถึงบทบาทการเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาที่นำ AI มายกระดับการเรียนรู้ ทั้งหมดนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเอเซอร์ในการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างผู้ใช้ในทุกช่วงของชีวิต และยืนหยัดในฐานะแบรนด์ไอทีอันดับหนึ่งในใจคนไทยต่อไปอย่างมั่นคง
เกี่ยวกับเอเซอร์
เอเซอร์ ก่อตั้งในปี 1976 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัท ICT ชั้นนำของโลก มีสำนักงานอยู่ในกว่า 160 ประเทศ เอเซอร์มองเห็นอนาคตที่มุ่งเน้นการผนวกฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ เพื่อเปิดโอกาส และธุรกิจใหม่ ให้กับผู้บริโภคและธุรกิจ ทั้งเทคโนโลยีการให้บริการ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ เกมมิ่ง และ วีอาร์ (VR: Virtual reality). พนักงานกว่า 12,000 คนของเอเซอร์ ทุ่มเทกับการวิจัย, ออกแบบ, การตลาด, การขาย และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ทลายอุปสรรคระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acer.com
© 2026 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels. Prices listed are manufacturer suggested retail prices and may vary by location. Applicable sales tax extra.