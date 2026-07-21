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“ไอคอนสยาม” เปิดพื้นที่ “ริเวอร์ พาร์ค” ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสุขภาพ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขริมเจ้าพระยา หนุนคนไทยสุขภาพดีตลอดปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดทั้งปี โดยเปิดพื้นที่ ริเวอร์ พาร์ค และ ไอคอนสยาม พาร์ค ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นแห่งความสุขสำหรับคนรักสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยแนวคิดการสร้างสุขภาพที่ดีเข้ากับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง สร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนานอย่างไร้ขีดจำกัด

โดยที่ผ่านมา ไอคอนสยาม ได้สร้างปรากฏการณ์ความสนุกและเติมพลังบวกผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น ICONSIAM Dance Together: Aerobic Dance x Random Dance” ที่จับมือกับพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Fitness First Club ICON และ The Diva Thailand เนรมิตพื้นที่ริมน้ำให้เป็นอาณาจักรแห่งการเต้นสุดมันส์กับแสงสีเสียงสุดอลังการ ชวนผู้รักสุขภาพและขาแดนซ์มาเบิร์นแคลอรีไปกับจังหวะเพลงแบบ Non-stop พร้อมโชว์จากศิลปิน สายแดนซ์อย่าง FAVIQ และ Y2Z เอาใจสายสปอร์ตกับกิจกรรม Road to HYROX by Fitness First Club ICON เปิดพื้นที่ให้สายสตรองได้มาเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันระดับโลก อีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในวัน International Yoga Day จับมือกับ ALO แบรนด์แฟชั่นระดับโลก รวมตัวคนรักสุขภาพมาร่วมเฉลิมฉลองผ่านกิจกรรมโยคะบนพื้นที่ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 เพื่อดูแลสุขภาพกายพร้อมหัวใจไปกับประสบการณ์โยคะสุดเอ็กซ์คลูซีฟวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนเปิดพื้นที่สำหรับชาว แฟนด้อมกับกิจกรรม Busking การแสดงโดยศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ ATLAS และ iZ ที่มาโชว์ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดให้แฟนๆ ได้ขยับตัวโยกตามกัน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามใน การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

และกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับกิจกรรม ICONSIAM Dance Together รวมพลนักเต้นแอโรบิกและชาว Random Dance มาปลดปล่อยพลังแห่งความสนุกบนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00-21.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม เต็มอิ่มกับกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพและเสียงเพลง เริ่มต้นที่ Warm-up and Stretching โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Soulfit Pilates (โซลฟิต พิลาทิส) จากสาขา Exclusive Sathorn นำทีมออกสเต็ป Aerobic Dance โดย Fitness First Club ICON ต่อด้วยเต้นไปกับเพลงสุดไวรัลนำโดย พี่นง แอโรบิคสวนลุม พร้อมด้วยพันธมิตรที่มาส่งต่อสุขภาพดีให้แก่ผู้ร่วมงาน อาทิ B'lue, PURE, Prebo Pop, Samitivej thonburi hospital, De Lalita, alpro และ Tao Kae Noi ต่อเนื่องความสนุกด้วยการเปลี่ยน ริเวอร์ พาร์ค ให้กลายเป็นฟลอร์ของขาแดนซ์กับกิจกรรม Random Dance จากทีม Random Z Dance เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM



























“ไอคอนสยาม” เปิดพื้นที่ “ริเวอร์ พาร์ค” ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสุขภาพ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขริมเจ้าพระยา หนุนคนไทยสุขภาพดีตลอดปี
“ไอคอนสยาม” เปิดพื้นที่ “ริเวอร์ พาร์ค” ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสุขภาพ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขริมเจ้าพระยา หนุนคนไทยสุขภาพดีตลอดปี
“ไอคอนสยาม” เปิดพื้นที่ “ริเวอร์ พาร์ค” ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสุขภาพ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขริมเจ้าพระยา หนุนคนไทยสุขภาพดีตลอดปี
“ไอคอนสยาม” เปิดพื้นที่ “ริเวอร์ พาร์ค” ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสุขภาพ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขริมเจ้าพระยา หนุนคนไทยสุขภาพดีตลอดปี
“ไอคอนสยาม” เปิดพื้นที่ “ริเวอร์ พาร์ค” ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสุขภาพ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขริมเจ้าพระยา หนุนคนไทยสุขภาพดีตลอดปี
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