“ไอคอนสยาม” เปิดพื้นที่ “ริเวอร์ พาร์ค” ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นของคนรักสุขภาพ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขริมเจ้าพระยา หนุนคนไทยสุขภาพดีตลอดปี

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดทั้งปี โดยเปิดพื้นที่ ริเวอร์ พาร์ค และ ไอคอนสยาม พาร์ค ให้กลายเป็นเดสทิเนชั่นแห่งความสุขสำหรับคนรักสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยแนวคิดการสร้างสุขภาพที่ดีเข้ากับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง สร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนานอย่างไร้ขีดจำกัด
โดยที่ผ่านมา ไอคอนสยาม ได้สร้างปรากฏการณ์ความสนุกและเติมพลังบวกผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น ICONSIAM Dance Together: Aerobic Dance x Random Dance” ที่จับมือกับพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Fitness First Club ICON และ The Diva Thailand เนรมิตพื้นที่ริมน้ำให้เป็นอาณาจักรแห่งการเต้นสุดมันส์กับแสงสีเสียงสุดอลังการ ชวนผู้รักสุขภาพและขาแดนซ์มาเบิร์นแคลอรีไปกับจังหวะเพลงแบบ Non-stop พร้อมโชว์จากศิลปิน สายแดนซ์อย่าง FAVIQ และ Y2Z เอาใจสายสปอร์ตกับกิจกรรม Road to HYROX by Fitness First Club ICON เปิดพื้นที่ให้สายสตรองได้มาเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันระดับโลก อีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในวัน International Yoga Day จับมือกับ ALO แบรนด์แฟชั่นระดับโลก รวมตัวคนรักสุขภาพมาร่วมเฉลิมฉลองผ่านกิจกรรมโยคะบนพื้นที่ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 เพื่อดูแลสุขภาพกายพร้อมหัวใจไปกับประสบการณ์โยคะสุดเอ็กซ์คลูซีฟวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนเปิดพื้นที่สำหรับชาว แฟนด้อมกับกิจกรรม Busking การแสดงโดยศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ ATLAS และ iZ ที่มาโชว์ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดให้แฟนๆ ได้ขยับตัวโยกตามกัน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามใน การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
และกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับกิจกรรม ICONSIAM Dance Together รวมพลนักเต้นแอโรบิกและชาว Random Dance มาปลดปล่อยพลังแห่งความสนุกบนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00-21.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม เต็มอิ่มกับกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพและเสียงเพลง เริ่มต้นที่ Warm-up and Stretching โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Soulfit Pilates (โซลฟิต พิลาทิส) จากสาขา Exclusive Sathorn นำทีมออกสเต็ป Aerobic Dance โดย Fitness First Club ICON ต่อด้วยเต้นไปกับเพลงสุดไวรัลนำโดย พี่นง แอโรบิคสวนลุม พร้อมด้วยพันธมิตรที่มาส่งต่อสุขภาพดีให้แก่ผู้ร่วมงาน อาทิ B'lue, PURE, Prebo Pop, Samitivej thonburi hospital, De Lalita, alpro และ Tao Kae Noi ต่อเนื่องความสนุกด้วยการเปลี่ยน ริเวอร์ พาร์ค ให้กลายเป็นฟลอร์ของขาแดนซ์กับกิจกรรม Random Dance จากทีม Random Z Dance เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM
โดยที่ผ่านมา ไอคอนสยาม ได้สร้างปรากฏการณ์ความสนุกและเติมพลังบวกผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น ICONSIAM Dance Together: Aerobic Dance x Random Dance” ที่จับมือกับพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Fitness First Club ICON และ The Diva Thailand เนรมิตพื้นที่ริมน้ำให้เป็นอาณาจักรแห่งการเต้นสุดมันส์กับแสงสีเสียงสุดอลังการ ชวนผู้รักสุขภาพและขาแดนซ์มาเบิร์นแคลอรีไปกับจังหวะเพลงแบบ Non-stop พร้อมโชว์จากศิลปิน สายแดนซ์อย่าง FAVIQ และ Y2Z เอาใจสายสปอร์ตกับกิจกรรม Road to HYROX by Fitness First Club ICON เปิดพื้นที่ให้สายสตรองได้มาเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันระดับโลก อีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในวัน International Yoga Day จับมือกับ ALO แบรนด์แฟชั่นระดับโลก รวมตัวคนรักสุขภาพมาร่วมเฉลิมฉลองผ่านกิจกรรมโยคะบนพื้นที่ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 เพื่อดูแลสุขภาพกายพร้อมหัวใจไปกับประสบการณ์โยคะสุดเอ็กซ์คลูซีฟวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนเปิดพื้นที่สำหรับชาว แฟนด้อมกับกิจกรรม Busking การแสดงโดยศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ ATLAS และ iZ ที่มาโชว์ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดให้แฟนๆ ได้ขยับตัวโยกตามกัน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามใน การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
และกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับกิจกรรม ICONSIAM Dance Together รวมพลนักเต้นแอโรบิกและชาว Random Dance มาปลดปล่อยพลังแห่งความสนุกบนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00-21.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม เต็มอิ่มกับกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพและเสียงเพลง เริ่มต้นที่ Warm-up and Stretching โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Soulfit Pilates (โซลฟิต พิลาทิส) จากสาขา Exclusive Sathorn นำทีมออกสเต็ป Aerobic Dance โดย Fitness First Club ICON ต่อด้วยเต้นไปกับเพลงสุดไวรัลนำโดย พี่นง แอโรบิคสวนลุม พร้อมด้วยพันธมิตรที่มาส่งต่อสุขภาพดีให้แก่ผู้ร่วมงาน อาทิ B'lue, PURE, Prebo Pop, Samitivej thonburi hospital, De Lalita, alpro และ Tao Kae Noi ต่อเนื่องความสนุกด้วยการเปลี่ยน ริเวอร์ พาร์ค ให้กลายเป็นฟลอร์ของขาแดนซ์กับกิจกรรม Random Dance จากทีม Random Z Dance เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM