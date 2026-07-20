ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย หนุน ททท. ขับเคลื่อนแคมเปญ UOB x ททท. เที่ยวไทยไปด้วยกัน หนุนท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นการใช้จ่าย กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น

กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2569 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ในแคมเปญ UOB x ททท. เที่ยวไทยไปด้วยกัน โดยเข้าร่วมในฐานะพันธมิตรธนาคาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นการใช้จ่าย และช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ ท้องถิ่นทั่วประเทศ
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจาก ททท. ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยและสร้างการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผนวกกับข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี ประเทศไทย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 พบว่า ยอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและโรงแรมภายในประเทศยังคงติดอันดับ1 ใน 5 หมวดการใช้จ่ายสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของผู้บริโภคไทยที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงนำข้อมูลเชิงพฤติกรรมดังกล่าวมาต่อยอดเป็นแคมเปญที่สอดรับกับความต้องการของผู้ถือบัตร พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของ ททท. ผ่านแคมเปญ UOB x ททท. เที่ยวไทยไปด้วยกัน ในการกระตุ้นการเดินทางและเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท้องถิ่น
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด เปิดเผยว่า “โครงการ UOB x ททท. เที่ยวไทยไปด้วยกัน โดย ททท. ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่ผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรในการมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และยังมีส่วนสำคัญในการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางภายใต้แคมเปญ Feel All the Feelings พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
นางสาวสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “หมวดท่องเที่ยวและที่พักภายในประเทศยังเป็นหนึ่งในหมวดการใช้จ่ายสำคัญของลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี สะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวไทยยังมีแรงส่งจากกำลังซื้อภายใน ประเทศ ธนาคารจึงมุ่งใช้ศักยภาพด้านข้อมูล และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผสานความร่วมมือจากเครือข่ายสิทธิประโยชน์ของเรา เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางในประเทศได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ผู้ประกอบการ โรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ โดยตรง”
ภายใต้กิจกรรม UOB x ททท. เที่ยวไทยไปด้วยกัน ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีสามารถรับสิทธิประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยสามารถใช้คะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดชำระค่าที่พักโดยตรงที่โรงแรมภายในประเทศไทย (ไม่รวมตัวแทนผู้ให้บริการด้านการจองที่พักผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA)) นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรยังสามารถรับของพรีเมียมคอลเลกชันพิเศษ UOB x Snoopy เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท รับแก้วน้ำ หรือยอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว ผู้ถือบัตรสามารถร่วมแคมเปญโดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือส่ง SMS โดยเปิดให้ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีรับสิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ และวิธีลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ที่ https://go.uob.com/3PCRzO0
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