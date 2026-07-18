“อานตี้ แอนส์-Nose Tea-LINE MAN” ดึงเทรนด์ชาชีสสู่โลกซอฟท์เพรทเซล

ผู้จัดการรายวัน360 - Auntie Anne’s เดินหน้ากลยุทธ์ Collaboration Marketing จับมือ Nose Tea และ LINE MANเปิดตัว “Signature Cheese Tea Pretzel” ดึงเทรนด์ชาชีสสู่โลกซอฟท์เพรทเซล ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และสายเดลิเวอรี
อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) ผู้นำตลาดซอฟท์เพรทเซล ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ Collaboration Marketing สร้างสีสันให้ตลาดเบเกอรี ด้วยการจับมือกับ โนสที (Nose Tea) แบรนด์ชาผลไม้และชาครีมชีสสัญชาติไทยเจ้าของคอนเซ็ปต์ “ตัวมัมชาชีส” และ ไลน์แมน (LINE MAN) ผู้นำแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ร่วมเปิดตัวเมนูคอลแลบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Signature Cheese Tea Pretzel” (เพรทเซลชาชีสกับโนสที) ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเมนูชาชีสยอดนิยมในรูปแบบเพรทเซล เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาความแปลกใหม่ และพร้อมเปิดรับเทรนด์อาหารที่กำลังเป็นกระแส นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของ Auntie Anne’s ในการต่อยอดการสร้างสรรค์เมนูร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค พร้อมสร้างกระแสการพูดถึงบนโลกออนไลน์ผ่านเมนูที่สะท้อนเอกลักษณ์ และจุดเด่นของแต่ละแบรนด์ได้อย่างลงตัว
“Signature Cheese Tea Pretzel” (เพรทเซลชาชีสซิกเนเจอร์) ได้รับแรงบันดาลใจจากเมนูเครื่องดื่มชาชีสอันเป็นซิกเนเจอร์ของ Nose Tea โดยนำเอกลักษณ์ของรสชาติ และกลิ่นหอมของชาชีสมาพัฒนาเป็นไส้ชาเนื้อนุ่มที่ให้ความรู้สึกราวกับกำลังดื่มชาชีสแก้วโปรด ผสานกับแป้งซอฟท์เพรทเซลสูตรเฉพาะของ Auntie Anne’s ที่หอม นุ่ม และเคลือบด้วยเกล็ดอัลมอนด์ เพิ่มมิติของรสสัมผัส พร้อมออกแบบขนาด และรูปทรงให้หยิบรับประทานได้สะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
โดยการพัฒนาเมนูในครั้งนี้สะท้อนการต่อยอดความนิยมของตลาดเครื่องดื่มสู่กลุ่มเบเกอรี ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมดื่มชา และเลือกเครื่องดื่มเป็นของหวาน ให้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับเพรทเซลที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากเครื่องดื่มยอดนิยมในรูปแบบขนมที่แตกต่าง ขณะเดียวกัน ความร่วมมือในรูปแบบ Brand Collaboration ระหว่าง Auntie Anne’s และ Nose Tea ยังช่วยต่อยอดจุดแข็งและฐานลูกค้าของทั้งสองแบรนด์ พร้อมสร้างกระแสการพูดถึงบนโลกโซเชียล และเปิดโอกาสให้ลูกค้าของทั้งสองแบรนด์ได้ทดลองสินค้าใหม่ร่วมกัน นำไปสู่การขยายฐานสู่กลุ่ม Gen Z และวัยทำงานที่ชื่นชอบการทดลองเมนูใหม่ ติดตามเทรนด์ และมองหาประสบการณ์การรับประทานที่แปลกใหม่อยู่เสมอ
ขณะเดียวกัน Nose Tea ยังร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจกลับสู่เมนูเครื่องดื่ม ด้วยการเปิดตัว “Caramel Butter Milk Tea” เครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมนู Almond Pretzel ของ Auntie Anne’s สะท้อนการแลกเปลี่ยนเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ พร้อมสร้าง Social Conversation บนโลกออนไลน์ และกระตุ้นการรับรู้รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ LINE MAN เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อประสบการณ์ระหว่างหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ ผ่านแคมเปญพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถสั่ง Signature Cheese Tea Pretzel จาก Auntie Anne’s และเครื่องดื่ม Caramel Butter Milk Tea จาก Nose Tea ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เพื่อมอบความสะดวกสบาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่นิยมสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการเดลิเวอรี
“Signature Cheese Tea Pretzel” (เพรทเซลชาชีสซิกเนเจอร์) พร้อมเสิร์ฟความนัวในราคาชิ้นละ 69 บาท หรือเลือกอร่อยในรูปแบบเซ็ตสุดคุ้ม ได้แก่
• Set Fresh & Cheese เพรทเซลชาชีสซิกเนเจอร์ พร้อมเลมอนเนด ขนาด 16 ออนซ์ ราคา 115 บาท
• Set Cheese DUO เพรทเซลชาชีสซิกเนเจอร์ 2 ชิ้น ราคา 129 บาท
• Set Cheese Triple เพรทเซลชาชีสซิกเนเจอร์ 3 ชิ้น ราคา 189 บาท
และรับสิทธิ์แลกซื้อเพรทเซลชาชีสกับโนสที 1 ชิ้น ในราคาพิเศษเพียง 65 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 129 บาท