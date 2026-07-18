“แม็คโคร-โลตัส” ผนึกภาครัฐ เปิดพื้นที่ รายย่อยขายฟรี 6 เดือน

• รัฐช่วยลงทุน เอกชนช่วยสร้างตลาด ลดอุปสรรคการเริ่มต้นธุรกิจให้คนไทย ผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส”
• แม็คโครและโลตัสเปิดพื้นที่ขายฟรี 6 เดือน ให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้ทดลองตลาด เข้าถึงลูกค้าจริง และสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
• ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงเงินทุน โอกาสทางการค้า และช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจรายย่อยเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” นำโดย นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และ นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มงานศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ร่วมงานเปิดโครงการ "ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส" สนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพ โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวงพาณิชย์
โครงการ "ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส" เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการสร้างอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% ของมูลค่าแพ็กเกจ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย สำหรับผู้ที่เลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยลดภาระการลงทุนเริ่มต้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้น
สำหรับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวในการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการภายในแม็คโครและโลตัส ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน กว่า 2,700 สาขา รวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเริ่มต้นธุรกิจ เข้าถึงลูกค้า และสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม