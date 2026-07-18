สุพรรณ ฯ เปิดงาน “สุพรรณบุรีที่รัก @เดิมบาง” สุดยิ่งใหญ่ ชูเสน่ห์เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี จัดเต็มศิลปิน ร้านค้า อาหาร การแสดง กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เข้าชมฟรี ! 17-19 ก.ค. 69 ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช
(17 ก.ค. 69) เวลา 19.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ร.ต.อ.ณัชธพงศ์ ประเสริฐโสภา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สุพรรณบุรีที่รัก @เดิมบาง” โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , นางนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี , นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 และนางขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
ภายในพิธีเปิดมีการแสดงชุด “บันเทิงเริงใจ เปิดวิถีสนุกเมืองสุพรรณ” ถ่ายทอดเรื่องราวของดินแดนแห่งเสียงเพลง ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และความรื่นเริงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากนักร้องเสียงทรนง องอาจ ดอนเจดีย์ ร่วมกับทีมนาฏศิลป์ไทยเพชรพัชร สร้างสีสันและความประทับใจก่อนเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมประกอบพิธีเปิด ด้วยการนำแผ่นเสียงวางลงบนเครื่องเล่น และร่วมกันนับถอยหลังเปิดม่านเทศกาลแห่งความสุขด้วยระบบเทคนิคพิเศษพลุดอกไม้ไฟไพโรเทคนิคสุดยิ่งใหญ่อลังการ สื่อถึงการเริ่มต้นเดินทางของบทเพลง วัฒนธรรม และเรื่องราวของเมืองสุพรรณบุรี ในงานครั้งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วัน จะพบกับการแสดง จาก 5 สายธารดนตรี เบญจภาคีดนตรีสุพรรณบุรี เพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต และเพลงร่วมสมัย สะท้อนพัฒนาการของดนตรีสุพรรณบุรีตั้งแต่รากเหง้าทางวัฒนธรรมจนถึงผลงานสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ อาทิ เพลงพื้นบ้านจากคณะสไตล์ศิลป์ การฟ้อนรำชาติพันธุ์ลาวครั่งจากอำเภอเดิมบางนางบวช เพลงไทยเดิมจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย การแสดงรำโทนและการแสดงชุด “บันเทิงเริงรำ ลำนำกลองยาว” จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รวมถึงการแสดงเพลงเพื่อชีวิตจาก วงเวียนโฟล์ค และการขับร้องเพลงลูกทุ่งจากเยาวชนคนรุ่นใหม่จากหลายเวทีประกวด ได้แก่ น้องเกรซ น้องต้นเทียน และน้องแก้มใส นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้เยาวชนชาวสุพรรณบุรีได้แสดงศักยภาพด้านดนตรี ทั้ง วง MY FRIEND วง LIGHT HOPE วงจันทร์เจ้า วง EXITS และวง NONSENSE เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับอัตลักษณ์เมืองดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี และพลาดไม่ได้กับการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ปราง ปรางทิพย์ , มีนตรา อินทิรา , น็อตทอย และวง PARADOX
การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยมีการออกร้านค้าร้านอาหารเด็ดกว่า 100 ร้านค้า จากทั้งในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และร้านอร่อยจากทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชน และยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก เมืองแห่งวัฒนธรรม และจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการนำเสนอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รู้จักอำเภอเดิมบางนางบวชที่เป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหารพื้นถิ่น และความเข้มแข็งของชุมชน
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “สุพรรณบุรีที่รัก @เดิมบาง” ได้ฟรี! ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00–22.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มาร่วมสัมผัสความงดงามของวิถีชุมชน เสียงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม อาหารอร่อย และรอยยิ้มของคนสุพรรณบุรี พร้อมร่วมกันค้นหาความหมายของคำว่า “สุพรรณบุรีที่รัก” ไปพร้อม ๆ กัน
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สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี : www.facebook.com/culturesuphan
Comm Arts Production : www.facebook.com/Commartsproduction