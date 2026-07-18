กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าผลักดัน Soft Power อาหารไทย จัด “THAI SELECT Festival 2026” ณ นครนิวยอร์ก ยกระดับ Thai SELECT สู่ Global Brand พร้อม “มาย - ภาคภูมิ และ อาโป - ณัฐวิญญ์” ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์อาหารไทยสู่สายตาโลก
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมจัดงาน THAI SELECT Festival 2026 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ณ Vanderbilt Hall, Grand Central Terminal นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง พร้อมผลักดันอาหารไทยในฐานะ Soft Power สำคัญของประเทศ และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ในโอกาสนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กราบทูลเชิญ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในเวทีนานาชาติ ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการส่งออกสินค้าอาหารและธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารไทยที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคมีกำลังซื้อ และเปิดรับอาหารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้ ณ นครนิวยอร์ก ในฐานะศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และการบริโภคระดับโลก จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้เข้าชมจะได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT พร้อมค้นพบรสชาติ วัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาหารไทยสู่สายตาผู้บริโภคทั่วโลก
สำหรับปี 2569 งาน Thai SELECT Festival จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Thai SELECT Playground – Play with Thai Flavors" ที่เชิญชวนผู้ร่วมงานออกเดินทางสู่โลกแห่งรสชาติอาหารไทย ผ่านประสบการณ์ที่ผสานอาหาร ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน เปรียบเสมือน "สนามเด็กเล่น" ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ค้นพบเสน่ห์ของอาหารไทยในมิติใหม่ ทั้งการเรียนรู้วัตถุดิบ เทคนิคการปรุงอาหาร และความหลากหลายของภูมิปัญญาอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมไฮไลต์มากมาย ได้แก่
• การออกร้านของร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในนครนิวยอร์ก รวม 15 ร้าน ที่พร้อมนำเสนอเมนูอาหารไทยรสชาติต้นตำรับและเมนูสร้างสรรค์ให้ได้ลิ้มลอง
• อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการร่วมกิจกรรมกับนักแสดงชื่อดังระดับนานาชาติ "มาย - ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป - ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์" ซึ่งจะมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน พบปะแฟน ๆ และร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารรสชาติไทยแท้สู่สายตาชาวโลกในฐานะตัวแทนของ Soft Power ไทย
งาน THAI SELECT FESTIVAL 2026 นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญ สะท้อนความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการอาหารไทย ผ่านการสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติ ควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในฐานะเครื่องหมายรับรองอาหารรสชาติไทยแท้ (Authentic Thai Taste) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้า การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน และตอกย้ำบทบาทของอาหารไทยในฐานะหนึ่งใน Soft Power ที่ทรงพลังของประเทศไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมผ่านรสชาติ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่น่าประทับใจ